BR24Live - Corona-Gipfel: Impftempo soll beschleunigt werden

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder beraten zur Stunde über die weitere Strategie in der Corona-Krise. Nach übereinstimmenden Medienberichten einigten sich Bund und Länder darauf, dass ab Ende März oder spätestens Anfang April Haus- und Fachärzte in vielen Praxen umfassender als bisher ebenfalls gegen Corona impfen können. Darüber hinaus sollen die Länder beim Corona-Impfstoff von Astrazeneca flexibler über die Impfreihenfolge entscheiden dürfen.

Über die Beschlüsse informiert Kanzlerin Merkel im Anschluss an die Schaltkonferenz. BR24 überträgt die Pressekonferenz am Abend live, die Uhrzeit ist noch unklar.

Astrazeneca-Impfstoff offenbar bald auch für Ältere

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Berichten zufolge zuvor in der Schaltkonferenz gefordert, die Impfungen zu beschleunigen. "All you can vaccinate", müsse die Devise lauten. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Söder immer wieder kritisiert, dass viele Impfstoff-Dosen von Astrazeneca auf Halde lägen, statt schnell verimpft zu werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte nach Teilnehmerangaben, mit hoher Wahrscheinlichkeit werde der Astrazeneca-Impfstoff in Deutschland auch für über 65-Jährige zugelassen. Dies sei Daten aus Schottland und England zu verdanken. Die Ständige Impfkommission (Stiko) befinde sich dazu in der finalen Entscheidungsfindung. Bislang empfiehlt die Stiko das Mittel nur für 18- bis 64-Jährige, da für Ältere zunächst nicht genügend Studiendaten vorgelegen hätten.

Werden die Kontaktbeschränkungen gelockert?

Mit Spannung erwartet wird, auf welche Erleichterungen bei den Corona-Maßnahmen sich Bund und Länder verständigen. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Lockdown über den 7. März hinaus bis 28. März verlängert wird - mit vorsichtigen Lockerungen.

Einem Beschlussentwurf zufolge könnten die Kontaktbeschränkungen ab Montag etwas gelockert werden: Wenn sich Bund und Länder darauf verständigen, wären Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt - plus deren Kinder bis 14 Jahre. Derzeit darf sich ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen. Zudem sollen Buchläden wieder öffnen dürfen. Allerdings war der Entwurf laut dpa noch nicht mit allen Ländern abgestimmt.

Weitere mögliche Öffnungsschritte

Weitere Lockerungsschritte sieht der Entwurf bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 vor: die Öffnung von Geschäften, Museen, Galerien und Zoos. Auch kontaktfreier Sport im Freien soll in kleinen Gruppen von maximal zehn Personen soll möglich werden. Im Gespräch sind zugleich aber zudem eingeschränkte Lockerungen in Regionen, in denen die Inzidenz stabil unter 100 liegt: Dort könnten beispielsweise Terminshopping-Angebote ("Click and meet") und die Öffnung von Museen und Zoos "mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung" erlaubt werden. Bei einer Inzidenz über 100 soll dem Papier zufolge eine "Notbremse" greifen - die Lockerungen müssten dann zurückgenommen werden.

Nur in Regionen, in denen die Inzidenz weitere zwei Wochen unter 35 bleibt, sollen weitere Öffnungsschritte folgen: die Öffnung der Außengastronomie, von Theatern und Kinos. Zuletzt waren Forderungen lauter geworden, Lockerungen nicht ausschließlich an Inzidenzwerten festzumachen.

Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 64

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz beträgt derzeit laut Robert Koch-Institut bei 64,0, in Bayern liegt der Wert bei 66,6. Als Zielmarke für weitere Öffnungen hatten Bund und Länder vor drei Wochen eine stabile Inzidenz unter 35 ausgegeben. In Bayern liegen gegenwärtig 14 Landkreise unter dieser Marke, deutschlandweit sind es mehr als 50.

