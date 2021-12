"Spaziergänge": Ein falsches Narrativ in Corona-Zeiten

Die Geschichte bietet immer wieder Blaupausen für die Gegenwart. Es ist nicht neu, dass sich Menschen treffen, um zu demonstrieren. Begonnen hat es in Deutschland mit den friedlichen Ostermärschen gegen einen Atomkrieg in den 1960er Jahren. Die Proteste gegen den Vietnamkrieg, die in den USA begannen, blieben auch hierzulande nicht immer friedlich.

Dann die Demonstrationen der Friedensbewegung gegen den NATO-Doppelbeschluss und schließlich die Montagsspaziergänge in der ehemaligen DDR. Ihr Zweck war der friedliche Protest, die Betonung liegt auf friedlich.

Form der Selbstverharmlosung

Blick in die Gegenwart: In der Corona-Pandemie sind Menschen auch auf der Straße und protestieren gegen die Corona-Maßnahmen des Staates. Nicht immer geht es friedlich zu. Sie nutzen die Leitplanken der Demokratie, um sich zu versammeln, aber schreien lauthals: "Diktatur".

Geradezu paradox, sagt Johannes Hillje, Politik- und Kommunikationsberater, der sich seit Jahren mit dem Thema Framing beschäftigt: "Es gibt viele Begriffe, die sich diese Bewegung anheftet, die eigentlich eine Form der Selbstverharmlosung erzeugen sollen. Unangemeldete Demonstrationen, oder Proteste oder sogar Fackelaufmärsche werden zu Spaziergängen umgedeutet. Das ist ja ein sehr harmloser, ein sehr bürgerlicher Begriff, mit dem sich viele Menschen identifizieren können."

Medien sollten bestimmte Begriffe nicht einfach übernehmen

Hillje berichtet aus der Kognitionsforschung und sagt, dass es für den Leser gar keinen Unterschied mache, ob da ein Anführungszeichen stehe oder nicht. Das Gehirn nehme das Hauptwort wahr, nicht die Relativierung. Medien sollten nicht in diese Falle tappen, warnt Hillje: "Medien sollten nicht diese Begriffe von radikalen oder auch extremistischen Organisatoren übernehmen. Es ist immer wieder das Ziel, dass sich diese Akteure selbst verharmlosen wollen, ein bürgerliches Antlitz geben wollen. Und wenn man dann ihre Aufmärsche, die zum Teil auch gar nicht genehmigt sind, also illegal sind als 'Spaziergänge' verharmlost, dann macht man sich ein Stück weit als Medien zu Erfüllungsgehilfen."

Es sind Proteste, sehr oft unangemeldet und sie werden gewalttätiger, wie die letzten Beispiele aus München und Schweinfurt gezeigt haben. Bei der Polizei heißt es, diese sogenannten "Spaziergänge" seien als Versammlungen einzuordnen. Dafür brauche es einen Versammlungsleiter, der dafür verantwortlich sei und die Aktion anmelde. Das ist aber nicht immer der Fall.

Und das ist ganz bewusst so. Erzählt der Journalist Alexander Roth, seit anderthalb Jahren beobachtet er viele Querdenker-Gruppen auf dem Messenger-Dienst Telegram: "Also es wird jetzt wirklich offener gegen den Staat auch agiert. Das ist so ein bisschen inspiriert aus Sachsen, wo die rechtsextremistischen 'freien Sachsen' eine neue Form des Protests ausprobiert haben. Wir hatten davor ja diese Großevents, die auch oft von Querdenken-Initiativen veranstaltet wurden, mit Programmen und Anmeldungen und ganz langer Mobilisierung, dass die Polizei sich auch ein bisschen darauf einstellen konnte. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt gleichzeitig extrem viele Demos auch in den abgelegensten Orten teilweise, sodass man zum einen einfach damit überfordert ist."

Instrumentalisierung der Bilder

Er sieht also eine Änderung der Taktik. Dahinter stecke ein klarer Plan der Initiatoren, sagt Roth. Diese behaupteten: "Wir sind hier in Anführungszeichen friedliche Spaziergänger. Und dann kommt die Polizei, und jede Handlung der Polizei wird dann eben hochgeschaukelt zu extremer Polizeigewalt. Das passt in das Diktatur-Narrativ der Querdenker-Szene. Und damit ist es fast unmöglich, gegen diese Instrumentalisierung dieser Bilder irgendwie vorzugehen, weil egal wie man reagiert, die Szene wird es auf jeden Fall als Gewinn verkaufen."

Innenministerium: Polizei soll stärker eingreifen

Die Politik sehe die Entwicklung mit Besorgnis, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Das Innenministerium beobachte, "dass ein kleiner, aber wachsender Teil aus dem rechtsextremistischen Bereich, aus Reichsbürgern und Antisemiten diese Mischung aus Impfgegnern und Corona-Leugnern zu vereinnahmen versucht", erklärte ein Sprecher des Innenministeriums. Herrmann kündigte ein verstärktes Eingreifen der Polizei an. Als Spaziergänge deklarierte Versammlungen würden nicht toleriert.