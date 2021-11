BR24live: Corona-Gipfel beschließt flächendeckende 2G-Regel

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen und zahlreichen Corona-Patienten in den Krankenhäusern haben sich Bund und Länder offenbar auf eine flächendeckende 2G-Regelung geeinigt. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Angaben von Teilnehmern der Ministerpräsidentenkonferenz.

Laut Beschlussvorlage sollen nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt zu vielen Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen, Gastronomie sowie zu körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen haben. Die Maßnahmen sollen dann greifen - sofern noch nicht geschehen -, wenn die für das jeweilige Land ausgewiesene Hospitalisierungsrate den Schwellenwert drei überschreitet. Das ist die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Bund und Länder wollen Impfpflicht

Darüber hinaus fordern die Länder Teilnehmern zufolge eine Impfpflicht gegen Corona "einrichtungsbezogen" für Personal in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und bei mobilen Pflegediensten, wenn Kontakt zu besonders gefährdeten Personen besteht. Auch Personal von Einrichtungen der Eingliederungshilfe soll demnach unter die Impfpflicht fallen. Die Länder bitten den Bund, die Impfpflicht "schnellstmöglich umzusetzen". Eine abschließende Einigung auf ein Beschlusspapier gab es noch nicht.

Söder: "Wir müssen handeln"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte unmittelbar vor Beginn der Sitzung erneut bundesweite Verschärfungen angemahnt: "Wir müssen handeln. Wir brauchen flächendeckend 2G und in der Arbeit 3G, Auffrischungsimpfungen nach fünf Monaten und einen Pflegebonus", schrieb der CSU-Politiker auf Twitter.

Bundestag beschließt Corona-Auflagen

Am Vormittag hatten die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP im Bundestag mit ihrer Mehrheit eine Änderung des Infektionsschutzgesetz durchgesetzt. Es sieht einerseits neue Maßnahmen wie 3G-Regeln am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Verkehrsmitteln vor, erlaubt den Ländern aber andererseits keine flächendeckenden Schulschließungen, Ausgangssperren oder generelle Lockdowns mehr. Union und AfD votierten jeweils geschlossen mit Nein. Die Linke enthielt sich ebenfalls geschlossen.

Unionsgeführte Länder drohen mit einer Ablehnung im Bundesrat. Sie werfen SPD, Grünen und FDP vor, ihre Möglichkeiten zur Pandemiebekämpfung zu beschneiden.

