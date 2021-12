Kehrtwende: Allgemeine Impfpflicht wird immer wahrscheinlicher

Bei den Meinungsumfragen konnte man im Herbst förmlich mitlesen, wie sich die Stimmung der Bevölkerung zur Impfpflicht wandelte. Im Sommer gab es noch keine Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht. Dann stiegen die Infektionszahlen, die Intensivstationen füllten sich, und den Menschen wurde klar: Corona ist alles andere als vorbei, immer neue Wellen und Einschränkungen drohen.

Mittlerweile befürwortet eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung die Impfpflicht für alle. Selbst die Anhänger der FDP, traditionell skeptisch gegenüber einer Impfpflicht, sind inzwischen mehrheitlich dafür.

Kehrtwende der Politik – Warum hat das so lange gedauert?

Die Politik hatte zu Beginn der Pandemie versprochen: Es wird keine Impfpflicht geben. Damals ging man noch davon aus, dass eine Impfquote von 60 bis 70 Prozent ausreichen würde, um der Pandemie Herr zu werden. Allerdings wandelte sich das Virus.

Um die deutlich ansteckendere Delta-Variante einzudämmen, müssen eher 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung geimpft sein, schätzen die Wissenschaftler. Derzeit liegt die Impfquote in Deutschland bei etwa 70 Prozent. Die Erstimpfungen nehmen zwar leicht zu, aber in den Warteschlangen der Impfstellen stehen hauptsächlich Menschen, die sich ihre Auffrischungsimpfung holen wollen. Bei zu vielen ungeimpften Menschen besteht aber die Gefahr immer weiterer Wellen mit schweren Verläufen. Und damit immer neuer Beschränkungen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.

Auch Söder fordert eine Corona-Impfpflicht

Trotzdem wollte die Politik zunächst nicht von dem einmal gegebenen Versprechen abrücken. Zu groß war die Angst, das Vertrauen der Bevölkerung zu beschädigen und die gesellschaftliche Spaltung zu vertiefen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) war ursprünglich auch skeptisch hinsichtlich einer Impfpflicht.

Er glaubt aber mittlerweile: "Die Impfpflicht ist die einzige Chance, aus der Corona-Endlosschleife herauszukommen. Sie wird auch die Spaltung beenden. Da bin ich fest überzeugt, denn, wenn es mal entschieden ist, dann wird es auch durchgesetzt."

Impfpflicht bricht die vierte Welle nicht – aber verhindert weitere

Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mahnte kürzlich, man solle sich in der Diskussion um die Impfpflicht nicht "verkämpfen". Denn da sie erst in einigen Monaten greifen könne, werde sie nicht dazu beitragen, die aktuelle Welle zu brechen. Viele Wissenschaftler, zuletzt auch die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina, fordern aber schon seit längerem eine allgemeine Impfpflicht.

Denn eines scheint offensichtlich: Das Virus wird auch in Zukunft Infektionswellen auslösen. Sind zu wenige Menschen weder durch eine bereits durchgemachte Infektion noch durch die Impfung geschützt, gibt es aber zu viele schwere Verläufe. Zu viele Patienten auf den Intensivstationen, zu viele Tote.

Um an den Punkt zu gelangen, dass die Immunität in der Bevölkerung ausreichend hoch ist, müssen mehr Menschen geimpft werden. Oder man nimmt in Kauf, dass es noch weitere Wellen gibt, mit Einschränkungen für die gesamte Bevölkerung, wirtschaftlichem Schaden und Ärzten und Pflegekräften, die schon jetzt erschöpft sind.

Was muss passieren vor der Einführung der Impfpflicht?

Die künftige Bundesregierung muss noch mal höchste Anstrengungen unternehmen, um Menschen, die noch nicht geimpft sind, aufzuklären und zu überzeugen. Unter anderem haben viele Migranten bisher zu wenige Informationen erhalten. Zwar gab es im Internet auch mehrsprachige Kampagnen, oder Flyer in vielen Sprachen. Aber Sozialwissenschaftler fordern sogenannte "aufsuchende" Angebote, also eine direkte Ansprache.

Der Bremer Regierende Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sagt, mit der Impfpflicht müsse auch der Aufbau eines Impfregisters kommen. Mehrere europäische Länder haben ein solches Register, in Deutschland sprechen bisher Datenschutzgründe dagegen. Nur mit Hilfe eines solchen Registers kann zum Beispiel Personen, die noch nicht geimpft sind, ein Impftermin vorgeschlagen werden. Zudem muss geklärt werden, ob neben medizinischen, auch religiöse Ausnahmen gelten könnten. Und ob auch unter-18-Jährige unter die Impfpflicht fallen sollen.

Impfpflicht – Gewissensentscheidung im Bundestag

Normalerweise bringt die Regierung ein Gesetz auf den Weg, es wird im Bundestag diskutiert, die Opposition stellt Änderungsanträge und nach einer weiteren Diskussion in den Ausschüssen, oft auch mit Anhörung von Experten, wird das meist noch mal geänderte Gesetz im Bundestag verabschiedet. Dabei herrscht der sogenannte Fraktionszwang, das heißt, Abgeordnete einer Regierungspartei müssen dem erzielten Kompromiss zustimmen, die Oppositionsparteien stimmen geschlossen dagegen, oder enthalten sich.

Bei dem geplanten Gesetz zur Impfpflicht wird das ganz anders laufen. Der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt: der Bundestag selbst soll Anträge für das Gesetz zur Impfpflicht einbringen – und zwar über die Grenzen der Fraktionen hinweg. Ähnlich wie es bei Abstimmungen zur Organspende oder zur Sterbehilfe bereits praktiziert wurde, gibt es dann Gruppenanträge von Abgeordneten, die aus allen Parteien stammen können. Und auch bei der Abstimmung gilt: Jeder Abgeordnete kann frei nach seinem Gewissen entscheiden.

Impfpflicht ist nicht Impfzwang

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae rechnet damit, dass es bei der FDP sowohl Anhänger als auch Gegner einer Impfpflicht geben werde. Er betont aber auch: "Impfpflicht ist ja nicht Impfzwang. Wer sich der Impfpflicht widersetzt, wird nicht zwangsgeimpft, sondern muss eben mit bestimmten Rechtsfolgen leben."

Welche das sind, ist noch offen. Sicherlich wird es Bußgelder geben. Aber auch Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sind denkbar. Bald-Bundeskanzler Olaf Scholz hat jedenfalls schon klargestellt: "Ich werde als Abgeordneter des Deutschen Bundestages für eine Impfpflicht stimmen." Er geht davon aus, dass die allgemeine Impfpflicht Ende Februar, oder Anfang März in Kraft treten kann.