Corona-Expertenrat plädiert für Lockerungen: Aber nicht zu früh

Der Expertenrat der Bundesregierung hält unter bestimmten Bedingungen Lockerungen von Corona-Maßnahmen in den kommenden Wochen für möglich. Der Grund: In den kommenden Wochen sei damit zu rechnen, dass die Omikronwelle wieder zurückgeht. Für diesen Zeitpunkt sei es wichtig, vorausschauend Öffnungsstrategien zu planen.

Nicht zu früh öffnen

Der Rat betonte, ein zu frühes Öffnen berge die Gefahr eines erneuten Anstiegs der Krankheitslast. Wenn aber die Hospitalisierungsrate spürbar und nachhaltig sinke, sei der richtige Zeitpunkt für Lockerungen.

Dem Corona-Expertenrat zur Beratung der Bundesregierung gehören etwa der Virologe Christian Drosten, die Virologin Melanie Brinkmann und die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, an.

Bund-Länder-Treffen berät am Mittwoch über Öffnungsplan

Die Länder-Ministerpräsidenten wollen am Mittwoch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Als sicher gilt, dass ein Öffnungsplan entworfen wird - weil Omikron-Erkrankungen bei vielen glimpflicher ausgehen als Erkrankungen mit früher vorherrschenden Varianten. Fraglich ist, wie schnell und in welchen Schritten Lockerungen kommen.

Maskenpflicht soll nach Meinung der Experten bleiben

Aus Sicht des Rates sollte die Bevölkerung unter anderem weiter zu umsichtigem und eigenverantwortlichem Handeln aufgefordert werden. Weiter forderte das Gremium, die Maskenpflicht beizubehalten - vor allem in öffentlichen Räumen. Bei hinreichend niedrigen Infektionszahlen könne sie aber zeitweise aufgehoben werden.

Der Expertenrat weist darauf hin, dass ungeimpfte und ältere Menschen weiterhin das höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf tragen und geschützt werden müssen.

Die Maßnahmen dauerhaft zurückfahren könne man erst, wenn die Impfquote deutlich höher sei und die Bürger eigenverantwortlich handelten, so der Expertenrat.

Keine dauerhaften Lockerungen bei großer Impflücke

Der Rat warnte außerdem davor, dass die "weitaus zu große" Impflücke in der Bevölkerung ein beträchtliches Risiko berge. Deutschland sei in einer neuen Phase der Pandemie, die weiterhin ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordere. Wie lange diese Phase dauert, hänge von vielen Faktoren ab und könne nicht vorhergesagt werden. Spätestens im Herbst bestehe das Risiko erneuter Infektionswellen.