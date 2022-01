Corona-Impfpflicht: Jetzt auch zurückhaltende Töne aus der CSU

Die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland sollte nach Meinung von CDU und CSU im Bundestag an mehrere Voraussetzungen geknüpft sein. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte dem "Münchner Merkur", die Unionsfraktion arbeite aktuell an einem "differenzierten" Impf-Vorsorge-Gesetz. Dieses soll laut Dobrindt nicht automatisch eine Impfpflicht in Kraft setzen, sondern die Bedingungen für eine spätere Einführung festlegen.

"Eine Impfpflicht kann eine zusätzliche Maßnahme sein, sie muss aber angepasst auf die Situation sein", argumentierte der CSU-Politiker. "Angepasst an das Risiko oder eben die Gefährlichkeit einer Infektionsentwicklung, verbunden mit erwarteten Belastungen des Gesundheitssystems, angepasst an gefährdete Gruppen oder Altersstufen und eng zeitlich befristet."

Dobrindt: "Es geht um Vorsorge"

Das bedeutet: Nach dem Willen der Union soll also jetzt mit einem Gesetz die rechtliche Grundlage für eine Impfpflicht geschaffen werden – ob sie dann irgendwann tatsächlich greift, wäre aber davon abhängig, ob neue Mutationen für Gefahr sorgen und den Kliniken eine Überlastung droht. "Es geht um Vorsorge", argumentierte Dobrindt.

Die letzte Entscheidung, eine Impfpflicht auf dieser Grundlage in Kraft zu setzen, müssten dem CSU-Politiker zufolge dann aber wiederum der Bundestag und Bundesrat treffen – nach enger wissenschaftlicher Beratung. "Eine Ampel-Regierung, die sich außerstande sieht, selber ein Impfgesetz vorzulegen, darf nicht beauftragt werden, die Abwägungsentscheidung zur Anwendung eines solchen Gesetzes selbstständig zu treffen."

Söder: Impfpflicht Ausweg aus der Corona-Pandemie

Bisher hatten CSU-Spitzenpolitiker wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und sein Gesundheitsminister Klaus Holetschek auf die schnelle Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gedrängt. Söder sprach in den vergangenen Wochen in diesem Zusammenhang mehrfach vom "einzigen Ausweg" aus der Pandemie. "Nur eine allgemeine Impfpflicht kann die Corona-Dauerschleife beenden und gesellschaftlichen Frieden schaffen", schrieb Söder kurz vor Weihnachten auf Facebook.

Holetschek betonte noch vor wenigen Tagen in der "Münchner Runde" im BR Fernsehen, die schon beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht könne nur der erste Schritt sein. "Ich möchte eine allgemeine Impfpflicht, die befristet ist auf ein, zwei Jahre." Darin sähe der Minister die "Exit-Strategie" aus der Pandemie. "Wir wollen doch raus. Und wir können mit der allgemeinen Impfpflicht den Weg aus dieser Pandemie finden."

Blick auf den Herbst

Dass eine allgemeine Impfpflicht für die aktuelle Omikron-Welle zu spät käme, ist allgemeiner Konsens. Der Blick richtet sich vielmehr auf den nächsten Herbst und eine mögliche weitere Corona-Welle. Dobrindt äußerte die Meinung, dass alle bisherigen, konkurrierenden Gruppenanträge aus den Reihen der Ampel-Fraktionen nicht ausreichten für ein "ein nachvollziehbares, fundiertes und verfassungskonformes Gesetz".

Einen eigenen Gesetzentwurf der Regierung soll es nicht geben. Bisher gibt es aus den Reihen der Abgeordneten Überlegungen für drei Modelle: eine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren, eine Vorgabe nur für Menschen ab 50 Jahren und die Ablehnung einer Impfpflicht. Vergangenen Mittwoch diskutierte der Bundestag erstmals darüber. Die Ampel-Koalition hat vereinbart, dass die Abgeordneten in freier Abstimmung ohne die sonst üblichen Fraktionsvorgaben beraten und entscheiden sollen. Entschieden werden könnte nach SPD-Planungen im März.

CDU-Gesundheitsexperte: Enge zeitliche Befristung

Ähnlich wie Dobrindt hatte sich am Wochenende auch schon der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, geäußert. "Eine Impfpflicht wäre nur dann sinnvoll, wenn besonders gefährliche Virusvarianten drohen – und wenn es zugleich passende Impfstoffe gibt", sagte Sorge der "Welt am Sonntag". "Trifft eines von beidem nicht zu, wäre eine Impfpflicht wenig zielführend." Zudem müsse es an die Bevölkerung ein klares Signal geben, dass eine Impfpflicht nur mit einer engen zeitlichen Befristung käme.

Kubicki gegen und Palmer für Impfpflicht

FDP-Vize Wolfgang Kubicki erneuerte bei "Bild" seine grundsätzliche Kritik an einer allgemeinen Impfpflicht. "Ich glaube nicht, dass uns eine Impfpflicht weiterbringen wird." In der Gruppe der über 60-Jährigen, für die Corona besonders gefährlich sei, gebe es eine Impfquote von 90 Prozent. "Wohin soll die noch gesteigert werden?"

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) plädierte für eine Impfpflicht ab 50 Jahren und will diese als "Versicherung" gegen weitere Lockdowns verstanden wissen. Die nächste Corona-Welle im nächsten Winter werde wahrscheinlich kommen – und er wolle dann keine Beschränkungen mehr sehen. Diese drohten aber ohne Impfpflicht. "Vielleicht ist es unnötig, aber ich hätte gerne Sicherheit." Kubicki konterte: "Man kann nicht mit einer Vermutung, dass künftig vielleicht eine böse Mutante kommt, eine Impfpflicht verordnen mit einem Impfstoff, den wir noch gar nicht haben."