Perspektivwechsel im Irrgarten: Stimmen zum Corona-Kompromiss

"Wir geben den Menschen ein großes Stück Vertrauen und Freiheit zurück": So kommentierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Nacht den neuesten Corona-Kompromiss von Bund und Ländern. Die kommenden Wochen seien eine Zeit des Übergangs: "Wir hoffen sehr, dass der März ein Chancen-Monat wird."

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) sieht in dem Kompromiss "einen Perspektivwechsel weg vom pauschalen und dauerhaften Schließen hin zu einer fokussierten und kontrollierten Sicherheit". Trotz der Gefahr durch die Corona-Mutanten könne man nicht nur auf die Inzidenzwerte schauen: Das Virus solle nicht mehr "durch einen undifferenzierten totalen Lockdown" bekämpft werden", so Laschet in der Nacht.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz begrüßte die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern im ARD-Morgenmagazin als "Öffnungskonzept mit nötiger Vorsicht".