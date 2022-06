Corona-Folgen: Eltern-Kind-Kurkliniken bangen ums Überleben

Die letzten zwei Jahre waren hart für Anne. Die 33-jährige Mutter zweier Töchter hat alle Ausprägungen und Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie miterlebt: schwere Coronaverläufe in der Familie, gleich mehrfach Quarantäne, Home Schooling für ihre damals 8-jährige Tochter, keine Kita für ihre 6-Jährige, dann Notbetreuung. Dazu der eigene Job, eine neue Stelle ihres Ehemannes und eine ADHS-Diagnose bei ihrer großen Tochter. Alles war anders als gewohnt, der Druck stieg immer weiter.

Bei Anne haben die Belastungen Spuren hinterlassen. Sie verlor schnell die Geduld. Sie wurde laut, erzählt sie. Von einem Aufenthalt in einer Mutter-Kind-Klinik in Scheidegg im Allgäu erhofft sich die 33-Jährige nun Hilfe. Ihre Kinder sollen ihre Stimmungen nicht mehr abbekommen, nicht mehr ihr "Prellbock" sein.

Kliniken bangen ums Überleben

Annes Geschichte hört sich ähnlich an wie die von vielen anderen, die sich gerade in einer Eltern-Kind-Klinik befinden. Die Kur verschreibt der Hausarzt, bezahlt wird sie von den Krankenkassen.

In den spezialisierten Eltern-Kind-Einrichtungen werden ausgelaugte Mütter und Väter ganzheitlich versorgt. Ein Programm aus Sport, psychologischer Beratung, Physiotherapie, Entspannungsübungen soll sie innerhalb von 3 Wochen wieder für den Alltag stärken. Währenddessen werden die Kinder professionell betreut. Doch gerade diese Einrichtungen bangen gerade vielerorts ums Überleben.

Hauptgrund für Schieflage: Corona

Geht es nach Thomas Schmoltner, dem Geschäftsführer der Fachklinik Prinzregent-Luitpold in Scheidegg im Allgäu, sind die Coronapandemie und die entsprechenden Auflagen dafür verantwortlich. Trotz der coronabedingten Hilfszahlungen von Bund und Krankenkassen verzeichnen Kliniken wie die in Scheidegg Verluste.

Schmoltner rechnet vor, dass seinem Haus allein im Zeitraum von Januar bis Ende April ein Defizit in Höhe von rund 450.000 Euro entstanden ist. In einer weiteren Klinik im Allgäu, die er leitet, beläuft sich das Defizit im gleichen Zeitraum auf 600.000 Euro.

Grund seien etwa kurzfristig abgesagte Anreisen oder vorzeitige Abreisen wegen Corona-Infektionen oder positiven Testergebnissen. In solchen Fällen lassen sich Betten nicht schnell nachbelegen. Parallel werde mehr Personal eingesetzt, um den Hygiene-Anforderungen gerecht werden zu können.

Herausforderung Gemeinnützigkeit

In diesem Kontext ist der gemeinnützige Status vieler Eltern-Kind-Kliniken eine besondere Herausforderung: Denn sie müssen sich selbst finanzieren, sie dürfen dabei aber keinen Gewinn machen. Mit einem Tagessatz von etwa 80 bis 90 Euro, den sie pro Person im Durchschnitt von den Krankenkassen bezahlt bekommen, müssen die Kliniken all ihre Kosten decken. 10 Euro pro Elternteil und Tag müssen die Familien aus eigener Tasche zusätzlich beisteuern.

Damit die Rechnung aufgeht, muss die Auslastung der Einrichtungen bei 90 bis 95 Prozent liegen, gibt das Deutsche Müttergenesungswerk an. In der Stiftung sind 73 Kliniken organisiert, darunter auch die Prinzregent Luitpold-Klinik in Scheidegg. Die geringere Auslastung, wie aktuell in der Pandemie, und die derzeit explodieren Energie- und Lebensmittelpreise reißen finanzielle Löcher.

Bedarf um 50 Prozent gestiegen

Die Geschäftsführerin des Müttergenesungswerkes, Yvonne Bovermann, fürchtet deshalb, dass es zu Schließungen kommt. Die Stimmung sei angespannt, insbesondere in kleineren Häusern. Dabei ist die Nachfrage nach den Plätzen im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie um rund 50 Prozent gestiegen, schätzt das Müttergenesungswerk. Fast ein Jahr müssen Eltern mittlerweile auf einen Platz in einer Kurklinik warten.

In dieser Situation ist es den Mutter-Kind-Kliniken ein Dorn im Auge, dass Bund und Krankenkassen die Corona-Hilfszahlungen, die für alle Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen fließen, nicht längerfristig einplanen. Die letzte Verlängerung der Coronahilfen, Mitte März, sollte für 6 Monate gelten. Dann wurde sie auf 3 Monate begrenzt, bis Ende Juni. Die Betriebskrankenkassen hatten sich in einer Stellungnahme gegen eine längere Laufzeit ausgesprochen. Darin heißt es, es bestehe derzeit weitgehend "Normalbetrieb" in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern.

Kliniken müssen sich selbst helfen

Die Verluste der Eltern-Kind-Einrichtungen gleichen derweil weder Bund noch die Krankenkassen aus. Die Träger wenden dafür etwa Spenden auf oder eigenes Vermögen. So berichten es übereinstimmend Geschäftsführer von verschiedenen Einrichtungen in ganz Deutschland in Gesprächen mit dem BR.

Abhilfe schaffen könnte das neue Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz. Es ist seit November 2021 in Kraft. Damit sollen sich unter anderem die Tagessätze für eine Eltern-Kind-Kur mehr an den erbrachten Leistungen orientieren. Krankenkassen, Politik und Kliniken können sich derzeit jedoch nicht darüber einigen, wie viel Geld wofür bezahlt werden soll.

Ein Gutachten, in Auftrag gegeben vom Bundesverband der Privatkliniken, der den Eltern-Kind-Kliniken nahesteht, kommt zu dem Ergebnis, dass die heutigen Tagessätze zu gering sind. Statt 80 Euro sollten sie bei gut 105 Euro pro Tag liegen, um einer "chronischen Unterfinanzierung" entgegenzuwirken. Die Berechnungen stammen allerdings noch aus dem Jahr 2018 – aus einer Zeit vor der Corona-Pandemie und der aktuellen Inflationswelle.

Weltweit einmaliges System

Geht es nach der Wissenschaft, so gilt es die Einrichtungen zu retten. Claudia Kirsch, die den Forschungsverbund "Familiengesundheit" an der Medizinischen Hochschule Hannover leitet und seit Jahren die Effekte von Eltern-Kind-Kuren untersucht, hebt die Bedeutung des Angebots hervor:

Würde es die Kurkliniken nicht geben, so würden sich jene Beschwerden, die bei den Familien und den Kindern gerade in den Anfängen sind, mehr ausprägen, sagt sie. "Am Ende würde das das Gesundheitssystem mehr kosten, als es das gerade tut."