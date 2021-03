Corona: Großbritannien plant dritte Impfung

Der September ist das wahrscheinlichste Datum, sagt der Staatssekretär für das Impfprogramm der britischen Regierung, Nadhim Zahavi, in einem Interview mit dem "Daily Telegraph". Ab dann sollen zunächst die vier höchsten Prioritätsgruppen die dritte Impfung erhalten. Das sind alle über 70-Jährigen sowie zahlreiche Mitarbeiter im Gesundheitsdienst und in den Seniorenheimen. Die Regierung hofft, damit auch Varianten des Virus noch besser bekämpfen zu können.

Wie lange hält der Impfschutz?

Darüber hinaus ist bislang nicht klar, wie lange ein Impfschutz anhält. Zahavi rechnet damit, dass bis zum Herbst acht verschiedene Impfstoffe zur Verfügung stehen, die zum Teil in Großbritannien selbst produziert werden. Bislang sind hier mit den Produkten von Pfizer, Astrazeneca und Moderna drei Impfstoffe zugelassen. Wie immer sich das Virus verhält, wir sind bereit, erklärt Zahavi. Außerdem kündigt er an, dass demnächst auch Impfzentren eröffnet werden, durch die man mit dem Auto fährt und den Wagen nicht verlassen muss, sondern im Wagen geimpft wird. Damit solle die Impfskepsis bei jüngeren Menschen reduziert werden, sagt Zahavi.

Bisher gute Bilanz

In Großbritannien haben inzwischen fast 30 Millionen Menschen eine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten, rund 55 Prozent aller Erwachsenen. Drei Millionen sind bereits das zweite Mal geimpft. In den kommenden Wochen stehen nun weitere Millionen Zweit-Impfungen an.