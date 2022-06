BR24live um 15 Uhr: Wie geht es weiter mit Corona im Herbst?

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung legt heute in Berlin seine Stellungnahme über die nötigen Vorbereitungen für Herbst und Winter vor. Erwartet wird, dass die Expertinnen und Experten um den Vorstandsvorsitzenden der Berliner Universitätsklinik Charité, Heyo Kroemer, Hinweise für die weiteren Schritte der Politik geben.

Die Pressekonferenz des Corona-Expertenrats der Bundesregierung sehen Sie im BR24live ab 15.00 Uhr.

Bund und Länder hatten die Einrichtung des mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besetzten Expertenrates im Dezember vereinbart. Er hat seitdem zehn Stellungnahmen abgegeben. Sie befassten sich unter anderem mit der Omikron-Variante, dem Umgang mit Kindern in der Pandemie oder der Aufhebung von Corona-Maßnahmen. Bund und Länder nahmen in ihren Entscheidungen immer wieder Bezug auf die Empfehlungen.

Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Mittelpunkt

Die Stellungnahme des Expertenrates dürfte sich insbesondere auf die anstehende Neufassung des Infektionsschutzgesetzes beziehen. Mit der geänderten Fassung des Gesetzes sind seit Anfang April allgemeine Maskenpflichten für Veranstaltungen oder beim Einkaufen sowie 2G- und 3G-Zugangsregelungen weggefallen.

Das aktuelle Infektionsschutzgesetzes läuft zum 23. September aus. Vorerst gilt ein "Basisschutz" - etwa mit Maskenpflichten in Bussen, Bahnen, Kliniken, Praxen und Pflegeheimen. Unabhängig von staatlichen Vorgaben gibt es aber vielerorts, etwa in Kultureinrichtungen, auch weiter Schutzregeln mit Maskenpflichten.

Die Politik will auf die Experten warten

Bund und Länder hatten am 2. Juni bereits über Vorkehrungen für eine wohl wieder kritischere Corona-Lage im Herbst beraten und sich darauf verständigt, dass vor endgültigen Beschlüssen hinsichtlich des Infektionsschutzgesetzes die Stellungnahme des Corona-Expertenrates zu erforderlichen Maßnahmen abgewartet wird. Außerdem soll noch bis 30. Juni eine Kommission zur Beurteilung der bisherigen Corona-Beschränkungen einen Bericht erstellen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verwies zudem auf eine ausstehende Auswertung des Corona-Krisenstabs.

Die FDP drängt auf wissenschaftliche Evaluierung

Dieser Expertise der Fachleute wolle man nicht mit "Schnellschüssen" vorgreifen, bilanzierte Scholz die Bund-Länder-Beratungen Anfang Juni. Damit entsprach er insbesondere Forderungen der FDP, die das Ausmaß der Corona-Schutzmaßnahmen so gering wie möglich halten will und darauf besteht, zunächst alle Expertenberichte dazu abzuwarten.

Denn in der Ampel-Koalition bestehen in der Debatte um Corona-Maßnahmen für den Herbst deutliche Meinungsverschiedenheiten. Während insbesondere die Grünen eine rasche Änderung des Infektionsschutzgesetzes anstreben, besteht die FDP auf eine wissenschaftliche Evaluierung, bevor über künftige Eingriffe in Freiheitsrechte entschieden wird.

Am Dienstagabend betonte FDP-Chef Christian Lindner erneut, dass er zunächst diese Evaluierung abwarten wolle. Klar sei für ihn aber: "Freiheitseinschränkungen pauschal sollte es nicht mehr geben", sagte Lindner in der ARD-Sendung "Maischberger".

Auch der Bundesjustizminister will sich Zeit lassen

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erklärte, er wolle erst nach der geplanten wissenschaftlichen Beurteilung der Corona-Schutzmaßnahmen über die Regeln für den Herbst entscheiden. Dass die derzeit geltende Fassung des Infektionsschutzgesetzes am 23. September auslaufe, sei kein Zufall, sagte der FDP-Politiker heute im ARD-"Morgenmagazin". Das Datum sei so gewählt, damit der Bundestag nach der Sommerpause Zeit für ein "geordnetes, reguläres Gesetzgebungsverfahren" habe.

Erst nach der Stellungnahme des letzten Expertengremiums am 30. Juni werde man "gemeinsam mit den Ländern beraten, was zu tun ist", sagte Buschmann. Das habe die Bundesregierung auch mit der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen: "Warum jetzt einige meinen, dieser Fahrplan sei nichts mehr wert, das verstehe ich nicht."

"Winterreifen" für kalte Jahreszeit mit Corona

Bei aller Rücksichtnahme auf die FPD hatte Kanzler Scholz nach dem Treffen mit den Ländern auch festgestellt, man müsse mit Blick auf Corona schon jetzt die "Winterreifen" bereithalten. Daher wurden bei dem Treffen bereits erste Pflöcke eingeschlagen. So kamen Bund und Länder überein, eine umfassende Corona-Impfkampagne gegen eine mögliche neue Corona-Welle im Herbst und Winter vorzubereiten. Dazu gehören niedrigschwellige Impfangebote und Impfzentren vor Ort. Der Bund werde für ein ausreichendes Angebot an angepassten Impfstoffen sorgen, hieß es.

Kanzler Scholz erklärte zudem, es solle "keine erneuten flächendeckenden Schließungen" von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen mehr geben. Weiterhin baten die Länder den Bund, die Finanzierung der kostenlosen Bürgertests über den 30. Juni hinaus sicherzustellen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte die Verordnung, die auch diese Bürgertests regelt, vorerst bis einschließlich 29. Juni verlängert.

Länder fordern klare Kompetenzen

Die Länder drängten darauf, dass der Bund den Landesregierungen auch nach dem 2. Juni Handlungsspielraum für eine verschärfte Corona-Lage ab Herbst verschafft.

Eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes müsse ihnen die Möglichkeit geben, bei steigenden Infektionszahlen mit einer Maskenpflicht in Innenräumen zu reagieren. Zudem solle es in dem Gesetz um 2G- oder 3G-Zugangsregeln mit Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen für bestimmte Einrichtungen gehen.

Zuletzt drängten auch der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag den Bund, rasch eine neue gesetzliche Grundlage für die Maskenpflicht in Innenräumen und Kontaktbeschränkungen zu schaffen. Es brauche vor Herbst und Winter einen ordentlichen Handlungsrahmen für die Gesundheitsämter vor Ort, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager.