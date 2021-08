Bund und Länder erhöhen Druck auf Ungeimpfte

Bund und Länder wollen im Kampf gegen Corona den Druck auf noch nicht geimpfte Erwachsene erhöhen. So müssen sie einerseits spätestens vom 23. August an schon bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 für viele Aktivitäten und Besuche in geschlossenen Räumen einen negativen Corona-Test vorlegen, wie die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Schaltkonferenz beschlossen. Zum anderen müssen sie ab 11. Oktober für Corona-Tests selbst bezahlen.

"Die Gruppe der Ungeimpften ist zu groß", beklagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Deswegen seien es "sehr wichtige" Beratungen gewesen.

Aus für Gratis-Tests

Merkel betonte, trotz aller Fortschritte beim Impfen, nehme das Infektionsgeschehen wieder zu. Und das Impftempo habe leider nachgelassen. "Wir sind im europäischen Bereich nicht mehr Spitze."

Bereits jetzt könne jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden. Deshalb würden die "kostenlosen Bürgertests für alle mit Wirkung vom 11. Oktober beendet", kündigte die Kanzlerin an. Ausnahmen soll es für Menschen geben, für die die Ständige Impfkommission (Stiko) bisher keine generelle Impf-Empfehlung ausgesprochen hat - also zum Beispiel für Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Testpflicht ab einer Inzidenz ab 35

Konsequent wollen Bund und Länder die sogenannte 3G-Regel durchsetzen. Das bedeutet, dass man für bestimmte Aktivitäten von Corona genesen, vollständig geimpft oder negativ getestet sein muss.

Noch im August soll daher eine Testpflicht für Innenräume kommen: Demnach muss jeder, der weder genesen noch geimpft ist, schon ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 für den Besuch eines Kranken- oder Pflegeheims, der Innengastronomie, eines Hotels sowie von Veranstaltungen einen negativen Corona-Test vorlegen. Auch bei körpernahen Dienstleistungen sowie beim Sport im Innenbereich soll die Testpflicht gelten. Die im ursprünglichen Beschlussentwurf noch aufgeführten Gottesdienstbesuche erwähnte Merkel nicht.

Dabei darf dem Beschluss zufolge ein Antigen-Schnelltests nicht älter als 24 Stunden sein, ein PCR-Test maximal vor 48 Stunden vorgenommen worden sein. Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen, ebenso Schüler, weil diese "im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden".

In Landkreisen mit einer Inzidenz unter 35 können die Länder der Kanzlerin zufolge diese "3G-Regel" aussetzen. Bisher liegt der Grenzwert in Bayern bei 50. Es wird also eine deutliche Verschärfung kommen.

Mindestabstand und Maskenpflicht bleiben

Abstands- und Hygieneregeln sowie die Maskenpflicht an bestimmten Orten werden weiterhin für alle gelten. "Wir wollen alle, dass wir mit niedrigschwelligen Maßnahmen den Anstieg der Infektionszahlen eindämmen können", sagte Merkel. Da aber die Pandemie "weiter da" und die Delta-Variante viel ansteckender sei, brauche es weiter "Basis-Schutzmaßnamen für die gesamte Bevölkerung, besonders in einer Zeit, wo gerade einmal 55,1 Prozent vollständig geimpft sind".

Für Großveranstaltungen, Feiern und Clubs strengere Regeln möglich

Der Bund-Länder-Beschluss verweist darauf, dass Großveranstaltungen, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, Feiern, Bars und Clubs" mit einem besonders hohen Risiko für Mehrfachansteckungen ('superspreading events') verbunden" seien. Daher könnten die Länder ergänzend zu 3G "einschränkende Regelungen" anordnen, erläuterte Merkel.

Inzidenz bleibt vorerst wichtigster Bewertungsmaßstab

Zwar waren sich die Teilnehmer der Beratungen nach Angaben der Kanzlerin einig, dass zur Beurteilung des Corona-Geschehens neben der 7-Tage-Inzidenz auch andere Parameter nötig seien. Darüber, wie ein neuer Bewertungsmaßstab künftig aussehen soll, verständigten sich Bund und Länder aber nicht. Im Beschluss heißt es lediglich, dass die Länder "alle Indikatoren, insbesondere die Inzidenz, die Impfquote, und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigen" würden. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, ohne Inzidenz gehe es nicht. "Weil die Inzidenz ist einfach die Zahl der Infektionen." Bisher sei "noch keine Glücksformel" gefunden worden, die die unterschiedlichen Parameter "ins Lot bringt".

Söder: Bisherige Impfquoten reichen nicht aus

Söder betonte, die vierte Corona-Welle schleiche sich richtig heran. "Klar ist: Diese vierte Welle kommt, und zwar ganz sicher - im Herbst." Die bisherigen Impfquoten reichten nicht aus, um sorglos zu sein. Erneut warnte Söder vor einer "Pandemie der Ungeimpften". Die heutige Ministerpräsidentenkonferenz war seiner Meinung nach ein "wichtiger Zwischenschritt", aber "noch nicht der abschließende Entwurf". Die Beschlüsse von Bund und Ländern würden den Winter nicht überdauern, prognostizierte der CSU-Chef. "Da wird sich noch eine Menge ergeben."

Als wichtigstes Ergebnis des Tages bezeichnete Söder die "gemeinsame Auffassung", dass die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" über den 11. September hinaus verlängert werden müsse. Diese Entscheidung muss aber der Bundestag fällen.

Söder rechnet mit Debatte über "2G"

Zwar verständigten sich Bund und Länder laut Söder darauf, weiterhin mit "3G" (geimpft, genesen, getestet) gegen Corona vorzugehen. "Aber nicht endlos", betonte er. Die Staatsregierung werde es privaten Veranstaltern nicht verbieten, nur Genesenen und Geimpften Zutritt zu gewähren. Er sei sich sicher, dass es darüber hinaus spätestens im Herbst eine Debatte darüber geben werde, "ob es die Zugänge zu bestimmten Bereichen nicht mit 3G gibt, sondern irgendwann 2G". Je geringer die Impfquote bleibe, umso näher komme diese Frage.

Für Geimpfte und Genesene werde es keinen weiteren Lockdown geben, versprach Söder. "Unser normales Leben kommt zurück durch das Impfen", betonte Söder. Wer das Impfen ausschlage, laufe Gefahr, auf Dauer das "ganze Theater mit Testen, Masken und allem endlos" haben werde. Wer wirklich ein freiheitsliebender Mensch sei, dem empfehle er, "sich das einfach mal zu überlegen".

FDP und Linke kritisieren Ende der Gratis-Tests

FDP-Politiker Wolfgang Kubicki kritisierte die Abkehr von den Gratis-Tests scharf. Die Tests in der Pandemie kostenpflichtig zu machen sei "in sich selbst unlogisch" - und zudem "rechtlich zweifelhaft". Wenn der Staat für die Teilnahme am normalen Leben eine Testpflicht beschließe, könne er die Kosten nicht den Menschen aufbürden, sagte Kubicki der "Bild"-Zeitung.

Kritik kam auch von der Linken-Vorsitzenden Janine Wissler: "Ab Oktober auf kostenlose Tests zu verzichten, bedeutet, dass sich weniger Menschen testen lassen werden", sagte sie dem RND. Damit ließen sich Infektionsketten sowie die Entwicklung des Infektionsgeschehens schwerer nachvollziehen. "Damit ist niemandem geholfen. Das ist am Ende teurer als die Tests."

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte die Beschlüsse als "Stückwerk". "Fatal ist, dass es keinen Plan gibt, über positive Anreize die Impfkampagne aus der Tempo-30-Zone zu holen und die Impfung zu den Menschen zu bringen", sagte Bartsch den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wohlfahrtspflege: Kostenlosen Tests beibehalten

Auch die Freie Wohlfahrtspflege Bayern forderte, das System der kostenlosen Corona-Tests beizubehalten. Die Vorsitzende Margit Berndl verwies in München darauf, dass insbesondere Tests dabei helfen, Infektionsketten zu durchbrechen. "Diese Strategie ist unerlässlich, solange die Bevölkerung noch nicht entsprechend vollständig geimpft ist beziehungsweise noch keine Herdenimmunität gewährleistet ist."

Berndl appellierte an die Ministerpräsidenten, auch künftig von kostenpflichtigen Tests in den Bundesländern abzusehen, um das vorrangige Ziel der schnellen Diagnose einer Corona-Infektion nicht zu erschweren. Erfahrungsgemäß ließen sich Menschen weniger testen, wenn diese kostenpflichtig seien.

SPD: Tests müssen bezahlbar bleiben

Die bayerische SPD-Landeschefin Ronja Endres hält die Beschlüsse zum Umgang mit Nicht-Geimpften zwar für richtig. Aber die Tests müssten für Menschen bezahlbar sein, betonte sie. "Und wir dürfen nicht nur auf Sanktionen setzen, wir brauchen auch Anreize."

Knapp 80 Prozent der Deutschen seien grundsätzlich impfbereit. Es müsse ihnen jetzt so leicht wie möglich gemacht werden, das in die Tat umzusetzen. "Ob mit der Gratis-Bratwurst, der Impfung im City-Zentrum mit Kino- oder Verzehrgutscheinen oder dem Ticket fürs Fußballspiel. Alles, was Menschen zu einer Impfung bringt, ist jede Mühe wert", sagte Endres.

AfD: Impfpflicht durch sozialen und finanziellen Druck

Der AfD-Gesundheitsexperte im Bayerischen Landtag, Andreas Winhart, kritisierte, Merkel und Söder hätten die "offizielle Impf-Apartheid in Deutschland eingeführt". Die Bürger in "gute Geimpfte" und "böse Ungeimpfte" zu spalten, sei eine "menschenverachtende und demokratiefeindliche Entscheidung". Eine Impfpflicht liege auch dann vor, wenn sie indirekt durch sozialen und finanziellen Druck durchgesetzt werde.

"Darüber hinaus ist es eine Frechheit, eine Testpflicht zu beschließen und die Bürger dann zur Kasse zu bitten", sagte Winhart. Die AfD fordere die sofortige Beendigung des Notstandsregimes und die Rückkehr zur vollständigen Normalität, so wie es Dänemark, die Niederlande oder Großbritannien vormachten.

Grüne enttäuscht: Keine Konzepte für Schulen

Als "enttäuschend" bezeichnete die gesundheitspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, Christina Haubrich, die Ergebnisse des Corona-Gipfels. "Zu Kindern und Schulen heißt es wieder mal nur: Das Thema hat hohe Priorität und es soll zwar Präsenzunterricht stattfinden – aber wie das umgesetzt werden kann, dazu wird kein Wort verloren."

Auch innovative Ansätze und Ideen, wie die vierte Welle eingedämmt werden könnte, seien nicht aufgegriffen worden: "Abwassermonitoring zum Beispiel, ein Frühwarnsystem, mit dem man regionale Ausbrüche lokalisieren und dadurch schnell reagieren kann, wird ebenfalls mit keiner Silbe erwähnt." Haubrich beklagte, "Söder und Co" hätten keine vorausschauenden Strategien und Konzepte.