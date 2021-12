Impfpflicht für Gesundheitsberufe: Lob und Kritik

Nach dem Bundestag hat am Freitag der Bundesrat einstimmig das neue Gesetz gebilligt, das eine berufsbezogene Impfpflicht etwa für die Mitarbeiter in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Arztpraxen vorsieht. Auf die Neuregelung gab es gemischte Reaktionen.

Bundestag will über eine allgemeine Corona-Impfpflicht debattieren

Einen Bonus für Pflegekräfte sieht das Gesetz nicht vor. Darüber soll zu Jahresbeginn entschieden werden, versicherte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Ebenfalls zu Beginn des kommenden Jahres will der Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht debattieren. Die Grünen-Abgeordnete Maria Klein-Schmeink bezeichnete das Gesetz als "weiteren Baustein für mehr Schutz gegen Corona". Nach Überzeugung der FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus bietet die Gesetzesneuerung umfangreiche Möglichkeiten, um die Pandemie wirksam zu bekämpfen.

Kritik der Opposition

Die Union bewertete die Reformen des Infektionsschutzgesetzes als nicht ausreichend. Es müsse etwa auch eine Impfpflicht in Kitas und Schulen geben, betonte der Unions-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel (CDU). Die AfD kritisierte die Reformen. Der Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla sagte, dadurch werde das "soziale Gefüge zerrissen und Gemeinschaften zerstört". Das Vertrauen in die Politik sei "zutiefst erschüttert". Die Linken-Abgeordnete Susanne Ferschl erklärte, dass die Ampel zwar große Eile bei Grundrechtseingriffen an den Tag lege, aber bislang eben noch nicht den neuen Pflegebonus beschlossen habe.

Münchens OB Reiter: Kein Fan von Impfpflicht und 2Gplus-Regeln

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ist nach eigener Aussage "kein Freund einer Impfpflicht. Das muss die Ultima Ratio sein, wenn gar nichts mehr anderes geht", sagte Reiter der "Süddeutschen Zeitung" (Samstagsausgabe). Für ihn sei bislang aber kein Effekt einer solchen Impfpflicht erkennbar: "Oder meinen Sie, dass einer dieser vehementen Impfgegner sich impfen lässt, nur weil 50 Euro Bußgeld drohen?"

Reiter sieht ebenso kritisch, dass Geimpfte und Genesene zu einigen Lebensbereichen nur noch mit aktuellem Testergebnis Zugang haben (2G plus). "Das passt mit der Argumentation, dass sich die Menschen impfen lassen sollen, nicht zusammen."

Bouffier kritisiert Beschluss als "Reparaturarbeiten"

Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) übte im Bundesrat erneut Kritik am Vorgehen der Ampel-Koalition. Die Entscheidung, die epidemische Lage von nationaler Tragweite Ende November nicht fortzusetzen, sei der Grund für die neuerlichen Gesetzesänderungen. "Wir machen nichts anderes als Reparaturarbeiten", sagte Bouffier.

Tägliches Testen und Impfen nicht gegeneinander stellen

Die Stiftung Patientenschutz befürchtet, dass es durch die Impfpflicht in den Heimen bald zu personellen Engpässen kommen könnte. "Verlassen nur zehn Prozent der schon heute hochbelasteten Beschäftigten ihren Beruf, werden 200.000 Pflegebedürftige keine professionelle Hilfe mehr erhalten können", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch. Weiter sagte Brysch, es müsse endlich klar werden, dass tägliches Testen und Impfen nicht gegeneinander stehen dürften.

Unterstützung für Impfpflicht kommt vom Paritätischen Gesamtverband

Dagegen begrüßte der Verbandsrat des Paritätischen Gesamtverbandes das Vorhaben und sprach sich zugleich für eine allgemeine Impfpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie aus. Der Verband forderte die Bundesregierung auf, in die Vorbereitungen dafür einzusteigen und die damit verbundenen offenen Fragen zu klären.