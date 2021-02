Impfgipfel: Engpass bleibt vorerst - Merkel erneuert Versprechen

Beim Bund-Länder-Gipfel in Berlin ist der schleppende Impfstart in Deutschland diskutiert worden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat anschließend erneut versprochen, dass jeder Bürger in Deutschland bis Ende September ein Impfangebot erhalten wird. Die Zusage gelte selbst dann, wenn über Biontech, Moderna und Astrazeneca vorerst keine weiteren Pharma-Unternehmen eine Zulassung für ihren Impfstoff erhalten. Bis Ende des dritten Quartals werde es in jedem Szenario genug Impfstoff für 73 Millionen Menschen geben.

Laut Merkel standen bei dem Impfgipfel drei Punkte im Vordergrund: ob die zugesagten Mengen kommen, wie der Vergleich mit anderen Ländern aussieht und welche Maßnahmen bei der Impfkampagne in Deutschland beibehalten, verändert oder ergänzt werden sollen.

"Es wird im ersten Quartal knapp bleiben"

In Bezug auf die Impfstoff-Lieferungen sprach Merkel von einer "Minimalvariante" und "Maximalvariante". Bei der "Minimalvariante" wird mit den bereits zugelassenen Impfstoffen der Anbieter Biontech, Moderna und Astrazeneca gerechnet. Auch mit deren Lieferungen soll laut Merkel das Versprechen, jedem Deutschen bis zum Sommer ein Impfangebot machen zu können, eingehalten werden. Bei der "Maximalvariante" würden auch Curevac sowie Johnson&Johnson im zweiten und dritten Quartal die Zulassung für ihren Impfstoff erhalten und so für eine Entspannung der Situation sorgen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonten, dass die Situation im ersten Quartal angespannt bleibe. "Es wird im ersten Quartal knapp bleiben", sagte Müller. Im zweiten, dritten und vor allem vierten Quartal werde es dann mit großen Schritten vorangehen.

Söder erklärte, im ersten Quartal werde es nach aktuellem Stand nicht mehr Impfstoff geben. Man müsse aber nun versuchen, das Beste daraus zu machen. Er fügt hinzu: "Das wird für die Geduld der Menschen eine echte Herausforderung."

"Nationaler Impfplan" angekündigt

Die Bundeskanzlerin kündigte zudem an, dass es einen "nationalen Impfplan" geben wird, den das Bundesgesundheitsministerium gemeinsam mit den Gesundheitsministern der Länder erarbeiten soll. Hier soll es bereits zur nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz erste Ergebnisse geben. Dort sollten nach bestem Wissen die bevorstehenden Lieferungen an Impfstoffen aufgeführt werden.

Nicht äußern wollte Merkel sich zu möglichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Sie verwies auf die Ministerpräsidenten-Konferenz kommende Woche.

Regierung rechnet mit 77 Millionen Impfdosen im zweiten Quartal

Schon im Vorfeld des Gipfels sind Zahlen zu den Impfstoff-Lieferungen bekannt geworden: Die Bundesregierung rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Lieferung an Corona-Impfdosen ab April. Das Gesundheitsministerium rechnet im ersten Quartal insgesamt mit der Lieferung von 18,3 Millionen Impfdosen der Hersteller Biontech, Moderna und Astrazeneca rechnet. Diese Impfstoffe erfordern für den vollen Schutz allerdings zwei Impfungen. Im zweiten Quartal soll Deutschland dann aber mit der Lieferung von insgesamt 77,1 Millionen Impfdosen mehrerer Hersteller rechnen können. Allein von Biontech sollen es 40,2 Millionen Impfdosen werden. Im dritten Quartal wird mit der Lieferung von zusammengerechnet 126,6 Millionen Impfdosen gerechnet.

An der Videokonferenz nahmen neben Politikern von Bund und Ländern auch die Pharmabranche und die EU-Kommission teil. Mit dabei waren unter anderem Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides und Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton sowie Vertreter der Firmen Biontech, Pfizer, Curevac, IDT, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson, Sanofi, Bayer und Schott. Über die Ergebnisse des Gipfels informierten anschließend Merkel, Berlins Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.