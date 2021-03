BR24Live ab 14.55 Uhr: Impfgipfel von Bund und Ländern

Auf einem Impfgipfel beraten heute Bund und Länder darüber, wie die Impfstrategie für die kommende Zeit aussehen soll. Es soll entschieden werden, wann und wie man Hausärzte in den Impfprozess mit einbeziehen kann - eigentlich war dies für April vorgesehen, jedoch hängt der Schritt unter anderem von der verfügbaren Impfstoff-Menge ab.

Astrazeneca-Impfungen sollen wieder starten

Außerdem steht die Frage zum Umgang mit dem Impfstoff von Astrazeneca im Raum. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gab am Donnerstagabend in Berlin bekannt, dass der am Montag angeordnete vorläufige Stopp der Impfungen aufgehoben werde. Schon im Laufe des heutigen Tages solle wieder mit Astrazeneca geimpft werden. Dem war ein Votum der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) vorangegangen. Die EMA erneuerte darin ihre Haltung, dass der Nutzen des Impfstoffs die Risiken übersteigt. Allerdings sollen Patienten künftig auf die beobachteten Hirnvenenthrombosen hingewiesen werden. Unter den Ländern gibt es bisher noch keine einheitliche Linie, wer den Impfstoff nun erhalten soll.

Forderungen nach Impfungen in den Praxen

Vor dem Impfgipfel gibt es vermehrt Forderungen, Impfungen in Praxen zu ermöglichen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte der dpa in München: "Die Einbindung der Ärzteschaft in die Regelversorgung wäre ein starkes Signal." Er hoffe sehr, dass sich Merkel und die Ministerpräsidenten darauf einigen könnten. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte Bund und Länder auf, frühzeitig mit den Corona-Impfungen in den Praxen zu beginnen. Bestimmte Kontingente sollten bald über die Apotheken an die Hausärzte gehen, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte der dpa, rund 400.000 schwerstkranke und pflegebedürftige Menschen daheim hätten keine Chance, eines der über 400 Impfzentren aufzusuchen. "Ohne Einbindung der Arztpraxen kann das nicht gelingen."

Empfehlung der Länder

Bereits am 10. März hatten sich die Landesgesundheitsminister auf eine Empfehlung für das Spitzentreffen von Bund und Ländern geeinigt. Spätestens in der Woche vom 19. April sollen demnach die Impfungen in den bis zu 70.000 Haus- und Facharztpraxen flächendeckend beginnen. Die Länder wollen ferner, "dass für die Startphase im April bundesweit eine Grundmenge von 2,25 Millionen Impfdosen pro Woche für die Impfzentren zur Verfügung steht". Bis zu diesem Freitag wollen die Länder dem Bund mitteilen, "wie ihr Anteil auf die verschiedenen Hersteller im April pro Woche aufgeteilt werden soll".

Zweifel an schnellem Impfstart in den Praxen

In der Woche vor dem Impf-Stopp von Astrazeneca haben die Länder knapp 1,8 Millionen Impfdosen gespritzt, also weniger als sie für sich künftig reserviert sehen wollen. Spahn hatte vor einer Woche gesagt, wenn 50.000 Praxen mitmachten und sich auf die geringe Menge von je 20 Impfungen pro Woche beschränkten, bräuchten sie schon eine Million Dosen. Da die Länder aber auf 2,25 Millionen Dosen für die Praxen bestanden hätten, sei es eine einfache Rechnung, dass zunächst mehr Impfstoff da sein müsse. Die Liefermengen sollen allerdings auch deutlich steigen. Im zweiten Quartal sollen 46,6 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer und Moderna und 16,9 Millionen Astrazeneca-Dosen geliefert werden. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) forderte Klarheit über die im April zu erwartenden Impfstoff-Lieferungen. "Wir müssen insbesondere mit den Prioritätsgruppen 1 und 2 schnell vorankommen", mahnte Schwesig.