Bundestag soll Anfang April über Impfpflicht abstimmen

Die Abstimmung über die allgemeine Impfpflicht soll Anfang April im Bundestag stattfinden - unabhängig von den politischen Herausforderungen des Ukraine-Krieges. Neben dem Antrag für die Impfpflicht ab 18 liegen dem Parlament auch Anträge für eine Beratungspflicht und Impfpflicht ab 50 Jahren sowie ein Antrag gegen eine Impfpflicht vor.

Viel Unterstützung für Corona-Impfpflicht ab 18

Die federführenden Politiker der beiden Gruppenanträge für eine Impfpflicht, der stellvertretende SPD-Fraktionschef Dirk Wiese und der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann, sagten der "Augsburger Allgemeinen", sie erwarteten keine weiteren Verzögerungen im parlamentarischen Ablauf. "Es bleibt dabei: Die erste Lesung der Gruppenanträge ist für den Donnerstag, 17. März, angesetzt", sagte Wiese.

Laut Wiese ist die Zahl der Unterstützer für den Antrag einer allgemeinen Impflicht ab 18 Jahren in den vergangenen Wochen weiter gestiegen. "Stand der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner jetzt ist 233", sagte er. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte seine Unterstützung für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren bekundet. Sie soll nach den Vorstellungen der Initiatoren des Gruppenantrages ab dem 1. Oktober gelten.

Corona-Vorsorge für den Herbst ist dringlich

Wiese ist allerdings besorgt darüber, dass der Krieg in der Ukraine das Thema Corona zu sehr in den Hintergrund gedrängt hat. "Das Thema bleibt ausgesprochen wichtig", betonte der SPD-Politiker. Es gehe darum, notwendige Vorsorge für den Herbst zu treffen: "Das muss gut vorbereitet sein, daher ist es in der Tat zentral, dass wir jetzt zügig die Beratungen abschließen und das Gesetz verabschieden."

Alle drei Impfpflicht-Anträge könnten ohne Mehrheit bleiben

Der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann warb für seinen Gruppenantrag einer Beratungspflicht und Impfpflicht ab 50 besonders um Unterstützer aus der Union. Er sei zwar optimistisch, dass der von ihm miterarbeitete Gesetzesvorschlag die meisten Unterstützer hinter sich versammeln könne, so Ullmann, es bestehe aber das Risiko, dass am Ende keiner der drei Anträge eine Mehrheit im Parlament erhält: "Es ist unsere parlamentarische Pflicht, dieses Szenario zu verhindern. Niemandem ist geholfen, wenn alle Vorschläge durchfallen." Gar nichts zu tun, sei angesichts der Gefahr einer neuen Welle im Herbst keine Option, warnte der Mediziner.

Appelle an die Union

Ullmann appellierte daher an die Unionsfraktion, bei der geplanten freien Abstimmung tatsächlich den Fraktionszwang aufzuheben. "Die Impfpflicht ist keine parteipolitische Frage", sagte Ullmann, "da sollte man auch seinen eigenen Abgeordneten einen Gewissensspielraum lassen."

Auch Wiese forderte die Unionsfraktion auf, die Abstimmung ohne Vorgaben freizugeben. "Dieses Thema ist zu wichtig für taktische Spielchen oder Blockadehaltungen", betonte der SPD-Politiker. "Ich gehe davon aus, dass am Ende dieses Prozesses eine breit getragene Lösung steht, die es uns ermöglicht, gut gewappnet in den nächsten Herbst zu gehen", fügte er hinzu.