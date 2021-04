"Es brennt": Dramatische Lage auf Intensivstationen droht

In Nürnberg werden OPs zurückgestellt

"Die Kapazitäten zur Behandlung anderer Notfälle werden zunehmend eng", schreibt auch das Klinikum Nürnberg, eines der größten kommunalen Krankenhäuser in Europa. Die Patienten lägen bis zu acht Wochen dort, sodass die Zahl der freien Intensivbetten sinke, heißt es in einem Schreiben weiter.

In Nürnberg ist die Vorgehensweise wie in vielen Kliniken. Die Intensivstation ist in einen "Covid-" und in einen "normalen" Bereichen eingeteilt. Nimmt die Zahl der SARS-Cov-2-Patienten zu, wird automatisch der "normale" Bereich verkleinert. Das bedeutet auch, dass damit weniger Betten auf der Normalintensivstation bereitstehen und nicht dringende Operationen verschoben werden müssen.

Auch das Personal wird umverteilt. Nach Auskunft des Klinikums Nürnberg werden für eine Rundumversorgung von zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation im Schnitt 5,5 Pflegekräfte eingesetzt. Auch sie müssen von anderen Stationen, wie zum Beispiel dem OP-Bereich, abgezogen werden.

Im Allgäu nur noch wenige bis keine freien Betten

Im schwäbischen Kempten und in Memmingen ist die Auslastungsgrenze bereits erreicht. Dort sind alle Intensivbetten voll, Patienten müssen ins Uniklinikum Augsburg verlegt werden. "Wir sehen einen Anstieg der Intensivpatienten in Augsburg. Der ist allerdings im Moment noch nicht so ausgeprägt wie bei der zweiten Welle", sagt Michael Beyer, der ärztliche Direktor des Universitätsklinikums in Augsburg. 14 Betten sind dort im Moment noch belegbar.

Auch am Universitätsklinikum in Augsburg ist nicht allein die aufwendige Versorgung von Corona-Patientinnen und -Patienten eine Herausforderung: Von den 80 Betten sind dort die Hälfte für Pandemie-Fälle geblockt, was die Versorgungskapazität des Hauses faktisch halbiert.

Laut Beyer werden diese Betten eigentlich dringend benötigt: "Es sind die behandlungsbedürftigen Not- und Eilfälle, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen", so der ärztliche Direktor. Momentan müssten viele Operationen und Behandlungen verschoben werden und sogar Notfälle teilweise bis zu fünf Tage warten, bis ein Bett frei wird. Diese Seite der Pandemie mache dem Klinikum erheblich zu schaffen.

Engpässe bei Intensivbetten auch in Unterfranken

In Unterfranken sind derzeit in der Stadt Aschaffenburg, im Landkreis Miltenberg und im Landkreis Kitzingen alle Intensivbetten belegt. In der Stadt Aschaffenburg gibt es insgesamt 42 Intensivbetten. Zehn davon sind mit Covid-19 Patienten belegt. Die Anzahl der schwer kranken Corona-Infizierten steigt laut einer Sprecherin des Klinikums Aschaffenburg tendenziell an. Da die Kapazitäten voll ausgeschöpft sind, müssen auch hier intensivpflichtige Patienten an andere Kliniken weitergeleitet werden.

Zur Not seien aber noch ein paar Übergangskapazitäten vorhanden, so die Sprecherin. Die Kapazitäten im Klinikum seien aber nicht nur wegen Corona ausgeschöpft. Aktuell seien auch viele andere intensivpflichtige Patienten in der Klinik.

In Oberbayern sind laut Divi die Intensivstationen der Kliniken in Erding, Fürstenfeldbruck und Dachau ebenfalls voll belegt, in Niederbayern die des Landkreises Landshut.