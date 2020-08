Bisher 18.000 Teilnehmer bei Corona-Demonstration in Berlin

Teilnehmer tragen meist keine Schutzmasken

"Erst wenn die Abstände eingehalten werden, kann die Demo loslaufen", teilte die Berliner Polizei mit. Sie hatte im Vorfeld angekündigt, die Versammlungen bei Nichteinhaltung der Mindestabstände und Verstößen gegen weitere Corona-Auflagen aufzulösen. Die Sprecherin sagte auch, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten und auch keine Masken getragen würden, wäre es "das letzte Mittel", den Demonstrationszug gar nicht starten zu lassen und die Versammlung aufzulösen.

Auf Bildern ist zu erkennen, dass die meisten Teilnehmer der Demonstration offenbar keine Schutzmasken tragen, viele von ihnen tun das aber.

Ruf nach Ende der Corona-Maßnahmen

Die Demonstranten auf der Friedrichstraße und Unter den Linden hatten Fahnen, teils aus mehreren Bundesländern. Die Polizei sperrte Zugänge mit Gittern ab. Auf großen Schildern war unter anderem zu lesen: "Wir sind das Volk". Auf anderen Transparenten wurde der Rücktritt der Bundesregierung gefordert sowie ein Ende der Schutzauflagen wegen der Corona-Pandemie.

Zu sehen waren auch Transparente wie "Stoppt den Test-Terror" oder "Please Mr. President make Germany great again" und Plakate, auf denen Mitglieder der Bundesregierung in Sträflingskleidung und mit der Aufschrift "Schuldig" abgebildet waren. Zu hören waren Parolen wie "Merkel weg". Am Pariser Platz kam es laut Polizei zu einer "Gewahrsamnahme" wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Bereits am Freitagabend (28.08.) hatten sich nach Angaben der Polizei rund 1.500 Menschen am Brandenburger Tor in Berlin versammelt, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Dabei wurden den Angaben zufolge Pressevertreter aus der Menge heraus beleidigt.

22.000 Teilnehmer angemeldet

Hinter den Demonstrationen steht die Initiative "Querdenken 711" um den Unternehmer Michael Ballweg, die für heute einen Demonstrationszug und eine Kundgebung mit rund 22.000 Teilnehmer nangemeldet hat.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin hatte in der Nacht entschieden, dass der umstrittene Demonstrationszug sowie die Kundgebung gegen die Corona-Politik stattfinden können. Damit wurden vorangegangene Versammlungsverbote der Polizei aufgehoben. Die Auflagen sehen aber vor, dass die Teilnehmer unter anderem die Abstände wahren müssen.

Innensenator appelliert an Demonstranten

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) rief die Demonstranten am Morgen dazu auf, den Infektionsschutz nicht zu vernachlässigen. An der Pandemie-Situation habe sich durch den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts nichts geändert, sagte der Innensenator. "Ich erwarte deshalb von den Menschen, die in Berlin demonstrieren, dass sie alles für den Infektionsschutz tun. Und dass sie es friedlich tun", teilte Geisel mit.

Große Sorge bereite ihm nach wie vor "die europaweite Mobilisierung unter Rechtsextremisten, die unabhängig von der Verbotsdiskussion im Vorfeld stattgefunden hat. Ich appelliere an alle, sich gewaltfrei in Berlin zu versammeln."

Gerichtsentscheidung als "zweite Chance"

Geisel hatte das zunächst von der Polizei ausgesprochene Verbot der Versammlung mehrfach verteidigt. Die Versammlungsbehörde wollte die Demonstration verbieten, nachdem am 1. August eine Veranstaltung des gleichen Anmelders stattfand - und dabei Abstands- und andere Hygieneregeln missachtet wurden.

Zum Beschluss des Oberverwaltungsgerichts gegen das Verbot sagte Geisel: "Das Gericht gibt den Versammlungsteilnehmern damit eine zweite Chance zu zeigen, dass sie sich an die Auflagen halten. Es liegt jetzt an den Demonstrierenden das auch unter Beweis zu stellen."

Polizei will bei Verstößen "zügig" einschreiten

Die Polizei wird nach eigenen Angaben am Samstag mit 3.000 Kräften im Einsatz sein. Sollten sich die Demonstrationsteilnehmer nicht an die Auflagen halten, werde man "zügig räumen", hieß es am Freitag. Die Nacht zumindest sei "überwiegend ruhig" gewesen, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert