Corona-Hotspot in Österreich: Dutzende Infizierte am Wolfgangsee

Mindestens 29 Menschen haben sich in mehreren Tourismusbetrieben in St. Wolfgang in Oberösterreich mit dem Coronavirus infiziert. Erkrankt sind Medienberichten zufolge bislang nur die Mitarbeiter. 26 Auszubildende aus der Tourismusbranche, die ihre Praktika in mehreren Hotels und Gaststätten absolvieren, sind positiv auf das Virus getestet worden. Zudem zwei ihrer Vorgesetzten sowie eine Kontaktperson.

Laut Landeskrisenstab sind sieben Hotels und drei Gaststätten betroffen. Ob sich die Betroffenen in ihren Unterkünften oder beim Ausgehen angesteckt haben, sei unklar. Zwei Bars seien geschlossen worden.

Weitere Corona-Testergebnisse erwartet

Nach Angaben des Bürgermeisters von St. Wolfgang, Franz Eisl, seien weitere rund 140 Mitarbeiter getestet worden. Die Ergebnisse erwarte man in Kürze. Derzeit seien, so Eisel, zwischen 500 bis 800 Gäste im Ort. Jeder einzelne könne sich ohne Voranmeldung bei einer Drive-In Station auf Kosten des Landes auf das Virus testen lassen.

Anwohner und Besucher sollen vorerst drinnen bleiben

Auf der Homepage der Gemeinde St. Wolfgang werden alle Bewohner und Gäste dazu aufgerufen, sich möglichst in den Unterkünften oder in ihren Häusern aufzuhalten. Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger sagte im ORF, die Nachverfolgung der Betroffenen habe gut funktioniert und die Infizierten seien rasch isoliert worden. Alarmismus ist deshalb nach Ansicht der ÖVP-Politikerin fehl am Platz.

Sorge vor zweitem Ischgl am Wolfgangsee

Der Ausbruch im oberösterreichischen Ferienort am Wolfgangsee weckt Erinnerungen an den Ski- und Partyort Ischgl in Tirol, der in der Anfangsphase der Pandemie ein Zentrum der Corona-Ausbreitung in ganz Europa war. Insgesamt sind in Österreich aktuell etwa 1.500 Menschen mit dem Virus infiziert. Schwerpunkte bei den Neuinfektionen sind die Bundesländer Wien und Oberösterreich.

In Österreich liegt die Zahl der täglichen Corona-Tests nach Angaben von Gesundheitsminister Rudolf Anschober inzwischen auf Rekordniveau. Mit durchschnittlich etwa 10.000 Tests würden so viele Menschen wie bisher noch nie auf eine Infektion mit dem Coronavirus überprüft, sagte der Minister. Zwar seien die jüngst steigenden Infektionszahlen durchaus Grund zur Sorge, allerdings herrsche auch Zuversicht, dass die Situation unter Kontrolle bleibe.

