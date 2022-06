Corona im Herbst: Expertenrat ruft Politik zum Handeln auf

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hat heute in Berlin seine Stellungnahme über die nötigen Vorbereitungen für Herbst und Winter vorgelegt. Bund und Länder hatten die Einrichtung des mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besetzten Expertenrates im Dezember vereinbart.

Erwartet wurde, dass die Expertinnen und Experten um den Vorstandsvorsitzenden der Berliner Universitätsklinik Charité, Heyo Kroemer, Hinweise für die weiteren Schritte der Corona-Politik geben, speziell mit Blick auf die anstehende Neufassung des Infektionsschutzgesetzes - und in der Tat ermahnten die Fachleute Bund und Länder auf einigen Feldern zum Handeln.

Vorbereitung auf Herbst unerlässlich

Der Leiter des Expertenrates - der Vorstandsvorsitzende der Berliner Universitätsklinik Charité, Heyo Kroemer – sagte, die Kommission wolle "keine düsteren Bilder zeichnen" und habe unterschiedliche - günstige und weniger günstige - Szenarien für die Entwicklung der Pandemie erarbeitet.

Eine Vorbereitung auf den Herbst sei angesichts immer neuer Virus-Varianten jedoch auf jeden Fall unerlässlich, so Kroemer. Der Immunisierungsgrad in der Bevölkerung sei zwar recht hoch, die aktuellen Virusvariantenführten zu weniger schweren Krankheitsverläufen.

Gesundheitswesen, öffentliches Leben und Bevölkerung müssten sich aber unabhängig davon, ob die Pandemie ab Herbst günstig oder weniger günstig verlaufe, darauf einstellen, dass SARS-CoV-2 und andere Atemwegsinfektionen wie Influenza im Herbst und Winter 2022/23 zunehmen.

Politik soll "effektive Vorbereitungen" treffen

Der Bevölkerung müsse dementsprechend von der Politik "ein Planungshorizont aufgezeigt" werden, erklärte das Expertengremium. "Eine vorausschauende Vorbereitung mit kurzen Reaktionszeiten auf veränderte Infektionslagen reduziert die pandemiebedingten (Sekundär-) Schäden und hat die höchste Effektivität, um die Morbidität und Mortalität zu verringern", heißt es in einer Stellungnahme des Expertenrates.

"Daher sollten alle präventiven, therapeutischen und anderen Maßnahmen auf den Beginn einer erneuten Infektionswelle im Herbst gerichtet sein, um diese möglichst frühzeitig zu dämpfen", schreiben die Expertinnen und Experten. Besonders wenn eine Überlastung des Gesundheitswesens drohe und eine neue besorgniserregende Virusvariante auftrete, sei eine schnelle Reaktion notwendig. "Es besteht eine nachvollziehbar hohe Erwartungshaltung an die Politik, im dritten Jahr der Pandemie effektive Vorbereitungen für Herbst und Winter zu treffen", stellte der Expertenrat fest.

"Immunitätslücke" wird Belastung des Gesundheitswesens erhöhen

Trotz allgemeiner Impfempfehlung für alle Menschen ab fünf Jahren gebe es in bestimmten Bevölkerungsteilen immer noch eine "relevante Immunitätslücke", beklagte der Rat, außerdem lasse der Schutz gegen eine Infektion nach und das Virus könne weiter mutieren, schon derzeit sei das Infektionsgeschehen dynamisch, so Prof. Leif Erik Sander von der Berliner Charité.

Das Gesundheitssystem und die kritische Infrastruktur würden im Herbst und Winter daher wahrscheinlich erneut erheblich belastet, auch wenn die weitere Entwicklung des Corona-Virus "nicht seriös vorhergesagt" werden könne. Auch "flächendeckende Maßnahmen" wie das Tragen von Masken in Innenräumen könnten dabei wieder erforderlich werden, so Sander, bei lokalen Ausbrüchen auch regionale Maßnahmen.

Für eine niedrigschwellige Impfkampagne

Der Expertenrat machte deutlich, dass daher mehr niedrigschwellige Impfangebote geschaffen werden müssten, um die Impfquote weiter zu erhöhen. Dies gelte, obwohl die Akzeptanz von Corona-Maßnahmen derzeit nachlasse, so Sander.

Das "Schutzverhalten" müsse "so barrierefrei und leicht wie möglich" gemacht werden machen, etwa durch leicht zugängliche Impfzentren und persönliche Ansprache. "Aufsuchende Impfteams", Public Health-Nurse-Konzepte, Impfaufklärung in Schulen und schnell zu reaktivierende Impfzentren müssten Hand in Hand gehen.

"Solide Grundlage" für Beschränkungen muss her

In jedem Fall müsse die Politik eine "solide rechtliche Grundlage für Infektionsschutzmaßnahmen" schaffen, so die Experten, die sich damit entsprechenden Forderungen der Bundesländer mit Blick auf die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes anschlossen. Dazu gehörten Maskenpflicht, Test- und Hygienekonzepte sowie bei Überlastung des Gesundheitssystems auch weitere Kontaktreduktionsmaßnahmen

Der Expertenrat forderte eine zentrale Koordination der Pandemiemaßnahmen zwischen Bund und Ländern, alle Regelungen müssten bundesweit einheitlich kommuniziert werden. Unerlässlich sei eine "schnelle Reaktionsfähigkeit mittels eines Werkzeugkastens für regional kurzfristig einsetzbare, ausgewogene Schutzmaßnahmen". Diese Maßnahmen müssten eine schnelle, dem Infektionsgeschehen angepasste Reaktion ermöglichen.

Bevölkerung auf Maßnahmen vorbereiten

Der Bevölkerung müssten mögliche Pandemie-Szenarien und die entsprechenden Gegenmaßnahmen zudem klar und transparent vor Augen geführt werden, erklärte das Mitglied des Expertenrates Prof. Cornelia Betsch. Bedenken, Sorgen und Fragen der Bevölkerung müsse man möglichst früh auf allen Kommunikationskanälen aufgreifen, die Bevölkerung müsse auf neue Maßnahmen vorbereitet werden.

Menschen müssten direkt auch von medizinischem Personal angesprochen werden, gegen Falschinformationen müsse man offensiv vorgehen. Die Corona-Regeln sollten möglichst einfach und einheitlich gehalten sein, um die Akzeptanz zu erhöhen.

Tests nur noch bei Bedarf

Corona-Tests könnten bei "stabiler Infektionslage" auf symptomatische Fälle, begründete Verdachtsfälle sowie den Schutz von Risikogruppen begrenzt werden, erklärten die Experten. So solle in Krankenhäusern und Pflegeheimen ein regelmäßiges Screening stattfinden. Insgesamt mahnten die Fachleute eine "schnell reaktivierbare, leistungsfähige Testinfrastruktur" mit verbesserter Qualitätskontrolle an.

Mehr Schutz für vulnerable Gruppen

Vulnerable Gruppen, insbesondere ältere Menschen sowie Kinder und Jugendliche benötigen nach Auffassung der Experten weiter einen besonderen Schutz, der noch ausgeweitet werden müsse. Hygienekonzepte und medizinische Leitlinien für Alten- und Pflegeheime sowie für Kinderbetreuungseinrichtungen müssten daher überarbeitet werden, so die Fachleute. Die Verabreichung antiviraler Medikamente an die vulnerablen Gruppen müsse verstärkt werden.

Deren Schutz könne man zudem verstärken, indem die Kontaktnachverfolgung auf Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen und besondere Situationen, etwa beim Auftreten gefährlicherer Virusvarianten, beschränkt wird.

Priorität für Schul- und Kita-Besuch

Der Expertenrat sprach sich dafür aus, bei der Pandemie-Politik der sozialen Teilhabe durch Schul- und Kitabesuch sowie Sport- und Kulturangebote "weiterhin Priorität" einzuräumen. Bei einer starken Infektionswelle im Herbst und Winter sei allerdings mit einem bedrohlichen Engpass an den Kinderkliniken zu rechnen, verschärft durch Personalausfälle.

Um das Kita- und Unterrichtsangebot sicherzustellen, müssten daher die Impfaufklärung und aufsuchende Impfangebote, etwa Gesundheitsaufklärung und Impfung an Schulen verstärkt werden.

Zur Planung von Unterrichts-, Organisations- und Betreuungsformen in Schulen und Kitas unter Pandemiebedingungen müsse eine feste Strategie geschaffen werden. Die Testung von Kindern und Jugendlichen könne auf symptomatische Fälle und präventiv bei Auftreten neuer und gefährlicherer Varianten beschränkt werden.

Datengrundlage muss besser werden

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis wies darauf hin, dass die Datengrundlage für Corona-Maßnahmen verbessert werden müsse. Eine digitale Echtzeit-Erfassung von Daten sei nötig, dazu gehörten auch Informationen über die Belastung der Kliniken und Intensivstationen. "Das ist etwas, was wir bis zu, Herbst/Winter glaube ich lösen müssen, sagte Karagiannidis. Zur Transparenz gehöre es, dass diese Daten auch "öffentlich dargestellt" werden müssten. Dies werde auch dazu beitragen, "dass die Gesellschaft zusammenhält", Extrempositionen müssten abgebaut werden.

Holetschek: "Weckruf für die Bundesregierung"

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) rief die Bundesregierung angesichts der Stellungnahme des Expertenrates zu mehr Tempo bei den Pandemie-Vorbereitungen für den Herbst aufgefordert. "Die Stellungnahme des Corona-Expertenrats liegt seit heute vor – jetzt muss endlich gehandelt werden! Ein weiteres Zögern gefährdet den rechtzeitigen Schutz der Bürgerinnen und Bürger", sagte Holetschek im Memmingen.

"Wenn die FDP vernünftige Maßnahmen blockiert, muss Bundeskanzler Scholz ein Machtwort sprechen!", forderte Holetschek: "Es kann nicht sein, dass sich in der deutschen Corona-Politik der Populismus-Kurs eines kleinen Ampel-Partners durchsetzt. Vielmehr muss der Kanzler die Pandemie endlich zur Chefsache machen."

Die Länder und Kommunen in ganz Deutschland warteten seit Wochen dringend darauf, dass die Bundesregierung die Weichen für einen sicheren Corona-Herbst stellt, "aber bislang sorgt die Ampel-Koalition mit ihrem Zank nur für Verwirrung und Verunsicherung. Auch die FDP muss jetzt auf ihre parteipolitischen Spielchen verzichten und Verantwortungsbewusstsein zeigen".

Die Politik und das Warten auf die Experten

Bund und Länder hatten bereits am 2. Juni bereits über Vorkehrungen für eine wohl wieder kritischere Corona-Lage im Herbst beraten und sich darauf verständigt, dass vor endgültigen Beschlüssen hinsichtlich des Infektionsschutzgesetzes die Stellungnahme des Corona-Expertenrates zu erforderlichen Maßnahmen abgewartet wird. Außerdem soll noch bis 30. Juni eine Kommission zur Beurteilung der bisherigen Corona-Beschränkungen einen Bericht erstellen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verwies zudem auf eine ausstehende Auswertung des Corona-Krisenstabs.

FDP besteht auf wissenschaftlicher Evaluierung

Dieser Expertise der Fachleute wolle man nicht mit "Schnellschüssen" vorgreifen, bilanzierte Scholz die Bund-Länder-Beratungen Anfang Juni. Damit entsprach er insbesondere Forderungen der FDP, die das Ausmaß der Corona-Schutzmaßnahmen so gering wie möglich halten will und darauf bestand, zunächst alle Expertenberichte dazu abzuwarten.

In der Ampel-Koalition bestehen in der Debatte um Corona-Maßnahmen für den Herbst deutliche Meinungsverschiedenheiten. Während insbesondere die Grünen eine rasche Änderung des Infektionsschutzgesetzes anstreben, besteht die FDP auf eine wissenschaftliche Evaluierung, bevor über künftige Eingriffe in Freiheitsrechte entschieden wird.

Am Dienstagabend betonte FDP-Chef Christian Lindner erneut, dass er zunächst diese Evaluierung abwarten wolle. Klar sei für ihn aber: "Freiheitseinschränkungen pauschal sollte es nicht mehr geben", sagte Lindner in der ARD-Sendung "Maischberger".

Auch der Bundesjustizminister will sich Zeit lassen

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erklärte, er wolle erst nach der geplanten wissenschaftlichen Beurteilung der Corona-Schutzmaßnahmen über die Regeln für den Herbst entscheiden. Erst nach der Stellungnahme des letzten Expertengremiums am 30. Juni werde man "gemeinsam mit den Ländern beraten, was zu tun ist", sagte Buschmann. Das habe die Bundesregierung auch mit der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen: "Warum jetzt einige meinen, dieser Fahrplan sei nichts mehr wert, das verstehe ich nicht."

"Winterreifen" für kalte Jahreszeit mit Corona

Bei aller Rücksichtnahme auf die FPD hatte Kanzler Scholz nach dem Treffen mit den Ländern auch festgestellt, man müsse mit Blick auf Corona schon jetzt die "Winterreifen" bereithalten. Daher wurden bei dem Treffen bereits erste Pflöcke eingeschlagen. So kamen Bund und Länder überein, eine umfassende Corona-Impfkampagne gegen eine mögliche neue Corona-Welle im Herbst und Winter vorzubereiten. Dazu gehören niedrigschwellige Impfangebote und Impfzentren vor Ort. Der Bund werde für ein ausreichendes Angebot an angepassten Impfstoffen sorgen, hieß es.

Scholz erklärte zudem, es solle "keine erneuten flächendeckenden Schließungen" von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen mehr geben. Weiterhin baten die Länder den Bund, die Finanzierung der kostenlosen Bürgertests über den 30. Juni hinaus sicherzustellen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte die Verordnung, die auch diese Bürgertests regelt, vorerst bis einschließlich 29. Juni verlängert.

Länder fordern klare Kompetenzen

Die Länder drängten zuletzt darauf, dass der Bund den Landesregierungen auch nach dem 2. Juni Handlungsspielraum für eine verschärfte Corona-Lage ab Herbst verschafft. Eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes müsse ihnen die Möglichkeit geben, bei steigenden Infektionszahlen mit einer Maskenpflicht in Innenräumen zu reagieren. Zudem solle es in dem Gesetz um 2G- oder 3G-Zugangsregeln mit Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen für bestimmte Einrichtungen gehen.