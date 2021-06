Virologen alarmiert wegen ansteckender Delta-Variante

Während die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz mit 9,3 erstmals seit neun Monaten in den einstelligen Bereich gefallen ist, wie das Robert Koch-Institut berichtet, breitet sich zugleich die als aggressiv geltende Delta-Variante des Sars-CoV-2-Virus mit hoher Geschwindigkeit aus.

Großbritannien: Delta-Variante breitet sich trotz hoher Impfquote aus

Vor allem in Großbritannien treibt derzeit die Delta-Variante des Coronavirus trotz hoher Impfquote die Zahl der Neuinfektionen an. Ausgerechnet im Londoner Wembley-Stadion sind in der kommenden Woche zwei Achtelfinals (26. und 29. Juni) angesetzt, sowie später beide Halbfinalspiele und am 11. Juli das Endspiel der Fußball Europameisterschaft. Nach der K.o.-Runde ist eine 50-Prozent-Auslastung der Stadien geplant.

Lauterbach warnt: EM-Spiele in England "einfach zu gefährlich"

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte gegenüber der Mediengruppe "RTL/ntv": "Die Delta-Variante ist einfach zu gefährlich. Das ist eine Gefährdung der Bürger Englands und der Bürger Europas. Man müsste die Spiele in ein anderes europäisches Land verschieben."

Auch die Bundeskanzlerin zeigt sich angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante besorgt im Hinblick auf die Fußball Europameisterschaft: "Wenn ich vollkommen besetzte Stadien sehe in anderen Ländern Europas, bin ich skeptisch, ob das die richtige Antwort auf die augenblickliche Situation ist", so Merkel am Freitag vor einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin.

Moskau registriert so viele Neuinfektionen wie noch nie

Auch Russlands Hauptstadt Moskau erlebt einen sprunghaften Anstieg von Corona-Neuinfektionen. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Samstag 9.120 Fälle - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Nahezu 90 Prozent der Covid-Erkrankungen seien auf die Delta-Variante zurückzuführen, so Moskaus Bürgermeister.

Spahn, Wieler, Drosten: Mahnung zu Vorsicht und Zweitimpfung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und RKI-Präsident Lothar Wieler warnen vor der ansteckenderen Virusvariante. Die Zahl der Infektionen mit der zuerst in Indien aufgetretenen Delta-Variante bewege sich zwar in Deutschland noch auf niedrigem Niveau, steige aber schnell an. Auch Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité warnt, man müsse die Delta-Variante "wirklich ernst nehmen".

Die Frage sei nicht, ob die Delta-Variante zur dominierenden Virusvariante in Deutschland werde, sondern wann es so weit sei. RKI-Chef Wieler mahnt angesichts der neuen Bedrohung, unbedingt auch die Zweitimpfungen wahrzunehmen. Nur eine vollständige Impfung schütze zuverlässig vor einer Infektion.