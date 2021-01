Corona-Gipfel: Neue Runde, neue Verschärfungen?

Irgendwo zwischen Durchhalteparolen und der Sorge, dass es nochmal schlimmer kommen könnte, manövriert sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) durch die Fragen der Journalisten. Das Robert Koch-Institut hat in den vergangenen Tagen niedrigere Infektionszahlen gemeldet. Das sei ermutigend, sagt Spahn, aber man müsse vorsichtig sein: "Wir waren ja schon mal auf dem Weg runter vor einigen Wochen und dann baute sich die neue Welle schon wieder auf." Deshalb dürften die sinkenden Zahlen kein Grund dafür sein, nachzulassen, sondern vielmehr mutiger und konsequenter weiterzumachen.

Mutierte Viren könnten zu mehr Infektionen führen

Damit bezieht sich Spahn auf die Kontaktbeschränkungen, über die Bund und Länder morgen erneut beraten. Auch die neuen Varianten des Coronavirus sind ein Grund dafür, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Schalte mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vorgezogen hatte.

Die Mutanten, die zuletzt in Großbritannien, Südafrika und Brasilien festgestellt wurden, gelten als ansteckender, im Vergleich zu anderen SARS-CoV-Viren und könnten deshalb das Infektionsgeschehen auch in Deutschland wieder verstärken, darauf weisen Studien aus Großbritannien hin. Auch im Klinikum Garmisch-Partenkirchen ist offenbar eine bisher unbekannte Variante des Virus festgestellt worden.

Labore müssen nach Mutanten suchen

Deshalb hat die Bundesregierung die Labore in Deutschland nun dazu verpflichtet, verstärkt nach Virus-Mutationen zu suchen. Laut einer neuen Verordnung, die der Gesundheitsminister vorstellte, müssen die Wissenschaftler bei mindestens fünf Prozent der positiven Tests analysieren, um welche Form von Coronaviren es sich handelt und die Daten ans RKI übermitteln.

Weil es aufwendig ist, das gesamte Genom der Viren zu untersuchen, bekommen die Labore künftig 220 Euro pro Probe vom Bund. Es sei nicht nur wichtig zu wissen, wie weit das Virus in Deutschland verbreitet sei, sondern auch in welchen Varianten, sagt Spahn. Vor den morgigen Beratungen lässt sich die Bundesregierung heute von Wissenschaftlern auch aus Großbritannien zu den neuen Corona-Varianten informieren.

Erneute Verschärfungen möglich

Als wahrscheinlich gilt, dass Bund und Länder die bestehenden Maßnahmen noch einmal verlängern. Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Morgen im Inforadio des rbb, dass es denkbar sei, den Lockdown bis Mitte Februar fortzuführen. Auch Spahn sagte: "Es ist besser, wenn wir jetzt zusammen noch die nächsten zwei, drei, vielleicht vier Wochen, die Zahlen deutlich runterbringen, Kontakte reduzieren, um danach auch mit der Perspektive, dass das länger trägt, ins Jahr hineinzugehen."

Arbeitsminister will mehr Homeoffice durchsetzen

Laut Spahn sind die Arbeitswelt und der private Bereich im Fokus für mögliche Verschärfungen der Beschränkungen. "Wir sehen, dass es im Frühjahr deutlich mehr Homeoffice gegeben hat als jetzt in diesem Lockdown", sagte Spahn. Auch die Mobilität sei wegen der Arbeitswege vieler Menschen nicht so stark zurückgegangen wie zu Beginn der Pandemie.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte an, er werde bei den morgigen Beratungen Vorschläge vorlegen, die zu mehr Verbindlichkeit beim Homeoffice führen sollen. Betriebe müssten Homeoffice ermöglichen, wo immer es geht, sagt Heil. Außerdem müssten Hygieneregeln für Menschen am Arbeitsplatz verschärft werden. Wie das genau aussehen soll, sagt er nicht. Details müssten bei der morgigen Schalte zwischen Bund und Ländern beraten werden.

Mehrheit für bundesweite Ausgangssperren unsicher

Für mehr Kontakteinschränkungen im privaten Bereich kommen nächtliche Ausgangssperren in Frage, wie es sie in einigen Bundesländern mit hohen Inzidenzzahlen wie Bayern und Thüringen bereits gibt. Ob es eine Mehrheit bei den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dafür gibt, sie in ganz Deutschland einzuführen, auch in Gebieten, wo die Schwelle von 200 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche nicht überschritten ist, ist aber unklar.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich bereits ablehnend geäußert. Ausgangssperren sollten lediglich lokal verhängt werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte der Bayern2-radioWelt, das bestehende Corona-Maßnahmen erst einmal durchgesetzt werden müssten. In Bayern würden bereits umfangreiche Maßnahmen gelten. Deshalb sei es zunächst einmal wichtig, dass die anderen Bundesländer nachzögen, so Söder.

Lauterbach fordert harten Lockdown

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat sich dagegen für einen harten dreiwöchigen Lockdown ausgesprochen. Es sei jetzt die Gelegenheit ein Wachstum der Virus-Mutanten zu verhindern, schrieb Lauterbach auf Twitter. Ausgangssperren ab 20 Uhr seien für diese Zeit vertretbar. Außerdem forderte er unter anderem Pflicht zu Homeoffice, Maskenpflicht am Arbeitsplatz und Besetzungsobergrenzen für den öffentlichen Nahverkehr.

Spahn hält auch medizinische Masken für wirksam

Auch eine bundesweite Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Geschäften und dem öffentlichen Nahverkehr, wie sie in Bayern seit heute gilt, wird voraussichtlich beim morgigen Bund-Länder-Treffen diskutiert. Gesundheitsminister Spahn sagt, dass auch schon medizinische Masken einen besseren Schutz böten als Alltagsmasken.

Diese sind vor allem günstiger, als die FFP2-Masken und nicht nur in Apotheken, sondern auch in Drogerien und Supermärkten zu haben. In Bayern sollen einkommensschwächere Menschen FFP2-Masken kostenlos bekommen. Sicher ist es nicht, dass die Länderchefs der bayerischen Linie folgen. Nach Spahns Worten erscheint es wahrscheinlicher, dass nur die Alltagsmasken künftig nicht mehr ausreichen.