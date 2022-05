Corona: Die Ereignisse vom 09. Mai bis 15. Mai 2022

22.15 Uhr: Deutsches Krankenhaus warnt vor Kontrastmittel-Engpässen im Juni

Der Mangel an einem Kontrastmittel des US-Industriekonzerns General Electric (GE) könnte sich bald auch in Deutschland bemerkbar machen. Ein Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft erklärte, ein deutsches Krankenhaus sei von GE Healthcare informiert worden, dass es im Juni zu Lieferengpässen kommen werde. Als Grund werde der Produktionsausfall in Shanghai wegen des Corona-Lockdowns genannt.

21.30 Uhr: Länderspiel zwischen Brasilien und Argentinien erneut abgesagt

Das für Juni geplante Test-Länderspiel zwischen den beiden Fußball-Rivalen Brasilien und Argentinien ist abgesagt worden. Dies wurde während der Bekanntgabe des brasilianischen Kaders für die kommenden beiden Spiele der Seleção bekannt, wie das Sportportal "Globoesporte" am Mittwoch berichtete. Der Fußball-Weltverband FIFA hatte am Montag die Beschwerden beider Länder abgelehnt und entschieden, dass das nach einem Corona-Eklat im September abgebrochene WM-Qualifikationsspiel zwischen den südamerikanischen Rivalen definitiv wiederholt wird.

17.00 Uhr: Patientenschützer - "Politik war viel zu spät"

Die Stiftung Patientenschutz wertet die Auflösung des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung als folgerichtig. "Mit dem Start des Krisenstabes hatte sich seine Funktion immer mehr verflüchtigt, denn Angebot und Logistik der Impfungen waren nicht mehr das Problem", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur AFP. Das Problem sei die sinkende Impfbereitschaft gewesen. "Die Lehre daraus: Wieder war die Politik viel zu spät."

15.40 Uhr: Fürths Trainer Leitl infiziert

Trainer Stefan Leitl (44) verpasst höchstwahrscheinlich sein letztes Spiel als Trainer des Fußball-Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth. Wie der Absteiger am Mittwoch mitteilte, wurde der scheidende Coach positiv auf das Coronavirus getestet. Sollte Leitl ausfallen, wird Co-Trainer Andre Mijatovic die Mannschaft im Saisonfinale beim FC Augsburg am Samstag betreuen. Leitl verlässt das Kleeblatt nach mehr als drei Jahren und heuert beim Zweitligisten Hannover 96 an.

14.55 Uhr: Corona-Krisenstab im Kanzleramt wird wieder aufgelöst

Der erst im November eingerichtete Corona-Krisenstab im Bundeskanzleramt wird wieder aufgelöst. Mit Blick auf die Corona-Lage sei Deutschland "mittlerweile in einer ganz anderen Situation, was Infektionen und im Impfungen angeht, als im vergangenen Herbst", sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann am Mittwoch in Berlin. Die Aufgaben der Pandemiebekämpfung sollten "künftig in den üblichen Arbeitsstrukturen der Bundesregierung" bewältigt werden.

Die Auflösung des Krisenstabs "möge nicht missverstanden werden", sagte Hoffmann: "Es ist natürlich völlig klar, dass die Pandemie nicht vorbei ist, sondern weiterhin andauert." Der von der Bundesregierung einberufene Expertenrat bestehe weiter und tage regelmäßig, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin. Derzeit bereite er Empfehlungen zur Vorbereitung auf die Situation im Herbst und Winter vor.

Der Corona-Krisenstab im Kanzleramt war im vergangenen November von der damaligen geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einberufen worden. Geleitet wurde er von Bundeswehr-General Carsten Breuer.

14.40 Uhr: In Frankreich fällt Maskenpflicht in Verkehrsmitteln

Die Pflicht zum Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln endet in Frankreich. Wie der französische Gesundheitsminister Olivier Véran sagte, tritt die Änderung zu Beginn der kommenden Woche in Kraft. Dennoch werde empfohlen, eine Maske zu tragen. Die Gesundheitslage habe sich verbessert, doch die Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei. Der Inzidenzwert, also die gemeldeten Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, lag in Frankreich zuletzt bei etwa 405.

13.30 Uhr: Möglicherweise 50 Millionen Fälle bundesweit

In Deutschland haben sich nach Schätzungen der Bundesregierung schon 50 Millionen Menschen mit Corona infiziert. Bundesweit sind seit Pandemiebeginn vor rund zwei Jahren bislang 25 Millionen Covid-19-Fälle erfasst worden, wie Gesundheitsstaatssekretär Edgar Franke (SPD) im Gesundheitsausschuss des Bundestags in Berlin erläuterte. Es sei jedoch von einer rund doppelt so hohen Dunkelziffer auszugehen. Mit 71 Prozent seien die meisten Corona-Infektionen in den ersten vier Monaten 2022 mit der Omikronwelle registriert worden. Ein halbes Jahr zuvor habe die Zahl der erfassten Infektionen bei weniger als fünf Millionen gelegen.

Trotz der weiterhin hohen Zahl an Infektionen sah Franke eine positive Entwicklung in der Corona-Pandemie. Der Gipfel der aktuellen Welle sei klar überschritten, sagte der Staatssekretär. Die Sieben-Tage-Inzidenz gehe in allen Altersgruppen zurück. Auch die Hospitalisierungen und Todesfälle seien rückläufig.

13.10 Uhr: China wehrt sich gegen WHO-Kritik

China hat Kritik von WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus an seiner strikten Null-Covid-Strategie zurückgewiesen. Das Außenministerium forderte den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation auf, sich nicht weiter "unverantwortlich" gegenüber der chinesischen Corona-Politik zu äußern. Die Regierung in Peking hoffe, er könne den chinesischen Kurs im Kampf gegen die Pandemie in Zukunft objektiv betrachten, sagt ein Sprecher des Ministeriums. Der WHO-Chef hatte am Dienstag gesagt, dass Chinas Null-Toleranz-Politik im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Virus nicht nachhaltig sei. Ein Beitrag der UN, veröffentlicht auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo, zu dem Kommentar von Tedros wurde am Mittwochmorgen gelöscht.

12.25 Uhr: Maskenpflicht in Flugzeugen soll fallen

Die Maskenpflicht in Flugzeugen könnte nach einer Empfehlung der EU-Behörden demnächst fallen. Die EU-Behörden für Sicherheit im Luftverkehr EASA und für Gesundheitsschutz ECDC haben ab dem 16. Mai einen Verzicht auf die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an Flughäfen und während Flügen empfohlen. Das stehe in Einklang mit den geänderten Vorgaben für öffentliche Verkehrsmittel nationaler Behörden in ganz Europa, erklärte EASA-Chef Patrick Ky am Mittwoch. Die Umsetzung richtet sich allerdings nach nationalen Vorschriften, die in der EU unterschiedlich sind. Airlines sollen die Passagiere weiter zum Maskentragen anhalten, wenn das für öffentliche Verkehrsmittel des Landes noch vorgeschrieben sei. Das ist in Deutschland der Fall.

Eine Sprecherin der Lufthansa erklärte, die Airline-Gruppe richte sich nach den nationalen Vorgaben. Die Masken können demnach im Flugzeug erst fallen, wenn die entsprechende Vorschrift des Infektionsschutzgesetzes geändert ist. Italien, Frankreich und andere EU-Länder haben entsprechende Corona-Maßnahmen schon aufgehoben.

ECDC-Direktorin Andrea Ammon erklärte, auch wenn es keine Pflicht mehr zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz gebe, sei diese Vorsichtsmaßnahme zusammen mit Abstand halten und Hände waschen der beste Weg, Ansteckungen zu vermeiden.

11.50 Uhr: "Verbotene Stadt" schließt

Im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus wird das Palastmuseum in Peking ab Donnerstag vorübergehend geschlossen. Dies teilte die Verwaltung der Palastanlage der früheren chinesischen Kaiser, die auch als "Verbotene Stadt" bekannt ist, mit. Damit werden die Kontaktbeschränkungen in der 22-Millionen-Einwohner-Metropole weiter verschärft. Peking hatte vor einer Woche, den Betrieb von Schulen, Unternehmen und Wohngebäude in Hochrisikogebieten eingestellt und den Nahverkehr eingeschränkt, um das Virus einzudämmen. Der Bevölkerung war zu Zeiten der chinesischen Kaiser der Zutritt zu der Palastanlage verwehrt, worauf der Name "Verbotene Stadt zurückgeht.

11.00 Uhr: 300 Euro Bußgeld für Verstöße gegen Corona-Impfpflicht in Pflege

Verstöße gegen die Corona-Impfpflicht in der Pflege sollen in Bayern nur mit einem Bruchteil des möglichen Bußgeldes von 2.500 Euro geahndet werden. Der rein theoretische Bußgeldrahmen werde in Bayern nicht vollständig ausgeschöpft, "im Regelfall wird ein Bußgeld maximal 300 Euro betragen", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums dem "Coburger Tageblatt". Vorgaben für Bußgelder gebe es keine: "Es obliegt den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden, im konkreten Einzelfall eine angemessene Höhe festzulegen."

Dabei sollen den Ministeriumsangaben zufolge auch eine etwaige Teilnahme an der empfohlenen Impfberatung, die finanzielle Situation beziehungsweise das Einkommen der Betroffenen, die regionale und einrichtungsbezogene Versorgungssituation sowie eine mögliche Gefährdung der Versorgungssicherheit durch eine Kündigung mit einbezogen werden.

10.00 Uhr: Shanghai bekräftigt Festhalten an Null-Covid-Strategie

Die Behörden in Shanghai wollen ungeachtet von Kritik seitens der WHO weiter an ihrer strikten "Null-Covid-Strategie" festhalten. Es seien Fortschritte bei der Eindämmung der Neuinfektionen gemacht worden, sagte der Vizedirektor des Zentrums für Krankheitskontrolle in der chinesischen Wirtschaftsmetropole am Mittwoch. Eine Lockerung der Kontrollmaßnahmen könnte zu einem Wiederaufleben des Virus führen, sagte Wu Huanyu. Gerade sei der schwierigste und kritischste Moment, um in der Stadt auf null Corona-Fälle zu kommen.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation hatte am Dienstag erklärt, angesichts neuer Erkenntnisse über das Virus müsse ein neuer Kurs eingeschlagen werden. Die Null-Covid-Strategie sei in Anbetracht des aktuellen Verhaltens des Virus nicht tragfähig, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus. Der Leiter des WHO-Programms für Krisennotfälle, Mike Ryan, erklärte, alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie müssten die Menschenrechte und die Rechte Einzelner respektieren.

In Shanghai befanden sich am Mittwoch mehr als zwei Millionen Menschen in einem strikten Lockdown, für die meisten der 23 Millionen weiteren Einwohner waren die Beschränkungen zuvor etwas gelockert worden, doch wurden die Maßnahmen zuletzt teilweise auch wieder verschärft. Für manche gilt der Lockdown bereits seit mehr als einem Monat.

08.00 Uhr: Infektiologe mit "gewisser Sorge"

Auf den Intensivstationen sind laut dem Infektiologen Bernd Salzberger inzwischen "sehr viel weniger Menschen mit Corona in Behandlung". Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie sagte dem BR: "Die sinkenden Zahlen und das gute Wetter machen natürlich die Laune da auch besser." Allerdings warnte der Professor des Universitätsklinikums Regensburg auch vor zu großer Sorglosigkeit. Salzberger verwies auf die "Entwicklung neuer Varianten in Südafrika, auch eine neue Variante in Kalifornien". Die Frage sei, was dies für die Corona-Lage insgesamt bedeute: "Das können wir nicht vorhersagen, aber das sehen wir natürlich mit einer gewissen Sorge." Während er für Unter-60-Jährige die dreifache Corona-Impfung für ausreichend hält, empfiehlt er allen Älteren "in der Regel" eine vierte Impfung. Er hoffe, dass im Herbst ausreichend angepasster Impfstoff zur Verfügung steht.

07.00 Uhr: Bill Gates infiziert

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Ein Test sei positiv ausgefallen, er habe auch milde Symptome, schrieb der Milliardär und Mäzen auf Twitter. Er werde sich isolieren, bis er wieder gesund sei. Er schätze sich glücklich, geimpft und geboostert zu sein und Zugang zu Tests und großartiger medizinischer Versorgung zu haben.

Bill Gates hat sich als vehementer Fürsprecher von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie positioniert. Der 66-Jährige setzt sich vor allem für Zugang zu Impfstoffen und Behandlungsmethoden für ärmere Länder ein. Seine in Seattle ansässige Bill and Melinda Gates Foundation gilt als einflussreichste Stiftung der Welt und verfügt über rund 65 Milliarden Dollar (rund 61 Milliarden Euro).

06.15 Uhr: Neuseeland öffnet Ende Juli Grenzen für Besucher aus aller Welt

Neuseeland öffnet am 31. Juli seine Grenzen erstmals wieder für Reisende aus aller Welt - zwei Monate früher als zunächst geplant. "Neuseeland ist gefragt und dann wieder vollständig 'open for business'", sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Bereits seit Anfang Mai dürfen Besucher aus 60 visabefreiten Ländern in den Pazifikstaat einreisen, darunter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einreisende müssen mindestens zweifach gegen das Coronavirus geimpft sein.

05.10 Uhr: Inzidenz sinkt leicht auf 507,1

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist wieder leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Morgen mit 507,1 an. Am Dienstag hatte die Inzidenz bei 522,7 gelegen. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 97.010. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI zudem 231 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.