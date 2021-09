Chef der Kassenärzte fordert Corona-"Freedom Day"

Laut dem Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) braucht es jetzt eine klare Ansage der Politik: Am 30. Oktober müssten alle Corona-Beschränkungen aufgehoben werden, verlangt Andreas Gassen. Der "Neue Osnabrücker Zeitung" sagte er: "Nach den Erfahrungen aus Großbritannien sollten wir auch den Mut haben zu machen, was auf der Insel geklappt hat."

"Genug Zeit, sich noch impfen zu lassen"

Gassen zeigt sich überzeugt, dass ein solcher Schritt das Gesundheitssystem nicht über die Maßen belasten würde. Immerhin habe jeder noch genug Zeit, sich bis Ende Oktober impfen zu lassen: "Meine Wette: Dann sind wir Ende Oktober bei einer Impfquote von 70 Prozent oder noch höher, weil sehr viele Menschen das Angebot dann doch schleunigst annehmen werden."

Gassen sieht Vorbild in Großbritannien

In Großbritannien hat Premier Boris Johnson schon Mitte Juli die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weitestgehend beendet. Aus Sicht Gassens ist das Kalkül auf der Insel aufgegangen. Das Gesundheitssystem in Großbritannien sei nicht kollabiert, das müsse Mut machen, findet Gassen. Zumal das deutsche Gesundheitssystem deutlich leistungsfähiger sei als das britische. Und auch in Dänemark gehe man diesen Weg bereits - auch dort sei kein Gesundheitsnotstand abzusehen.

"Ohne die Ankündigung eines 'Freiheitstages' "werden wir uns endlos weiter durch diese Pandemie schleppen." Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

FDP und Freie Wähler schon länger für "Freedom Day"

Bei FDP und Freien Wählern dürfte Gassen offene Türen einrennen. Beide Parteien haben sich schon vor Wochen entsprechend positioniert. Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger hatte Anfang September den 11. Oktober als "Freedom Day" vorgeschlagen. Aus seiner Sicht muss sich der neue Bundestag in seiner ersten Sitzung mit dem Thema befassen.

Bei der CSU hält man wenig von dem Vorschlag. Die Christsozialen setzen stattdessen darauf, die Impf-Kampagne weiter voranzutreiben. Das hat Vize-Generalsekretär Florian Hahn Anfang September auf Twitter deutlich gemacht: