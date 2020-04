Corona-Dunkelziffer: Mehr Infizierte in Österreich

Es handele sich um eine echte Zufallsstudie, um die Dunkelziffer der Corona-Infektionen festzustellen, sagte Österreichs Forschungsminister Heinz Faßmann (parteilos) bei der Vorstellung der ersten repräsentativen Studie über die Anzahl der Infizierten im Land. Die sogenannte "Prävalenzstudie" sei vom Roten Kreuz, der Medizinischen Universität Wien und dem Meinungsforschungsinstitut SORA im Zeitraum vom 1. bis 6. April durchgeführt worden.

Alles Wissenswerte zum Coronavirus auf den BR24-Sonderseiten

0,33 Prozent der Österreicher Corona-positiv

Bei 1.544 Menschen aller Bevölkerungsgruppen und Altersgruppen seien von Rotkreuz-Mitarbeitern ein sogenannter "PCR-Test" - also ein Rachenabstrich - vorgenommen worden. Laut Studie seien 0,33 Prozent dieser Personen Corona-positiv gewesen. Aus den Ergebnissen sei dann - bezogen auf die Gesamtbevölkerung in Österreich - eine Schätzung von 28.500 Menschen ermittelt worden. In der offiziellen Statistik seien während dieses Zeitraum Anfang April 8.500 Infizierte ausgewiesen worden, sagte Faßmann auf Nachfrage. Das bedeute:

"Der wahre Wert der Infizierten liegt über dem Wert der offiziell Ausgewiesenen. Wir dürfen uns also nicht selbst täuschen. Der Eisberg ist doch größer als gedacht." Heinz Faßmann, österreichischer Forschungsminister

Faßmann: Studie ist Momentaufnahme

Es handele sich um eine Momentaufnahme, stellte Faßmann klar und kündigte an, diese repräsentative Studie regelmäßig fortzusetzen, um ein genaueres Bild von der Ausbreitung der Infizierungen im Land zu erhalten. Antikörper-Tests, die Aussagen über den Immunisierungsgrad in der Bevölkerung geben könnten, seien nicht durchgeführt worden, würden aber bald in Angriff genommen, so der Forschungsminister.

Coronavirus-Ticker: Alle News, alle Entwicklungen

Niedriger Infektionsstatus, niedriger Immunisierungsstatus

Mit Blick auf das Studienergebnis, wonach rund 0,3 Prozent der Bevölkerung in Österreich infiziert seien, sagte Faßmann: "Dieser niedrige Infektionsstatus verweist gleichzeitig auch auf einen niedrigen Immunisierungsstatus." Das heiße, wenn es nicht gelinge, die Neuinfektionen zu verhindern, gebe es schnell wieder exponentielles Wachstum bei den Infektionen. "Dieses exponentielle Wachstum wird nicht durch einen großen Anteil an Immunisierten in der Bevölkerung gebremst", so Faßmann.

Am kommenden Dienstag dürfen in Österreich kleinere Läden und Geschäfte wieder öffnen. Gefragt, ob diese schrittweise Lockerung angesichts der Ergebnisse der Studie richtig sei, sagte Faßmann: Man müsse gleichzeitig überprüfen, ob es "zu einer zweiten Welle" komme und die Zahl der Infizierten nicht wieder ansteige. "Wir sind immer noch in einer sehr, sehr sensiblen Situation." Das zeige auch die Studie.