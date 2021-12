Corona: Globale Impfkampagne kommt nur zäh voran

Etwas weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung ist inzwischen vollständig gegen Corona geimpft, der Großteil in den USA, Europa und China. Während in Europa die Impfquote bei über 70 Prozent liegt, haben in Entwicklungsländern, vor allem in Afrika, gerade einmal rund sechs Prozent die Erstimpfung erhalten. Wie also lässt sich die Pandemie global in den Griff bekommen?

Omikron als Beispiel für Wandlungsfähigkeit des Virus

Vor gut zwei Wochen ist die neue Corona-Variante Omikron in Südafrika entdeckt worden, eine Variante, bei der die Impfungen möglicherweise schlechter wirken. Wenn das der Fall ist, kann das dem Kampf gegen die Pandemie einen herben Rückschlag versetzen.

"Alles in allem ist Omikron leider nur ein Beispiel, wie sich das Virus weiterentwickelt", sagt der Infektiologe Christoph Spinner von der Technischen Universität München. "Und so lange es weltweit Millionen Infektionsfälle gibt, ist es auch wahrscheinlich, dass neue Varianten entstehen und sich ausbreiten können", fügt Spinner hinzu.

Wohlhabende Staaten haben Verteilung untergraben

Um Diskrepanzen zwischen wohlhabenden Staaten und Entwicklungsländern bei der Verteilung von Impfstoff zu verhindern, wurde im Frühjahr vergangenen Jahres die Initiative Covax gegründet. Der Plan: Einkäufe von Impfstoffen sollten global organisiert werden, damit kein Land leer ausgeht. Viele wohlhabende Staaten, darunter auch Deutschland, haben trotzdem selbst Verträge mit den Impfstoffherstellern abgeschlossen und die Initiative dadurch unterlaufen. In der Praxis funktioniert Covax nun eher wie ein Hilfsprojekt.

Deutschland hinkt bei Auslieferung hinterher

Deutschland hatte zugesagt, im Kampf gegen die Pandemie bis Ende dieses Jahres mehr als 100 Millionen Dosen Impfstoff an die Initiative abzugeben. Den jüngsten Daten zufolge sind aber erst rund 28 Millionen davon in den Empfängerstaaten angekommen. Ein Großteil der Dosen sei derzeit "in der Vorbereitung" oder "in Auslieferung", schreibt das Auswärtige Amt. Ob es dieses Jahr also noch gelingen wird, die zugesagten Impfstoffe auszuliefern, ist fraglich. Denn der bisherige Bundesgesundheitsminister Spahn hatte angekündigt, ein Teil der Impfstoffe werde in Deutschland fürs Boostern benötigt.

Forderung nach weltweiter Produktion vom Impfstoff

Doch was kann zur schnellen Eindämmung der Pandemie beitragen? Elisabeth Massute, Impfstoff-Expertin von Ärzte ohne Grenzen, fordert im BR24 Thema des Tages zum einen eine schnelle und gerechte Umverteilung der Impfstoffe, um einen flächendeckenden Impfschutz zu erreichen. Zum anderen müssten nach ihren Worten gerade mRNA-Impfstoffe, die sich schnell auf Varianten anpassen ließen, global produziert werden.

Besonders wichtig fände Massute: "Produktionshemmende Patente auf Covid-19 Technologien, also nicht nur auf Impfstoffe, sondern etwa auch auf Medikamente und Tests, müssen für die Zeit der Pandemie ausgesetzt werden, damit diese Produktion eben schnellstmöglich ausgeweitet werden kann."

Impfkampagne erfordert Planung und Logistik

In vielen afrikanischen Staaten hapert es allerdings auch an der Infrastruktur, um die Vakzine zu verimpfen. "Die logistischen Anforderungen an die Impfstoffe müssen verbessert werden, sprich: Keine Nutzung von ultratiefgekühlten Impfstoffen, da muss man Vakzin-Kampagnen entsprechend planen und konzipieren", sagt daher Infektiologe Christoph Spinner sagt dazu:

Elisabeth Massute fordert deswegen "eine transparente Kommunikation an die Länder", welcher Impfstoff wann in welchen Mengen geliefert würde, "damit man sich eben adäquat darauf vorbereiten kann."

Ärzte Ohne Grenzen: Innovationslücken langfristig schließen

Gegen die Forderung, Patente auszusetzen, gibt es gerade in Deutschland Bedenken. Kritiker fürchten, dass es dadurch unattraktiv wird, an Innovationen zu forschen. Diese Drohkulisse müsse aus Sicht von Ärzte ohne Grenzen gar nicht mehr aufgebaut werden, sagt Massute: "Wenn wir uns die Gesundheitsbedürfnisse anschauen in den Ländern, in denen wir arbeiten, dann gibt es diese Innovationslücke bereits."

Sie fordert deswegen, das gesamte System dahingehend zu überprüfen, in welchen Bereichen für medizinische Forschung und Entwicklung investiert werde und welche Gesundheitsbedürfnisse dabei außen vor blieben. "Dieses Problem muss langfristig gelöst werden, nicht nur in Bezug auf Corona, sondern auch darüber hinaus."