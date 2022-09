Hausärzte hoffen auf "neuen Impuls" für Corona-Impfkampagne

Der Deutsche Hausärzteverband hofft, dass die vorläufige Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) der ihrer Ansicht nach derzeit eher mauen Corona-Impfkampagne einen neuen Impuls gibt.

Stiko-Empfehlung "schafft Vertrauen"

Nach der Zulassung der an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe hatte sich die Stiko am Dienstag für deren bevorzugten Einsatz bei Auffrischimpfungen ausgesprochen. "Das schafft Vertrauen und ist eine Voraussetzung dafür, das Thema Corona-Impfungen noch aktiver in die Bevölkerung zu tragen", sagte der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Markus Beier, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Allerdings rät die Stiko nach wie vor nur bestimmten Gruppen wie Menschen ab 60 Jahren zur Viertimpfung.

Nachfrage bisher auf niedrigem Niveau

Bisher ziehe die Nachfrage nach Impfungen in den Praxen zwar an, im Vergleich zu früheren Impfkampagnen bewege sie sich aber noch immer auf eher niedrigem Niveau, beklagte Beier. Bisher habe sich erst "knapp ein Viertel der über 60-Jährigen" für eine vierte Impfung entschieden. Um die Impfquote zu steigern, bräuchten die Hausärzte auch die Unterstützung der Politik. Dazu gehöre unter anderem, "dass die Impfstofflieferungen endlich verlässlich stattfinden".

Gegen Impfzentren als "unnötige Parallelstruktur"

Beier betonte, dass es auch mit der Zulassung des neuen, auf die Omikron-Varianten BA.1, BA.4 und BA.5 angepassten, Impfstoffs keine Notwendigkeit gebe, Impfzentren wieder hochzufahren. "Parallelstrukturen, wie sie mit Impfzentren geschaffen wurden, braucht es – insbesondere in Zeiten, in denen an Ressourcen und Geld gespart werden muss – definitiv nicht mehr", sagte Beier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Patienten und Patientinnen könnten die Impfungen bei ihren Hausärzten erhalten.

Empfehlung für Booster-Impfungen

Die Ständige Impfkommission hatte am Dienstag in einem Beschlussentwurf mitgeteilt, dass sie Menschen über 60 Jahren für eine zweite Auffrischungsimpfung gegen das Corona-Virus die neuen, an die Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe empfehlen wolle. Auch für die erste Auffrischungsimpfung (Booster) für alle Personen ab zwölf Jahren sollten künftig vorzugsweise die neuen Impfstoffe verwendet werden, teilte die Stiko mit.

Auch medizinischem Personal und Pflegeheimbewohnern und -bewohnerinnen soll die vierte Impfung empfohlen werden. Jugendliche über zwölf Jahre und Erwachsene unter 60 Jahren sollen sich nur dann ein viertes Mal impfen lassen, wenn sie ein besonderes Risiko für einen schweren Verlauf einer Infektion haben. Wer bereits eine vierte Impfung mit den bisherigen Impfstoffen erhalten hat, soll sich der Stiko zufolge aber nicht erneut immunisieren lassen.