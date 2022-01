Corona-Gipfel: Diese Maßnahmen stehen zur Debatte

Seit Ende Dezember steigen die Infektionszahlen von Tag zu Tag, was Fachleute vor allem auf die Ausbreitung der Omikron-Variante zurückführen. Welche Wucht die sich aufbauende Welle tatsächlich entwickeln wird, ist noch nicht absehbar. Dennoch wird morgen mit Beschlüssen gerechnet – zu groß ist der Handlungsdruck, der auf der Politik lastet. Schon jetzt zeichnen sich neue Regeln zu Quarantäne- und Isolationszeiten ab. Das geht aus einem ersten Beschlussvorschlag für das anstehende Spitzentreffen hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt.

Quarantäne-Regeln sollen gelockert werden

Demnach sollen bestimmte Kontaktpersonen von Infizierten in Zukunft von der Quarantäne ausgenommen werden – nämlich diejenigen, die schon eine Booster-Impfung bekommen haben. Gleiches ist auch für frisch Geimpfte und Genesene geplant. Alle anderen müssen zwar dem Vorschlag zufolge auch künftig in Quarantäne, können diese aber nach sieben Tagen beenden – vorausgesetzt, sie legen einen negativen PCR-Test oder einen zertifizierten Antigen-Schnelltest vor.

Schutz der kritischen Infrastruktur

Auf diese Weise will die Politik die kritische Infrastruktur vor einem Kollaps bewahren. Dazu zählen etwa Kliniken, Polizei, Feuerwehr sowie Wasser- und Stromversorger und andere wichtige Bereiche des öffentlichen Lebens. Hintergrund ist die Sorge, dass eine drastisch steigende Zahl von Infektionen massive Personalausfälle nach sich ziehen könnte.

Besondere Regeln für Kliniken und Pflegeheime

Auch die Regeln für Infizierte selbst könnten sich ändern. Sie müssen sich bisher in der Regel mindestens 14 Tage isolieren. Künftig könnten sie ebenfalls die Möglichkeit haben, sich schon nach sieben Tagen freizutesten. Für Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime soll allerdings gelten, dass infizierte Beschäftigte dafür auf jeden Fall einen PCR-Test machen und 48 Stunden symptomfrei sein müssen. So will die Politik diejenigen vor einer Ansteckung schützen, die in solchen Einrichtungen versorgt werden – also Klinik-Patienten oder Bewohner von Pflegeheimen.

Bundesweit 2G-plus in Gastronomie geplant

Ein weiterer Punkt, der in dem Papier genannt wird, betrifft alle, die Restaurants oder Cafés besuchen. Vorgeschlagen wird, bundesweit eine 2G-Plus-Regelung für die Gastronomie einzuführen. Das heißt: Zugang hätten nur noch Menschen, die geimpft oder genesen sind und zusätzlich ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorweisen können. Wer schon ein drittes Mal geimpft ist, soll demnach auch ohne Test-Nachweis Zugang haben.

Bars und Kneipen im Fokus

Die Regeln sollen dem Vorschlag zufolge streng kontrolliert werden – vor allem in Bars und Kneipen, wo die Menschen kaum Abstand halten könnten und das Ansteckungsrisiko deshalb besonders hoch sei. Da mit den verschärften Regeln ein zusätzlicher Aufwand für die Wirte einhergeht, will der Bund laut dem Papier Gastronomen unter die Arme greifen. Mehrkosten sollen demnach im Rahmen der bestehenden Überbrückungshilfen stärker berücksichtigt werden.

Expertenrat hält Klinik-Überlastung für möglich

Der Beschlussvorschlag stützt sich auf eine Empfehlung des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Die Fachleute haben in ihrer zweiten Stellungnahme betont, dass sich die Auslastung von Intensivstationen weiter auf hohem Niveau befinde. Zwar sei die Zahl der Omikron-Infektionen in Deutschland bisher niedriger als in vielen anderen europäischen Staaten, jedoch nehme sie deutlich zu. Und da sich Omikron schneller ausbreitet als Delta und deshalb die Fallzahlen rascher steigen könnten, ist aus Sicht des Expertenrats nach wie vor eine Überlastung des gesamten Gesundheitssystems möglich – zumindest in besonders betroffenen Regionen.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings: Die Auswertung der bisherigen Daten deutet den Fachleuten zufolge darauf hin, dass Infektionen mit der Omikron-Variante im Schnitt einen milderen Krankheitsverlauf auslösen könnten, als das bei Delta der Fall war. Davon abgesehen gelte bei Delta wie bei Omikron: Impfungen – und insbesondere Booster-Impfungen – schützten vor schwerem Verlauf und Klinik-Einweisung.