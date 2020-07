Corona: EU-Medienpolitik in der deutschen Ratspräsidentschaft

Bundeskanzlerin Angela Merkel bezog sich in ihrem Grußwort zur virtuellen Diskussionsrunde über eine europäische Medienpolitik ganz ausdrücklich und ausführlich auf die Corona-Krise. Diese mache auch vor der Medienindustrie nicht halt, so Merkel: "In einer solchen Lage kommt es auch ganz besonders auf verlässliche Informationen an. Hierfür haben Medien und Journalismus eine große Verantwortung. Daher begrüße ich es, dass Sie heute auch der Frage nachgehen, wie ein vielfältiges und verantwortungsvolles Mediensystem zukunftsgerecht in Europa weiterentwickelt werden kann."

Übermacht von Facebook, Google und Co.

Natürlich muss auch erwähnt sein, dass es eine Reihe von Problemen der Branche durchaus schon vor dem Ausbruch der Pandemie gab: die "Übermacht der amerikanischen Plattformen" zum Beispiel. Die EU und damit auch Deutschland tut sich schwer, einerseits gegen die amerikanischen Plattformen vorzugehen, andererseits Medien und Journalismus zu unterstützen, ohne allzu tief in den Markt einzugreifen. Vera Jourova, EU-Kommissarin für Werte und Transparenz, wird in den nächsten Wochen einen Transparenzbericht zur Situation der Medien in der Europäischen Union vorlegen, einen sogenannten "Medienmonitor". Eines der Ergebnisse berichtete Jourova vorab: Medien stehen zunehmend unter politischem und wirtschaftlichem Druck, der ihre Unabhängigkeit immer weiter einschränkt, erklärt sie.

"Der Medienmonitor zeigt auch, dass digitale Entwicklungen zwar eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten geschaffen haben, dabei sind auch neue Probleme entstanden: etwa wenn es um Medienpluralismus geht. Die enorme Marktmacht der Plattformen, die Vielzahl an Daten und der Anteil am Werbemarkt sind problematisch. Nur eine Zahl: Facebook und Google halten 50 Prozent am Onlinewerbemarkt." Vera Jourova, EU-Kommissarin für Werte und Transparenz

Deutsche Verlage arbeiten mit Google zusammen

Wie soll man gegen 50 Prozent der Marktmacht vorgehen? Wie die deutsche EU- Ratspräsidentschaft diese Probleme angehen will, wurde auf der Konferenz nicht so recht klar - mehr als vage Ideen waren meist nicht zu hören. Immerhin: Ausgewählte Verlage in Deutschland können sich freuen, dass Google auf freiwilliger Basis Geld zahlt für Inhalte, die Google auf seiner News-Seite präsentiert. Davon profitieren etwa die Zeit, der Spiegel oder die FAZ. Doch das Ganze ist erstmal eine Art Testballon und wird zunächst nur in Deutschland, Brasilien und Australien ausprobiert. Auf EU-Ebene sehen die anderen europäischen Verlage erstmal kein Geld vom Suchmaschinen-Konzern.

Döpfner will kein Geld vom Staat

Der Vorstandsvorsitzende des Springer-Konzerns, Matthias Döpfner, sagte in seinem Vortrag, dass er sich zwar über Unterstützung seitens der EU freue, aber keineswegs Geld vom Staat wolle: "Es gibt diesen Medienwandel hin zu einer digitalen Medienordnung, aber diesen Wandel sollte man nicht mit staatlichen Geldern unterstützen, sondern mit Regulierungen, die es Verlegern erlaubt, gesunde Geschäftsmodelle zu entwickeln. In diesem Zusammenhang bin ich etwas enttäuscht, dass die deutsche Regierung sich von der Idee verabschiedet hat, die Distribution der gedruckten Zeitungen und Zeitschriften zu fördern. Denn dieses Modell hat sich in anderen Ländern wie Frankreich bereits seit Jahrzehnten bewährt: Dort wird die Zustellung in allen Regionen zum Teil vom Staat finanziert."

Netztheoretiker fordert: Mehr Geld in die Forschung

Die Konferenz der EU lud auch den amerikanischen Medien- und Netztheoretiker Alan Shapiro zu einem Vortrag ein, der sich Gedanken darüber machte, wie eine neue Medienordnung, in der EU und anderswo aussehen könnte. Seine These: Das Konzept der Medienregulierung sei veraltet, heute gehe es in der digitalen Welt um Strukturen, die beispielsweise die Künstliche Intelligenz erkennen könne. Beispiel: Mittels cleverer Algorithmen könne man bald schon Falschmeldungen herausfiltern: "Wenn die EU weiterhin die Medien reguliert im althergebrachten Paradigma der Gesetze und Vorschriften, dann werden die Algorithmen, die Verhaltensmuster der Nutzer und Nutzerinnen analysieren und immer einen Schritt voraus sein. Die EU sollte daher ein Forschungsprojekt starten für neue Computerwissenschafts-Konzepte, die sich mit "moralischen Algorithmen" und Autonomie der Nutzer beschäftigen."

Daher plädiert Shapiro dafür, sich stärker mit diesen technischen Entwicklungen auseinanderzusetzen, die die Medienpolitik in der Zukunft viel stärker herausfordern wird, als bisher. Über diese und andere Punkte wird auf einer der nächsten virtuellen Konferenzen gesprochen werden, die bis Oktober stattfinden. Es gibt noch viel zu tun in der EU-Medienpolitik, noch weit über die deutsche Ratspräsidentschaft hinaus.