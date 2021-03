Jetzt lockern? Zwei Stimmen aus der BR-Wissenschaftsredaktion

Beim heutigen Corona-Gipfel beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über weitere Lockerungen für Deutschland. Begleitet wird das Treffen von der Debatte, inwieweit Lockerungen angesichts einer möglichen dritten Corona-Welle vertretbar sind. Gleichzeitig werden aber die Lockerungs-Rufe für die Wirtschaft und den Handel lauter. Zwei Stimmen aus der BR24-Wissens-Redaktion.

Der Corona-Gipfel der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder findet heute ab 14 Uhr statt. BR24 berichtet nach den Beratungen am Abend live: Wie locker wird der Lockdown?

Jeanne Rubner ist für Corona-Lockerungen: "Das Leben geht weiter"

Türe zu, alles abschließen. Das wäre natürlich am einfachsten. Und aus virologischer Sicht leicht zu begründen. Am besten, wir halten uns das Virus und seine Mutanten vom Leib. Aber wir leben nicht in einem Schutzraum, den man ständig desinfizieren kann. Menschen müssen arbeiten, wollen zur Schule gehen und die Tante im Pflegeheim besuchen. Das Leben geht weiter, mit dem Virus, zumal wenn die besonders Gefährdeten, die Älteren und Kranken und diejenigen, die sie pflegen, geimpft sind.

Schützen mit AHA-L-Regeln

Denn wir können uns ja schützen. Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske, Lüften, das sind die - wissenschaftlich - gesicherten AHA-L Regeln, um sich möglichst nicht anzustecken. Man kann durchaus eine Schule, ein Geschäft, ein Theater, einen Sportplatz öffnen, wenn alle sich an die Regeln halten. Übrigens: Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Virus sich in Blumenläden oder Buchhandlungen stärker ausbreitet als in Baumärkten oder beim Friseur.

Doch ab welcher Inzidenz darf man öffnen? Dass die unter 35 liegen muss, entspringt jedenfalls keiner wissenschaftlichen Formel. Natürlich ist die Sicherheit umso größer, je weniger Menschen sich anstecken. Doch es kommt auch darauf an, ob Intensivbetten frei sind oder wie viel Personal ein Gesundheitsamt hat für die Nachverfolgung.

Noch eine Weile mit dem Coronavirus leben

Wir werden noch eine Weile mit dem Virus leben müssen. Das heißt mit Maske und auf Abstand zu unseren Mitmenschen. Zumindest solange nicht die Mehrheit geimpft ist. Bis dahin sind Öffnungen trotzdem möglich und sogar wissenschaftlich vertretbar.