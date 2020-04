Corona: Grenzen einer europäischen Gesundheitspolitik

Die Europäische Union wurde in den letzten Wochen viel für ihr Corona-Krisenmanagement kritisiert. Dabei traf es vor allem die Kommission, deren Gesicht Präsidentin Ursula von der Leyen ist. Teilweise zu Recht, teilweise aber auch zu Unrecht. Denn die Handlungsspielräume der obersten EU-Behörde sind im Bereich der öffentlichen Gesundheit stark eingeschränkt.

Coronavirus: alles Wissenswerte finden Sie hier

Seit dem Ausbruch der Coronakrise wird der Europäischen Kommission immer wieder Entscheidungsschwäche und fehlende Reaktion vorgeworfen. Entscheidungen liegen in diesem Politikfeld aber in erster Linie in den Händen der nationalen Regierungen. Maßnahmen können auf der EU-Ebene meist nur ergänzt oder initiiert werden.

Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips

Dies liegt vor allem auch an dem vertraglich verankerten sogenannten Subsidiaritätsprinzip. Damit ist gemeint, dass die supranationale Ebene nur dann tätig werden darf, wenn bestimmte Inhalte auf der nationalen oder regionalen Ebene nicht besser umgesetzt werden könnten. Die EU-Gesundheitsgesetzgebung kann sich also nur auf die Fälle beschränken, in denen nationale Maßnahmen nicht ausreichen. Und auch dann beruhen viele Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit auf dem Prinzip der Freiwilligkeit.

EU-Agenturen zur Unterstützung

Die Regierungen der EU-Länder werden in Gesundheitsfragen von zwei speziellen Agenturen unterstützt: Das im Jahr 2005 gegründete "Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten" (ECDC) mit Sitz in Stockholm untersucht und beobachtet neu auftretende Gesundheitsbedrohungen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) wurde im Jahr 1995 gegründet, sitzt in Amsterdam und koordiniert die wissenschaftliche Bewertung der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit sämtlicher Arzneimittel in der EU.

Öffentliche Gesundheit als Querschnittsmaterie

Inhaltlich handelt es sich bei der öffentlichen Gesundheit um eine klassische Querschnittmaterie, die verschiedene übergreifende Felder abdeckt. Die Europäische Kommission unterscheidet zwei Bereiche: Der erste betrifft die Gesundheitsversorgung und den Sozialschutz und der zweite Bereich die Öffentliche Gesundheit. Vor allem in letzteren Bereich fallen die Handlungen zur Überwindung der Coronakrise, indem es um den Schutz vor Gesundheitsgefahren geht, wie die Verbesserung der Überwachung und Vorsorge bei Epidemien und Bioterrorismus.

Die unterschätzte Pandemie

Die Notwendigkeit einer harmonisierten Gesetzgebung wurde bis zum Ausbruch von Covid-19 unterschätzt. Aufforderungen von Experten nach Epidemieplänen, oder der Schaffung einer ausreichenden medizinischen Infrastruktur blieben unbeachtet. Die Abhängigkeit von Drittstaaten in der Herstellung und Verteilung von Medikamenten sowie Impfschutz wurde hingenommen. Italien, das als erste EU-Nation stark von der Coronapandemie getroffen wurde, macht der EU auch in diesem Bereich starke Vorwürfe. Es wurde zu spät oder gar nicht reagiert. Hilferufe bei Ausbruch von Covid-19 in der Lombardei verhallten. Länder wie Deutschland und Frankreich erteilten stattdessen Ausfuhrverbote von Atemgeräten und Schutzmasken.

Bündelung von Ressourcen

Seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem sich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, nicht zu Wort meldet. Auch das Europäische Parlament zeigt sich entschlossen. Auf seiner Website hat das demokratisch legitimierte Organ Prioritäten zur Bekämpfung des Coronavirus veröffentlicht. Hierzu gehören unter anderem:

- Verlangsamung der Ausbreitung des Virus durch Schließung der EU-Außengrenzen sowie Schaffung von "grünen Korridoren" zur Sicherung des europaweiten Gütertransports.

- Mobilisierung zusätzlicher Mittel für das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten.

- Bereitstellung medizinischer Ausrüstung mittels strategischen Vorrats an medizinischen Ausrüstungen wie Beatmungsgeräten und Schutzmasken.

- Forschungsförderung (Horizont 2020), indem 18 Projekte und 140 Teams aus Europa auf der Suche nach einem Impfstoff gegen Covid-19 finanziell unterstützt werden.

- Finanzielle Unterstützung aus dem EU-Solidaritätsfond mit bis zu 800 Millionen sowie 37 Milliarden Euro aus den EU-Strukturfonds zur Unterstützung der Gesundheitsversorgung und der Beschäftigung in den Mitgliedstaaten.

- Sicherung der Arbeitsplätze durch das SURE, ein Instrument der staatlich unterstützten Kurzarbeit.

Führung der EU gefordert

Die EU müsse bei der Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft nach der Covid-19-Krise die Führung übernehmen, so Parlamentspräsident David Sassoli anlässlich des letzten EU-Gipfels am 26. März. Man wisse bereits, dass der Ausbruch von Covid-19 auch zu einem beispiellosen Schrumpfen der europäischen Wirtschaft führen wird, und das zu einer Zeit, zu der man ohnehin schon ein niedriges Wachstum und eine extrem niedrige Inflation zu verzeichnen habe. "Wir können es uns nicht leisten, dass sich die schwere Gesundheitskrise, die wir jetzt erleben, zu einer finanziellen, sozialen und politischen Krise auswächst", so Sassoli.

Außerordentliche Plenartagung zur besseren Abstimmung

In diesem Sinne wird es für die 705 Europaabgeordneten am 16. und 17. April eine außerordentliche Plenartagung per Videokonferenz geben. Auf der Tagesordnung steht "eine Debatte mit dem Rat und der Kommission sowie die Abstimmung über eine Entschließung über koordinierte Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen". Das Europaparlament sei auch bereit, "über alle Gesetzes- oder Haushaltsvorschläge abzustimmen, die von der Europäischen Kommission rechtzeitig vorbereitet werden, um die aktuelle Situation weiter zu verbessern", heißt es in der Ankündigung.