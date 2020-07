Corona-Hilfen: EU-Sondergipfel erringt Etappensieg

Spanien und Italien, die wirtschaftlich besonders hart von der Pandemie getroffen wurden, kämpften für höhere Zuschüsse. Unterstützt wurden sie dabei von Deutschland und Frankreich. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kam in den Verhandlungen eine besondere Rolle zu. Seit Deutschland am 1. Juli den Vorsitz der 27 EU-Staaten übernommen hat, ist Merkel als Vermittlerin gefragt. Vor der Wiederaufnahme der Gespräche erklärte sie heute: "Es war klar, dass es unglaublich harte Verhandlungen gibt." Diese würden sich auch weiterhin fortsetzten, erklärte die Kanzlerin.

Entscheidung über den EU-Haushalt steht noch aus

Denn die Einigung über den Wiederaufbaufonds kann nur als Teilerfolg gewertet werden. Ein weiterer Schwerpunkt des Sondergipfels ist nach wie vor ungeklärt: der EU-Haushalt bis 2027. Selbst die grundlegenden Fragen wie die Höhe oder die Verteilung des sogenannten mehrjährigen Finanzrahmens galten am Montagabend noch als umstritten. Klar ist bisher nur: Es geht um mehr als eine Billion Euro. Insgesamt beraten die EU-Regierungschefs auf dem teuersten Gipfel aller Zeiten eine Summe von rund 1,8 Billionen Euro.

Europaparlament droht mit Veto

Brisantes Detail in der Haushaltsdebatte: Das Budget für die kommenden Jahre soll eng mit dem Wiederaufbauplan verknüpft werden. Damit ging die Befürchtung einher, dass der Milliardenpoker in Brüssel auch zu Kürzungen in der langfristigen Finanzplanung der Staatengemeinschaft führen könnte. Deswegen meldete sich der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, zu Wort: "Nach tagelangen Diskussionen erwarten die europäischen Bürgerinnen und Bürger eine Einigung, die diesem historischen Moment gerecht wird." Wichtige Herausforderungen wie der Umweltschutz, die Digitalisierung oder der Kampf gegen Ungleichheiten dürften nicht vernachlässigt werden.

Das Europaparlament hat in Haushaltsfragen das letzte Wort. Sollten die Bedingungen der Abgeordneten nicht ausreichend erfüllt sein, würde man von seinem Vetorecht Gebrauch machen, erklärte Sassoli.

Zu diesen Bedingungen zählt auch die Schaffung neuer Geldquellen. Als gesetzt gelten die Digitalsteuer, mit deren Hilfe große Onlinehändler zur Kasse gebeten werden sollen, oder die Plastikabgabe. Von diesen Instrumenten erhofft man sich, auch während der Rückzahlungsphase der Schulden, die mit der Finanzierung des Wiederaufbaufonds anfallen, ausreichend Handlungsspielraum zu wahren. Als weitere Bedingung gilt die Einführung wirksamer Maßnahmen zur Verteidigung der Rechtsstaatlichkeitsprinzipien der EU.

Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit – Konsequenzen?

Wer aus dem EU-Haushalt profitiert, muss bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit auch finanzielle Konsequenzen hinnehmen, lautet die Forderung - ein weiteres Streitthema des Gipfels, gegen das sich besonders Polen und Ungarn wehren. Beiden Ländern wird vorgeworfen, mit umstrittenen Justiz- und Medienreformen gegen die rechtsstaatlichen Leitlinien der EU verstoßen zu haben. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban drohte zwischenzeitlich mit seinem Veto, räumte dann aber ein: "Wir sind uns bewusst, dass wir eine Einigung brauchen. Wir verhandeln unter hohem Druck, sodass eine Einigung ein Muss ist." Das umstrittene Vorhaben, EU-Gelder bei Missachtung der Rechtsstaatlichkeitsprinzipien zu kürzen, gilt als besonders heikles Thema bei den bevorstehenden Verhandlungen.

Beobachter rechnen erneut mit einer langen Nacht im Brüsseler Ratsgebäude. Abseits historischer Entscheidungen könnte am frühen Dienstagmorgen ein weiterer geschichtsträchtiger Moment Wirklichkeit werden. Vor gut 20 Jahren dauerte der EU-Gipfel in Nizza rund 85 Stunden – dieser Rekord rückt nun in greifbare Nähe.