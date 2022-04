Experten bewerten Corona-Lockerungen als "okay"

Drei Wochen nach dem Wegfall der meisten Corona-Regelungen in weiten Teilen Deutschlands blicken Experten entspannt auf die kommenden Wochen. "Wir sehen da eine schöne Entwicklung, insbesondere bei den Intensivstationen", sagt der Münchner Statistiker Helmut Küchenhoff.

Erkrankungszahlen "zuverlässigster" Indikator

Der Zahl der Personen, die an Covid-19 erkrankt und eine intensivmedizinische Behandlung benötigt, traue er am meisten. Sie sei relativ zuverlässig, sagt der Leiter des Statistischen Beratungslabors an der Ludwig-Maximilians-Universität.

Dieser Zahlenrückgang bei den Intensiv- aber auch bei den Krankenhausaufnahmen sei konsistent über alle Bundesländer. "Deswegen würde ich davon ausgehen, dass das durchaus ein Effekt ist, der nachhaltig ist." Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, berichtet ebenfalls von einer sich beruhigenden Lage in ganz Deutschland.

Inzidenz-Wert nicht mehr ausreichend verlässlich

Auch die Sieben-Tages-Inzidenz war in den vergangenen Wochen stark gesunken - zuletzt aber wieder leicht gestiegen. Am Freitag gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 733,4 an. Allerdings gehen Experten bei dieser Kennziffer seit einiger Zeit von vielen nicht erfassten Fällen aus - wegen überlasteten Gesundheitsämtern und weil zuletzt auch immer weniger PCR-Tests durchgeführt wurden, auf denen die offiziellen Statistiken beruhen. Am Donnerstag bekräftigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), tatsächlich gebe es derzeit wohl etwa zweimal so viele Fälle, wie offiziell ausgewiesen werden. Das RKI schätzt den Infektionsdruck in der Bevölkerung weiter als hoch ein.

Bund und Länder hatten ihre Corona-Maßnahmen Anfang April deutlich gelockert und zahlreiche Regelungen auslaufen lassen. Intensiv diskutiert wurde dabei die entfallene Pflicht zum Tragen einer Maske im Einzelhandel. Angesichts der hohen Inzidenzen war der Wegfall vielfach kritisiert worden. Lediglich Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern hatten die sogenannte Hotspot-Regelung zur Verlängerung der Maskenpflicht genutzt. Lauterbach hatte auch die anderen Bundesländer dazu aufgefordert.

Aufhebung der Corona-Maßnahmen war wohl berechtigt

Es spreche vieles dafür, dass es durchaus berechtigt war, die Maßnahmen aufzuheben, sagt Statistiker Küchenhoff. Der Wegfall der Regeln habe sich nicht unbedingt negativ auf das Geschehen ausgewirkt. "Dazu ist der Abfall, den wir sehen, auch zu deutlich jetzt." Bernd Salzberger von der Uni Regensburg hätte sich die Maskenpflicht hingegen noch etwas länger gewünscht. "Wir haben seit drei Wochen jetzt trotzdem noch hohe Inzidenzen gehabt und die Sorge vieler Virologen, auch Infektiologen, war, dass sich jetzt eben noch vulnerable Menschen anstecken. Einfach, weil noch viel Virus unterwegs war." Mittlerweile hält aber auch er es für angemessen, dass zum Beispiel in Supermärkten keine Maskenpflicht mehr gilt.

Dass die Zahlen so stark zurückgehen, hängt für Salzberger viel mit der Eigenverantwortung der Menschen zusammen. Auch Immunität und Impfung spielten eine Rolle und ein Stück weit helfe auch das gute Wetter - in den beiden Vorjahren waren die Infektionszahlen ebenso Ende April, Anfang Mai rückläufig.

Gesundheitsminister Lauterbach hatte am Donnerstag ebenfalls betont, dass die Pandemie saisonal zurückgehen würde. Man werde zwar geringe Fallzahlen haben, aber keine Situation wie im vergangenen Jahr, dass der Sommer "fast coronafrei" sei. Dafür sei die aktuelle Omikron-Virusvariante auch bei gutem Wetter zu ansteckend.

Wie wäre die Corona-Lage mit noch geltenden Maßnahmen?

Ob die Zahlen mit länger geltenden Maßnahmen schneller gefallen wären, könne man nicht wirklich abschätzen, sagt Statistiker Küchenhoff. "Was einzelne Maßnahmen bewirken, ist - auch im Nachhinein - sehr schwer zu beurteilen." Das liege unter anderem daran, dass meist mehrere Maßnahmen gleichzeitig gegolten hätten und im Nachhinein nicht festzustellen sei, welche Maßnahme wie viel oder wie wenig bewirkte. Aus der Theorie der ansteckenden Krankheiten wüssten Experten zumindest, dass die Kontaktreduzierung wirke. Auch das Tragen der Maske zeige in Studien eine sichtbare Wirkung. "Das Entscheidende ist aus meiner Sicht das Verhalten der Leute und nicht unbedingt die Vorschriften", betont auch Küchenhoff.

Hinsichtlich längerfristiger Prognosen mit Blick auf Herbst und Winter wiegeln die Experten ab. "Was im Herbst passieren wird, kann im Moment keiner seriös vorhersagen. Es können sich neue Varianten entwickeln. Es kann etwas ganz Neues passieren. Das wissen wir einfach nicht", sagt Statistiker Küchenhoff. Virologe Salzberger ergänzt, dass die Menschen nicht damit rechnen sollten, dass die Pandemie vorbei ist und Deutschland sich so gut es geht auf verschiedene Szenarien vorbereiten sollte.