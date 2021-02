Corona-Gipfel: Länder wollen Lockdown nur bis 7. März

Wie geht Deutschland weiter in der Corona-Krise vor? Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten darüber seit etwa 14.45 Uhr bei einer Videokonferenz. Dabei müssen sie abwägen zwischen der Gefahr der Ausbreitung von Corona-Mutationen und den Forderungen nach Lockerungen. Nach einem Entwurf aus dem Kanzleramt, der BR24 vorliegt, sind weitgehende Lockerungen aber eher unwahrscheinlich - es ist stattdessen eine Verlängerung des Lockdowns bis 14. März vorgesehen.

Gegen das Datum gibt es allerdings Widerstand: Eine Mehrheit der Länderchefs befürworte eine Verlängerung bis 7. März, verlautete aus Verhandlungskreisen. Das Datum geht auch aus einem Arbeitspapier der Länder hervor, der mehreren Nachrichtenagenturen vorliegt. Es ist allerdings nicht mit dem Kanzleramt abgestimmt.

Die Pressekonferenz mit Angela Merkel, Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Anschluss an den Corona-Gipfel überträgt BR24 im Livestream. Der genaue Beginn ist unklar.

Mögliche Ausnahmen bei Friseuren und Schulen

Unstrittig ist offenbar, dass die bereits bestehenden Regeln wie Kontaktbeschränkungen sowie die Schließung von Geschäften und Kultureinrichtungen vorerst bleiben. In der Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt werden aber Ausnahmen im Bildungsbereich und für Friseure gemacht: So sollen die Länder freie Hand für die Öffnung von Schulen und Kitas bekommen. Friseure dürften unter Auflagen ab dem 1. März wieder öffnen. Begründet wird das mit der "Bedeutung von Friseuren für die Körperhygiene". Die Länder streben in ihrem Alternativpapier eine Öffnung ab 22. Februar an.

Die ursprüngliche Beschlussvorlage war Berichten zufolge zwischen dem Kanzleramt, dem Land Berlin und Bayern abgestimmt. Dass die Länder bei Schulen und Kitas "im Rahmen ihrer Kultushoheit" entscheiden sollen, wie es im Papier heißt, dürfte einen Streitpunkt in den Bund-Länder-Gesprächen aus dem Weg räumen. Einige Länder hatten zuvor bereits angekündigt, dass sie Grundschulen auf jeden Fall ab kommender Woche wieder öffnen werden.

Mehr zum Thema "Schule in der Corona-Krise" finden Sie hier.

Merkel schlägt höhere Impfpriorität für Lehrer und Erzieher vor

Bei den Bund-Länder-Beratungen schlug Merkel vor, dass Lehrer und Erzieher eine höhere Priorität beim Impfen erhalten. Angesichts der bevorstehenden Kita- und Schulöffnungen habe die Kanzlerin darauf hingewiesen, dass gerade Erzieherinnen und Erzieher keine Möglichkeit hätten, die notwendigen Abstände einzuhalten, verlautete aus Teilnehmerkreisen.

Weitere Öffnungsschritte unklar

Unklar bleibt in der Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel, ob sich Bund und Länder auf einen Stufenplan über allgemeine weitere Öffnungsschritte einigen, über den im Vorfeld der Beratungen intensiv diskutiert worden war. Mehrere Länder hatten eigene Vorschläge für einen Stufenplan vorgelegt.

Die Vorlage nennt zwei Optionen: Die erste Option sieht vor, dass Bund und Länder am 10. März über weitere Öffnungsschritte entscheiden. Die zweite Option ist, dass sich Bund und Länder jetzt schon darauf einigen, den nächsten Öffnungsschritt automatisch bei einer "stabilen deutschlandweiten Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner" erfolgen zu lassen. Dieser nächste Öffnungsschritt sollte dann "die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einem Kunden pro 20 Quadratmeter umfassen, die Öffnung von Museen und Galerien sowie die Öffnung der noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe".