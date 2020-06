Corona: Großveranstaltungs-Verbot bis Ende Oktober geplant

Großveranstaltungen bleiben wegen der Corona-Pandemie möglicherweise bis mindestens Ende Oktober verboten. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die heutige Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hervor. Größere Veranstaltungen wie etwa Volks-, Schützen- oder Weinfeste sind derzeit bis zum 31. August untersagt.

Das Verbot bis Ende Oktober soll für solche Veranstaltungen gelten, "bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist", heißt es in dem Formulierungsvorschlag für das Treffen mit Merkel. Demnach könnte es Ausnahmen geben, wenn die Vorgaben eingehalten werden können.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erläuterte: "Bei Großveranstaltungen haben wir jetzt die Frist 31. Oktober. Aber wir haben ein paar Kriterien, wenn zum Beispiel rückverfolgbar ist, wer wo gesessen hat, dass man auch schon vorher größere Veranstaltungen durchführen kann."

Weiter Mindestabstand und Maskenpflicht

In der Beschlussvorlage heißt es weiter, der Mindestabstand von 1,5 Metern, verstärkte Hygiene-Maßnahmen sowie das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in bestimmten öffentlichen Bereichen, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel, hätten sich bewährt "und werden fortgeführt".

Die Länder streben - bei weiterhin positivem Verlauf des Infektionsgeschehens - zudem an, spätestens nach den Sommerferien in den schulischen Regelbetrieb zurückzukehren, auf Grundlage der Schutz- und Hygienekonzepte. "Zeitnah" solle auch von der Notbetreuung zu einem möglichst vollständigen Regelbetrieb der Kinderbetreuungsangebote zurückgekehrt werden.

Lockerung bei den Kontaktregeln geplant

Feste Regeln für die Zahl der Kontakte bei Treffen im öffentlichen Raum - etwa die Beschränkung auf Personen aus zwei Haushalten - soll es offenbar nicht mehr geben. Die Bürgerinnen und Bürger seien aber "weiter angehalten, die Zahl der Menschen, zu denen sie Kontakt haben, möglichst gering zu halten und den Personenkreis möglichst konstant zu belassen".

Nähere und längere Kontakte seien auf "ein Minimum zu reduzieren", heißt es in der Vorlage. "Wo die Möglichkeit besteht, sollen Zusammenkünfte vorzugsweise im Freien abgehalten werden."

Wieder persönliches Treffen von Merkel und den Ministerpräsidenten

Zum ersten Mal seit einem Vierteljahr treffen sich die Länderchefs und Merkel persönlich im Kanzleramt. Seit Mitte März hatte es nur Video- und Telefonkonferenzen gegeben.

In den letzten Tagen lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen in fast allen Landkreisen Bayerns deutlich unter 50. Im Freistaat ist es unter anderem ab heute wieder möglich, sich mit zehn Menschen in der Öffentlichkeit zu treffen. Hochzeiten, Geburtstage oder andere private Events können ab Montag in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Personen stattfinden, draußen mit bis zu 100 Teilnehmern.