BR24Live: Corona-Lockdown wird bis 14. Februar verlängert

Bei einem vorgezogenen Krisengipfel beraten die Ministerpräsidenten der Länder zur Stunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die weitere Strategie im Anti-Corona-Kampf. Verständigt haben sich Bund und Länder bereits auf eine Verlängerung des Lockdowns über den 31. Januar hinaus bis 14. Februar, wie die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa sowie "Der Spiegel" unter Berufung auf Teilnehmer der noch laufenden Schaltkonferenz berichten.

Im Anschluss an den Gipfel wollen Bundeskanzlerin Merkel, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über die Beschlüsse berichten. Die genaue Uhrzeit ist noch offen. BR24 zeigt die Pressekonferenz im Livestream.

OP-, KN95 - oder FFP2-Masken werden Pflicht

Im öffentlichen Nahverkehr sowie beim Einkaufen soll bundesweit eine verschärfte Maskenpflicht gelten: Statt gewöhnlicher Alltagsmasken aus Stoff müssen künftig medizinische Masken getragen werden - also sogenannte OP-Masken oder auch Masken der Standards KN95 oder FFP2. In Bayern gilt in Geschäften, Bussen und Bahnen bereits seit Montag eine FFP2-Maskenpflicht.

Mehrere Fragen waren nach übereinstimmenden Berichten aber bis zuletzt noch strittig - unter anderem der Umgang mit den Schul- und Kitaschließungen sowie die Frage einheitlicher Ausgangsbeschränkungen.

Mehr dazu gleich bei BR24.