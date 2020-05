Corona-Flickenteppich in Deutschland - Kritik von Söder

Auf einen Alleingang folgt ein weiterer: In Sachsen-Anhalt darf man sich seit Montag mit bis zu fünf Menschen treffen statt nur zu zweit, nun prescht Niedersachsen mit einem konkreten Zeitplan für weitere Corona-Lockerungen vor - zwei Tage vor der nächsten Runde der Bund-Länder-Beratungen. Angesichts einer "deutlichen und nachhaltigen Entspannung im Infektionsgeschehen" sollen in Niedersachsen am nächsten Montag, Gaststätten, Cafés und Biergärten unter Auflagen öffnen dürfen. Zudem dürfen Betreiber von Ferienwohnungen und Campingplätzen wieder Touristen beherbergen - bei einer maximalen Auslastung von 50 Prozent.

Die Landesregierung in Hannover legte einen Stufenplan mit dem Titel "Niedersächsischer Weg in einen neuen Alltag mit Corona" vor - "das bundesweit erste Gesamtkonzept dieser Art", wie die die dortige Staatskanzlei stolz betonte. Dabei soll es in Niedersachsen bis Ende Mai aber bei der "Zwei-Personen-Regel" im öffentlichen Raum bleiben.

Private Betreuung für bis zu fünf Kinder

Der Stufenplan soll laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), "den Menschen in unserem Land einigermaßen verlässliche Perspektiven für die nächsten Wochen geben". Nach den Belastungen der vergangenen Wochen hätten die Bürger einen Anspruch darauf, zu erfahren, "wann welche weiteren Lockerungsmaßnahmen zu erwarten sind, wenn sich das Infektionsgeschehen weiterhin so moderat entwickelt wie bisher".

Die Begrenzung der Verkaufsflächen in Geschäften auf 800 Quadratmetern soll nach bisherigen Planungen nächste Woche entfallen. Schon ab Mittwoch soll es möglich sein, private Betreuung für bis zu fünf Kinder zu organisieren. Zudem können Tagesmütter und Tagesväter wieder betreuen. Die landesweite Betreuungsquote in Kitas soll in den nächsten Wochen sukzessive von derzeit sechs auf bis zu 50 Prozent ausgeweitet werden. Die niedersächsischen Schulen sollen am 25. Mai für weitere Klassen öffnen.

Merkel berät am Mittwoch mit Ministerpräsidenten

Am Mittwoch will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder eigentlich einen einheitlichen Rahmen für weitere Lockerungen in der Corona-Krise abstecken. Dabei soll es unter anderem um einen Zeitplan für die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen gehen.

Laut niedersächsischer Staatskanzlei stellte Weil den Stufenplan "seinen Kollegen in den anderen Ländern und der Bundesregierung als Grundlage für die weitere Gesprächsrunde" am Mittwoch zur Verfügung. "Danach werden wir hier in Niedersachsen abschließend über den Niedersächsischen Weg hin zu einem neuen Alltag mit Corona entscheiden, sagte er."

Söder "unglücklich" über neue Beschlüsse

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, er sein "ein bisschen unglücklich darüber, dass wir jetzt gerade nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz eine Fülle von neuen Beschlüssen in den Länderkabinetten haben, die weit über das hinausgehen, was wir eigentlich am Donnerstag vereinbart haben". Deswegen sei es jetzt wichtig, ein neues, effizienteres Verfrahren zwischen Bund und Ländern zu entwickeln.

Das bayerische Kabinett will sich am Dienstag mit dem Fahrplan für weitere Lockerungen befassen. Söder kündigte an, der Freistaat werde weiter "den Weg gehen, vorsichtig und umsichtig zu sein". Aber es sei nun auch die Zeit der schrittweisen Erleichterung in Verbindung mit Auflagen.

Ministerpräsident Söder mahnte: "Wir dürfen die Erfolge, die wir haben, nicht verstolpern." Er fügte hinzu: "Wenn wir Schritt für Schritt gehen, einer nach dem anderen, wenn wir wissenschaftliche Maßstäbe zur Grundlage setzen und wenn wir uns zeit lassen, dann können wir Erfolge erzielen."

Klingbeil kritisiert "Überbietungswettkämpfe"

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil beklagte "Überbietungswettkämpfe" der Länder. Sie sorgten für Verunsicherung in der Bevölkerung, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das sei brandgefährlich: "Nur wenn wir geschlossen vorgehen, können wir das Vertrauen in die Politik stärken."

Grünen-Chef Robert Habeck hatte schon am Sonntagabend in der ARD das uneinheitliche Vorgehen in Deutschland kritisiert. "Mein Eindruck ist im Moment, dass die Bundesländer einfach machen, was sie wollen", sagte er. "Es ist wie in einem Konzert: Alle spielen ihr eigenes Instrument, das soll auch so sein, aber die Noten sollten doch die gleichen sein." Es sei unklar, wer dirigiere. Das verunsichere viele Menschen, sagte der Grünen-Chef. "Man hat schon das Gefühl, bevor das Orchester spielt, alle tröten durcheinander."