Immunologe rät zu gezielten Maßnahmen bei steigenden Inzidenzen

Immunologe Carsten Watzl erwartet in diesem Sommer vergleichsweise hohe Inzidenzen in Deutschland und sagt: "Wir wissen ja, dass Omikron sehr ansteckend ist. Aktuell ist bei uns die Variante BA.2 vorherrschend und BA.5 ist noch mal ein Ticken ansteckender. Deshalb kann sich BA.5 auch bei uns durchsetzen."

"Impfung weiterhin bester Schutz vor schwerer Erkrankung"

"Wer eine Dreifach-Impfung bekommen hat und sonst gesund ist, der muss keine große Angst vor diesem Virus mehr haben, Respekt sollte man immer noch haben." Die Frage sei allerdings, ob eine vierte Impfung für Risiko-Personen jetzt schon sinnvoll ist oder erst im Herbst, wenn es einen angepassten Impfstoff gibt. Die Wissenschaft wartet dazu laut Watzl gerade auf Daten zu angepassten Impfstoffen, die in den nächsten Wochen vorliegen werden.

Gezielte Maßnahmen empfohlen

Der Immunologe rät dazu, sich bereits jetzt auf eine mögliche neue Welle im Herbst vorzubereiten. Watzl spricht sich für gezielte Maßnahmen aus. "Es geht gar nicht darum, die Infektion in der breiten Bevölkerung zu verhindern, sondern ganz gezielt." Das bedeutet laut Watzl: "Maskenpflicht in ganz bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens, wo Menschen hinmüssen, die Risikofaktoren haben, also in der Apotheke, beim Einkaufen, in Pflege-Einrichtungen - nicht unbedingt in Schulen."

Nachholbedarf bei der Behandlung von Infizierten

Auch bei der Behandlung von Infizierten sieht der Wissenschaftler noch Nachholbedarf. 'Wir haben schon sehr viel dazu gelernt und wir werden auch neue Medikamente bekommen. Und ich glaube, das kann noch verbessert werden", so Watzl.