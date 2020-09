Keine Chaoten, sondern anfällig für rechtes Gedankengut

Journalistische BeobachterInnen vom vergangenen Wochenende sagen klar: Rechte mit Reichskriegsflaggen, Nazi-Tattoos, antidemokratischen Sprüchen waren in der Minderheit unter den 30 bis 40 Tausend auf der Demonstration. Aber es war eine sehr dominante Minderheit. Die Fahnen aus dem Kaiserreich, die von Neonazis statt der verbotenen Hakenkreuzfahne benutzt werden, Plakate mit Merkel, Spahn, Drosten in Häftlingsuniformen, mitgeführte Galgen für Regierungsmitglieder waren nicht zu übersehen.

Daneben die Regenbogenflagge der Schwulen- und Lesbenbewegung, trommelnde und tanzende Menschen mit Friedensbannern, Familien mit kleinen Kindern, ausgestattet wie zu einem Ausflug aufs Land, ältere Paare, offensichtlich Mittelschicht, die gegen die Presse und die Regierung keiften. Was eint sie?

Elitenfeindlichkeit als verbindendes Element

"Solche Demonstrationen und Bewegungen leben vom geringsten gemeinsamen Nenner", erklärt Johannes Hillje, Kommunikations- und Politikberater, Autor des Buches "Propaganda 4.0. Wie rechte Populisten Politik machen". Das augenscheinlich einende Element sei die Anti-Eliten-Einstellung, sie sei von rechts und links anschlussfähig.

Da wird gegen Bill Gates gehetzt, der angeblich die Menschheit zwangsimpfen will, sein mit Microsoft erworbenen Milliarden-Vermögen aber in eine Stiftung zur weltweiten Bekämpfung von Krankheiten eingebracht hat, oder gegen "Big Pharma", große Arzneimittelkonzerne, die an der Pandemie verdienten. Dem können sich rechte wie linke, antikapitalistische BürgerInnen anschließen.

Zu den Eliten werden auch Politik und Medien gezählt, so Hillje, die angeblich mit den wirtschaftlichen Eliten klungeln. Das dokumentiert sich darin, dass Medienschaffende angepöbelt und verunglimpft werden, bis hin zu "Lügenpresse"-Rufen, nicht nur von rechts außen, und tätlichen Angriffen auf Kamerateams.

Natur- und Boden-Ideologie

Diese Anti-Eliten-Erzählung ist, so Hillje, eine populistische Basis-Ideologie, die alleine nicht ausreicht, die aber in der sogenannten Anti-Corona-Bewegung mit rechtsextremistischem Gedankengut angereichert werde. Menschen mit esoterischer Neigung lieben die Natur, das Leben auf dem Land, natürliche Ressourcen, sind oft Vegetarier, Veganer, Impfgegner, glauben an eine "natürlich Ordnung".

Da gibt es Schnittmengen mit der rechten Blut- und Boden-Ideologie, die die Nation in den Vordergrund stellt, und von dort ist der Schritt zur Fremdenfeindlichkeit nicht weit – die "weiße Rasse" als die überlegene, so das rechtsextremistische Narrativ.

Zweifel säen an allem und jedem

Ein gemeinsamer Nenner ist auch der prinzipielle Zweifel am Handeln der Politik, an der offiziellen Version, so Michael Butter, Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen, der zu Verschwörungsideologien forscht: "Und nicht ein Zweifeln, das besagt: Vielleicht irren die sich. Sondern ein verschwörungstheoretisches Zweifeln, das besagt: Wir werden hier bewusst getäuscht". Deswegen werden auch Anhänger solch abstruser Mythen wie die "Q-Anon-Jünger", die unter anderem glauben, dass Kinder in Höhlen gefangen gehalten und ihr Blut abgezapft wird, von Gegnern der deutschen Pandemie-Politik akzeptiert.

Die Initiative "Querdenken 711", die die Demonstrationen in Berlin angemeldet hatte, hat ihr Zentrum in Stuttgart und dort mehrfach zu Kundgebungen aufgerufen, zuletzt mit abnehmender Resonanz. Prof. Butter sieht auch eine regionale Verankerung: im Südwesten gebe es ein ausgeprägt linkes, akademisch gebildetes Milieu, das sich alternativer Medizin und Esoterik nahe fühle und zu den Impfgegnern gehöre.

Rechtsradikale und Rechtsextreme

Sogenannte "Reichsbürger", die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnen, Alt- und Neo-Nazi Gruppen waren auf der Berliner Demonstration vor allem vor der Russischen Botschaft aktiv. Die einen riefen nach Putin, die anderen nach Trump, forderten einen "Friedensvertrag" für Deutschland. Diese abstruse, gewaltbereite Mischung rief die Polizei auf den Plan. Als die Beamten einschritten, teilweise Protestierende abdrängten oder verhafteten, solidarisierte sich die umstehende Menge aus "buntem Volk" – der gemeinsame Feind, in diesem Fall die Polizei, wurde wichtiger als mögliche politische Differenzen.

Gemeinsam tauchten Rechte, Rechtsextreme, AnhängerInnen der "Querdenker" auch auf den Stufen des Reichstages auf – Bilder mit Reichsflaggen aus dem 19. Jahrhundert, die für öffentliches Aufsehen und Erschrecken in der Politik sorgten.

Der Twitter-Account @andivendo des Blogs "Wahlbeobachtung-Deutschland.info" dokumentierte außerdem rund 40 AfD-Mitglieder aus dem Bundestag und den Landtagen, die sich von der Berliner Demo in ihren Social Media-Kanälen positionierten. Auch bekannte Vertreter der "Identitären Bewegung" wie der Österreicher Martin Sellner waren vor Ort.

Populismus ist anschlussfähig

Nicht alle, die am Wochenende gemeinsam in Berlin demonstrierten, können einem gemeinsamen Lager zugerechnet werden – mit Logik käme man da nicht weiter, so Politikberater und Extremismus-Experte Hillje. Schlagworte wie Liebe, Friede, Freiheit seien oberflächliche, leere "Container"-Begriffe, die jeder und jede mit eigenen Werten füllen könne.

Für eine Demonstration seien sie als gemeinsamer Nenner ausreichend – würde man dagegen versuchen, ein Programm mit gemeinsamen Forderungen zu formulieren, träten die politischen Differenzen zu Tage. Aber, so betont Hillje: "Es ist unpolitisch und naiv zu glauben, dass man Rechten nicht hilft, wenn man mit ihnen Seite an Seite demonstriert. Das ist dann eine persönliche Entscheidung, dass man mit solchen Positionen eben kein Problem hat."