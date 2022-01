Gesundheitsminister: Weniger PCR-Testungen geplant

Wie geht es weiter mit Impfpflicht und Infektionsgeschehen?

Kernpunkt der Beratungen war außerdem die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungs- und Pflegediensten, Geburtshäusern und anderen medizinisch-pflegerischen Einrichtungen. Diese soll ab dem 15. März bundeseinheitlich umgesetzt werden. Das Bundesgesundheitsministerium soll dafür gemeinsam mit den Ländern rechtssichere Kriterien entwickeln, wie die Ländergesundheitsminister und Bundesgesundheitsminister Lauterbach beschlossen. Beschäftigte in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sollen "bevorzugt" den Impfstoff Novavax angeboten bekommen.

Holetschek: Impfpflicht in Kliniken und Pflege nur der Anfang

Für Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ist die Impfpflicht für Menschen in Kliniken und Pflegeheimen nur ein erster Schritt in Richtung einer allgemeinen Impfpflicht. Diese sei nach wie vor das Ziel, sagte Holetschek nach der Gesundheitsministerkonferenz. Der bayerische Gesundheitsminister mahnte zudem an, im Hinblick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht gebe es noch offene Fragen, die der Bund klären müsse, zum Beispiel wie der Vollzug bei den Gesundheitsämtern ablaufen soll. Auch die Übergangsfristen müsse man sich gegebenenfalls noch einmal genau ansehen vor dem Hintergrund, dass der neue Impfstoff von Novavax, auf den manche warten, erst Ende Februar komme, so Holetschek.

Lauterbach unterstützt Impfpflicht in Kliniken und Pflege

Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach machte sich erneut für die geplante Impfpflicht für Ärzte und Pflegende stark: "Die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister sorgen dafür, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht im März greift und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der Omikron-Welle", so Lauterbach in der "Rheinischen Post". Kritisch gegenüber der beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht hatte sich zuletzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gezeigt. "Es wäre besser gewesen, von vornherein eine allgemeine Impfpflicht für alle zu machen statt nur für einzelne Gruppen. Denn die vorzeitige Einführung im Pflege- und Krankenhausbereich kann zu Verlusten an Pflegekapazitäten führen", so Söder in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Kontaktnachverfolgung nur noch schwerpunktmäßig

Auch die Kontaktnachverfolgung war Thema für die Gesundheitsminister. Diese ist bei der hohen Zahl an Neuinfektionen kaum noch zu bewerkstelligen. Die Gesundheitsminister befürworten daher eine Konzentration auf Corona-Fälle im Klinik- und Pflegebereich und in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung sowie auf mögliche Superspreading-Events, wie Holetschek erklärt. In diesen Fällen soll die Kontaktverfolgung "mit höchster Priorität" geschehen, wie die Minister einstimmig beschlossen haben.

Holetschek zu Lockerungen: "Fahren auf Sicht"

Was eine mögliche Lockerung der Corona-Regeln in Bayern für den Kultursektor betrifft, zeigte sich Holetschek zurückhaltend. Das Landesamt für Gesundheit sei beauftragt, die Situation genau zu bewerten und dann werde man Entscheidungen treffen. "Wir fahren auf Sicht und bleiben weiter bremsbereit", so Bayerns Gesundheitsminister.

Die Corona-Lage verschärft sich derzeit täglich. Zwar hat inzwischen die Hälfte der Deutschen (50,1 Prozent) eine Auffrischungsimpfung erhalten, wie das Robert Koch-Institut am Samstag mitteilte, trotzdem steigt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit stetig und lag am Samstagmorgen zuletzt bei 772,7. Mindestens 75,4 Prozent der Bevölkerung (62,7 Millionen Menschen) sind bislang einmal geimpft. Die Bundesregierung strebt nach wie vor 80 Prozent Erstgeimpfte bis Ende Januar an.