Corona-Gipfel: Widerstand gegen weitere Verschärfungen

Zwei Wochen nach dem Start des bundesweiten Teil-Lockdowns beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Nachmittag über die Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Bundesregierung will bei der Videoschaltkonferenz eine deutliche Verschärfung der bisherigen Maßnahmen, wie aus einer Beschlussvorlage hervorgeht, die dem BR vorliegt.

So sollen nach dem Willen der Bundesregierung die erlaubten Kontakte sowohl in der Öffentlichkeit als auch im privaten Bereich noch einmal stärker beschränkt werden. In der Öffentlichkeit sollen sich Angehörige eines Haushalts nur noch mit maximal zwei Personen eines weiteren Hausstands treffen dürfen. Verstöße dagegen sollen sanktioniert werden. Kindern und Jugendlichen sollen nur noch Treffen mit einem festen Freund oder Freundin erlaubt sein. Zudem wird in dem Papier gefordert, dass sich Bundesbürger bei jedem Erkältungssymptom "unmittelbar nach Hause in Quarantäne gegeben" - für fünf bis sieben Tage bis zum Abklingen der Symptome.

Die Beratungen sollen um 14 Uhr beginnen. BR24 zeigt die Pressekonferenz im Anschluss daran (am späten Nachmittag oder Abend) im Livestream.

Söder will "klareren und härteren Kurs"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht zwar erste Erfolge des Teil-Lockdowns, zeigte sich zugleich aber offen für weitere Maßnahmen. Er sei für den "klareren und härteren Kurs" im Kampf gegen Corona, betonte er in der radioWelt auf Bayern2. Die entscheidende Frage sei, wie sich die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) auf unter 50 senken lasse. Denn davon sei man noch weit entfernt.

Im ZDF-"Morgenmagazin" betonte Söder, dass die bisher beschlossenen Beschränkungen wohl nicht reichen, um dieses Ziel zu erreichen. "Diese Therapie" müsse jetzt auch erfolgreich zu Ende gebracht werden, verlangte er. Der CSU-Chef verwies auf die Beschlussvorlage des Bundes und sprach sich unter anderem dafür aus, "weitere Kontakte zu reduzieren".

Söder für "alternative Unterrichtsformen"

Darüber hinaus zeigte er sich im BR-Interview zuversichtlich, dass sich Bayern auf nationaler Ebene mit der Forderung nach einer einheitlichen Maskenpflicht auch für Grundschüler im Unterricht durchsetzen könnte. Der Freistaat sei in diesem Punkt ja schon weiter. In Bayern gibt es eine solche Maskenpflicht bereits.

Über das weitere Vorgehen an Schulen soll nach dem Willen Söders im Laufe der Woche intensiv diskutiert werden. Denn sein Eindruck sei, "dass gerade in der Schule doch Infektionsgeschehen ist", argumentierte der Ministerpräsident. Es gelte nun, sich auf "alternative Unterrichtsformen" vorzubereiten. Insbesondere bei höheren Klassen plädiert Söder für Klassenteilungen und den Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht.

Entscheidung über neue Regeln an Schulen wohl verschoben

In einer vorläufigen Fassung der Beschlussvorlage des Bundes für die heutige Schalte waren auch Einschränkungen an Schulen gefordert worden - insbesondere eine Halbierung der Klassenstärken. Eine solche Maßnahme würde in der Regel zu einem Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht führen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde die Passage mittlerweile geändert: Demnach sollen die Länder bis zur kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können. Mehrere Bundesländer hatten Widerstand gegen die vorgeschlagenen neuen Regeln an Schulen angekündigt.

Schwesig lehnt Einschränkungen an Schulen ab

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), betonte im Deutschlandfunk Kultur, für sie selbst habe heute und "die nächsten Wochen" absolute Priorität, dass weiter Kitas und Schulen geöffnet bleiben. Sie forderte die Bundesregierung und das Robert Koch-Institut auf, eine statistische Auswertung der Infektionsfälle bei Schülern und Lehrern vorzulegen. Für ihr Bundesland könne sie ganz klar sagen, dass die überwiegende Zahl von Infektionen bei Lehrern und Schülern nicht durch die Schule komme, sondern weil sie sich "außerhalb von Schule angesteckt haben". Deswegen sei sie sehr dafür, Kontakte außerhalb der Schulen massiv einzuschränken.

Klassen-Halbierungen würden laut Schwesig zwangsläufig zu Wechselunterricht führen. Sie halte es aber für ganz wichtig, den Präsenzunterricht an jedem Tag für die Schüler aufrechtzuerhalten. "Das ist für die Schüler aus sozialen Gründen wichtig, für die Bildung, aber auch für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie." Auch für die Wirtschaft sei dies ein "absolutes Kernthema".

Schwesig mahnt: Vereinbartes Vorgehen einhalten

Die SPD-Politikerin kritisierte zudem, dass bereits vor dem Treffen über Maßnahmen spekuliert werde, die nicht abgesprochen seien, zum Beispiel die bundesweite Verschärfung von Kontakten oder die Maskenpflicht an Schulen. Sie forderte: "Wir müssen bei dem bleiben, was verabredet worden ist, dass wir die Wirkungen des November Teil-Shutdowns abwarten. Erst ab heute kann man sich die Wirkungen anschauen." Sie sei klar dafür, noch eine Woche zu beobachten, wie stark die Wirkungen seien und erst dann zu entscheiden, "wie wir mit Lockerungen oder Verschärfungen umgehen". Nötig sei dann eine "Langfrist-Entscheidung für Dezember und Januar".

Regelungen sollten laut Schwesig auch anhand des Infektionsgeschehens getroffen werden. Eine bundesweite Maskenpflicht für alle Schüler auch im Unterricht lehnt sie ab. "Ja, in Bayern sind die Zahlen so hoch, dass ich Herrn Söder verstehen kann, dass er dort wahrscheinlich eine Maskenpflicht für Schüler braucht." In Mecklenburg-Vorpommern habe aber der Teil-Lockdown schon sehr gut gewirkt, "wir sind kein Risikogebiet". Daher könne sie Schülerinnen und Schüler nicht mit "dieser zusätzlichen Belastung treffen". Es sei nicht richtig, bundesweit alles gleich zu machen.

Auch Weil und Laschet gegen weitere Verschärfung schon heute

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte, heute gründlich zu diskutieren, aber erst in einer Woche eine Gesamtstrategie für die Zeit bis zum Jahreswechsel zu beschließen. "Wir tun uns eher einen Gefallen damit, wenn wir insgesamt mit einem geschlossenen, überzeugenden Konzept für Weihnachten, für Neujahr, für den ganzen Dezember aufwarten, anstatt scheibchenweise vorzugehen", sagte er im Norddeutschen Rundfunk (NDR).

Sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Armin Laschet (CDU) sprach sich ebenfalls gegen grundlegende Entscheidungen bei der heutigen Spitzenrunde aus. Diese sei als ein "Zwischenbilanztermin" gedacht, sagte er in der Internetsendung "Bild Live". Konkrete Beschlüsse könnten dann auf einer weiteren Konferenz eine Woche später getroffen werden. Zwischen Bund und Ländern herrsche Konsens, Schulen so lange wie möglich zu öffnen, fügte Laschet hinzu.