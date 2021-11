Gesundheitsminister fordern schnellere Kinderimpfungen

Impftempo beschleunigen - Apotheker und Zahnärzte einbinden

Außerdem fordern die Gesundheitsminister der Länder den Bund auf, das Impftempo zu beschleunigen und insgesamt mehr Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Und: Um schneller und mehr impfen zu können, sollten künftig auch Apotheker und Zahnärzte impfen dürfen. Das geht rechtlich derzeit noch nicht, bedarf also einer gesetzlichen Anpassung.

Holetschek: Kleeblattsystem der Verlegungen funktioniert

Einig waren sich die Gesundheitsminister laut Holetschek auch darüber, dass bundesweit medizinische Eingriffe, die nicht unbedingt notwendig sind, verschoben werden. Damit will man mehr Kapazitäten in den Kliniken schaffen - auch im Hinblick darauf, dass die die Inzidenzen in vielen Bundesländern weiterhin steigen. Bayern hat in den vergangenen Tagen bereits mehrere Intensivpatienten in andere Bundesländern verlegen lassen. Holetschek bedankte sich für die Solidarität. Das sogenannte Kleeblattsystem funktioniere. In der Videoschalte seien sich alle einig gewesen: Man werde auch weiterhin versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen.

Sorge wegen neuer Virusvariante

Sorge bereitet den Gesundheitsministern der Länder die neue Virusvariante Omikron. Die sei die große Unbekannte mitten in einer vierten aufsteigenden Welle, sagte Holetschek. Noch wisse man leider zu wenig über die Mutation. "Wir haben gemeinsam festgestellt, dass wir jetzt schnell Daten brauchen zur Frage, wie Omikron wirkt, was es für Auswirkungen hat und was wir dagegen tun können - auch was die Frage des Impfstoffs angeht."

Holetschek erwartet schärfere Corona-Maßnahmen bundesweit

Fest steht für den bayerischen Gesundheitsminister: "Wir sind in einer Notlage." Der Bundesgesetzgeber müsse nachschärfen und striktere bundesweite Corona-Maßnahmen durchsetzen. Von dem Treffen von Angela Merkel und Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten erwartet Holetschek daher klare Ergebnisse. Die Maßnahmen müssten natürlich verhältnismäßig sein, aber es sei eine dramatische Situation auf den Intensivstationen, "eine dramatische Situation im Aufwuchs dieser Welle, was die Inzidenzen angeht". Deswegen ist es laut Holetschek richtig und notwendig, in einer "Abwägung den Schutz des Menschen jetzt in den Vordergrund zu stellen und das auch dementsprechend auszurichten".