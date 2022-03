Corona-Fallzahlen und -Inzidenzen in Europa

Die Daten dafür werden vom European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) zur Verfügung gestellt. Farblich dargestellt ist die Anzahl der neuen Fälle, auf 100.000 Einwohner gerechnet, in den vergangenen 14 Tagen. Dieser Wert wurde vom ECDC als Parameter für den Ländervergleich gewählt. Er wird in Deutschland nicht verwendet, ähnelt aber der hier für die Politik maßgeblichen 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen).