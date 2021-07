Corona-Diskussion: Union streitet über Rechte von Ungeimpften

In Ländern wie Frankreich oder Griechenland haben Covid-Geimpfte im Vergleich zu Ungeimpften schon jetzt Vorteile - so dürfen in Griechenland nur noch Immunisierte Bars, Kinos und Theater besuchen. Diese Tatsache sowie das nachlassende Impftempo befeuern nun auch in Deutschland die Diskussion darüber, ob die Freiheitsrechte an den individuellen Impfstatus gekoppelt werden sollen.

Braun vs. Laschet: Union ist sich uneins in Rechtefrage

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hatte die seit längerem laufende Diskussion neu angeheizt. Braun hatte erklärt, Ungeimpfte müssten angesichts steigender Corona-Zahlen mit stärkeren Einschränkungen rechnen - und sich dabei ziemlich unbeirrt gezeigt: "Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte", sagte er der "Bild am Sonntag". Bei hohem Infektionsgeschehen müssten die Menschen ohne Impfschutz ihre Kontakte reduzieren.

"Das kann auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino- und Stadionbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären, weil das Restrisiko zu hoch ist." Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU)

Doch Braun hat in der Union längst nicht alle auf seiner Seite - wie überhaupt der "Rechtestreit" quer durch die Parteien geht. So hat Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) den Vorstoß des Kanzleramtsministers postwendend zurückgewiesen. Er lehne eine Impfpflicht und indirekten Druck auf Ungeimpfte ab, sagte Laschet im ZDF. Und weiter: Dass Geimpfte, Genese und Getestete etwa beim Zugang zu Veranstaltungen gleichgestellt seien, sei gut. Wenn die Impfquote im Herbst "immer noch zu niedrig" sei, müsse man weiter nachdenken - "aber nicht jetzt".

Auch in der SPD gehen die Meinungen auseinander

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist ebenfalls skeptisch, was unterschiedliche Rechte für Geimpfte und Ungeimpfte betrifft. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte er, mit Drohungen werde man das Impfverhalten Einzelner nicht nachhaltig verändern.

Anders die Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Er stellt sich in der "Süddeutschen Zeitung" auf die Seite Brauns, kann sich also einen Unterschied zwischen Immunisierten und Nicht-Geimpften vorstellen. Lauterbach sagt: Man müsse im Herbst wieder mit höheren Fallzahlen rechnen, wenn die Menschen aus den Ferien zurückkämen und sich verstärkt in Innenräumen träfen. Dann werde man wohl auch nicht mehr die Getesteten den Geimpften und Genesenen gleichstellen können. Dafür sei die Zahl der falsch-negativen Tests zu hoch.

Grüne offen für Impfpflicht und Privilegierung von Geimpften

Auch Grünen-Chef Robert Habeck zeigte sich gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe offen dafür, Geimpften mehr Freiheiten zu geben: "In dem Moment, wo allen Menschen ein Impfangebot gemacht worden ist, sieht Solidarität so aus: Man muss sich nicht impfen lassen, aber kann nicht damit rechnen, dass alle anderen auf ihre Freiheit verzichten, weil man sich nicht hat impfen lassen."

Winfried Kretschmann, Grünen-Politiker und Ministerpräsident von Baden-Württemberg, kann sich sogar eine Impfpflicht für alle Erwachsenen vorstellen. Aus der FDP kommt bisher ein klares Nein zu einer solchen Pflicht und zu Freiheitseinschränkungen. Dies wäre "die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür", sagte FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki der Funke Mediengruppe. Überdies sei eine solche "Kategorisierung von Grundrechten in eine erste und eine zweite Klasse klar verfassungswidrig".

Söder will Tests gegebenenfalls kostenpflichtig machen

Wer was in Zukunft darf und ob der Impfschutz im Alltag Vorteile bringen soll - dafür sind letztlich die Länder und nicht der Bund zuständig. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder kann sich vorstellen, die Impfquote über den Geldbeutel zu erhöhen. Söder sagte der "Augsburger Allgemeinen": Wer ein Impfangebot ausschlage, könne auf Dauer nicht mehr kostenlos getestet werden.

Derzeit sind gut 49 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig und mehr als 60 Prozent mindestens einmal geimpft. Die Corona-Inzidenz in Deutschland stieg den 19. Tag in Folge, auf nun 13,8. Die Zahl der Neuinfektionen gab das RKI mit knapp 1.400 an - die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern stieg leicht auf 368, liegt damit aber weiter deutlich unter den Werten des zurückliegenden Winters.

Braun fürchtet 100.000 tägliche Neuinfektionen

Allerdings ist die ansteckende Delta-Variante auf dem Vormarsch, in Ländern wie Großbritannien oder Spanien sind die Infektionszahlen zuletzt drastisch gestiegen. Für Deutschland befürchtet Kanzleramtschef Braun ebenfalls einen weiteren, sehr deutlichen Anstieg in den nächsten Wochen bis zur Bundestagswahl am 26. September. Er rechnet mit 100.000 Neuinfektionen täglich.