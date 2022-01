Impfpflicht: Keine schnelle Entscheidung in Aussicht

Eine schnelle Entscheidung über die Impfpflicht wird es voraussichtlich nicht geben. Im Gespräch ist zunächst eine "Orientierungsdebatte" im Januar im Bundestag. Die politische Diskussion darüber ist jedoch jetzt schon in vollem Gange: Die SPD strebt den Abschluss eines Gesetzgebungsprozesses "im ersten Quartal" an, also bis Ende März.

Lauterbach arbeitet derzeit an Vorschlag für Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet spürbare Effekte für den Kampf gegen die Corona-Pandemie durch die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. "Man muss akzeptieren, dass man selbst mit der Pflicht niemals alle Menschen erreichen wird", sagte der SPD-Politiker der "Welt am Sonntag"."Aber ich bin davon überzeugt, dass es eine große Gruppe von Ungeimpften gibt, die wir durch die Impfpflicht zu einer Impfung bewegen können." Lauterbach arbeitet nach eigenen Angaben "als Abgeordneter" an einem Vorschlag für eine allgemeine Impfpflicht für Über-18-Jährige.

Omikron nicht "das Ende der Pandemie"

Lauterbach betonte, seine Hoffnung sei, dass die Gesellschaft durch die Impfpflicht relativ gut geschützt sein werde. "Wir dürfen nicht mehr in eine Situation geraten, in der ein Sommer trügerisch gut ist, uns aber im Herbst neue Varianten überraschen - und das, ohne dass die breite Bevölkerungsmehrheit geimpft ist. Denn dann ginge alles wieder von vorne los."

Der Minister bekräftigte, dass die Impfpflicht trotz eines geringeren Risikos für schwere Erkrankungen bei der neuen Omikron-Variante nötig sei. "Eine Omikron-Infektion macht nicht zwingend immun vor der nächsten Virusvariante. Der Glaube, dass die Omikron-Variante das Ende der Pandemie ist, ist naiv."

Zum Artikel "Omikron-Variante: Mögliche Symptome bei einer Infektion"

Teile der FDP für selektive Impfpflicht

Teile der FDP sind für eine gestaffelte und selektive Impfpflicht. "Der Maßstab für unser Handeln müssen nicht die Infektionszahlen, sondern die Krankheitszahlen sein", sagt der FDP-Abgeordnete Andrew Ullmann der "Augsburger Allgemeinen" laut einem Vorabbericht. "Wenn diese sich trotz aller anderen Maßnahmen erhöhen, könnte eine selektive, altersbezogene Impfpflicht greifen, zum Beispiel für Menschen ab 50 Jahren."

Der Professor für Infektiologie an der Uni Würzburg arbeite federführend mit anderen Liberalen an einem entsprechenden Gruppenantrag, berichtet das Blatt. FDP-Fraktionsvize Wolfgang Kubicki führe hingegen einen Gruppenantrag an, der sich dagegen ausspreche.

Krankenhausgesellschaft fordert schnelle Entscheidung

Nach den Bund-Länder-Beratungen forderte die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKH) eine schnelle Entscheidung über die allgemeine Impfpflicht. "Das klare und einheitliche Bekenntnis der Ministerpräsidenten und des Kanzlers ist wichtig. Denn die ständigen Diskussionen verunsichern eher. Wir müssen die Impflücke umgehend schließen und das durch eine gute Impfkampagne, gute Informationen, niedrigschwellige Angebote und eine klare Entscheidung für eine allgemeine Impfpflicht."

Landkreise fordern schnelle Impfpflicht

Auch Deutschlands Landkreise forderten die Bundesregierung zu mehr Einsatz für eine Impfpflicht auf: "Wir müssen mit aller Kraft die bestehende Impflücke vor allem bei den über 60-Jährigen schließen. Die Bundesregierung sollte deshalb in dieser Frage aus der Deckung kommen und sich klar zur Einführung einer Impfpflicht bekennen", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Er kritisierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) dafür, die Impfpflicht nicht selbst voranzutreiben: "Es reicht nicht aus, zu moderieren und auf einen fraktionsübergreifenden Beschluss des Bundestages zu warten. Die Bundesregierung muss vielmehr eine aktive Rolle einnehmen", sagte Sager der "NOZ". "Wenn wir eines nicht haben, ist es Zeit." Gerade weil eine solche Pflicht verfassungsfest ausgestaltet werden müsse, sei die Regierung selbst in der Verantwortung "und sollte diese nicht ganz einfache juristische Aufgabe nicht allein den Abgeordneten überlassen".

Stiko-Vorsitzender Mertens sieht Impfpflicht skeptisch

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, steht einer Corona-Impfpflicht dagegen skeptisch gegenüber. Zwar wäre mit Blick auf Covid eine hohe Impfquote wünschenswert, sagte Mertens der "Welt am Sonntag".

Ob es eine gute Idee sei, zu versuchen, das mit dem Instrument der Impfpflicht zu erreichen, bezweifele er aber. "Dies würde zu einer noch stärkeren Polarisierung führen, und viele Menschen würden mit großer Intensität versuchen, dieser Pflicht zu entgehen." Die Einführung einer Impfpflicht sei keine wissenschaftliche, sondern eine politische Entscheidung, betonte er.

Virologe Klaus Stöhr gegen allgemeine Impfpflicht

Auch der Virologe Klaus Stöhr spricht sich nachdrücklich gegen eine Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt aus. In einem Gastbeitrag für die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) kritisierte Stöhr, dass sich die Regierung beim Thema Impfpflicht in einem "weitgehend datenfreien Raum" bewege.

Zudem, so der Virologe, würde eine Impfpflicht nicht vor März oder April eine substanzielle Wirkung zeigen. "Dann sind aber nicht nur die Corona-Messen des Winters gesungen. Dann wird auch die Populationsimmunität viel höher sein und der Infektionsdruck durch den Frühling signifikant nachlassen. Warum dann noch eine Impfpflicht durchdrücken mit welchem Ziel und vor allen Dingen: wie rechtlich als verhältnismäßig begründen?"

Strobl befürchtet mehr Aggression

Unterdessen befüchtet der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Thomas Strobl (CDU), dass die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht in den kommenden Wochen für noch mehr Aggression bei Anti-Corona-Demos sorgen wird.

Für das Wochenende sind in verschiedenen Städten wieder Proteste gegen die Corona-Maßnahmen geplant. In Düsseldorf kündigten Gegner der Impfpflicht einen Zug mit mehreren Tausend Menschen durch die Stadt an. In Hamburg werden 11.000 Demonstranten erwartet, auch in Frankfurt und Freiburg soll es Proteste geben.