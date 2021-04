Corona: Debatte um mehr Kompetenzen für den Bund

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) konkrete Vorschläge, wie der Bund mehr Kompetenzen in der Pandemiebekämpfung bekommen kann. Wenn die Bundeskanzlerin hier tätig werden wolle, dann würde er sich wünschen, "dass sie nicht nur bei 'Anne Will' auftritt, sondern konkrete, umsetzbare Vorschläge vorlegt", sagte Mützenich der "Passauer Neuen Presse" vom Samstag.

Änderung des Infektionsschutzgesetzes?

Merkel hatte am vergangenen Sonntag in der ARD-Sendung "Anne Will" gesagt, die Länder müssten bei der Pandemiebekämpfung "nachlegen". Sie kritisierte geplante Lockerungsschritte und drohte, dass der Bund - etwa über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes - selbst die Initiative ergreifen und die Kompetenzen an sich ziehen könnte.

Darüber wunderte sich Mützenich nach eigener Aussage. Schließlich habe die SPD-Bundestagsfraktion genau das im letzten Jahr mehrfach vorgeschlagen und sei an der Union, insbesondere aber am Kanzleramt gescheitert.

Unterstützung auch von Söder

Auch CSU-Chef Markus Söder hatte vor einigen Tagen der Bundeskanzlerin seine Unterstützung zugesichert, falls sie die Kompetenzen in der Coronapolitik weg von den Ländern an den Bund holen und beispielsweise bundesweit geltende Ausgangssperren verhängen sollte.

Man könne nicht bei den Konferenzen der Ministerpräsidenten stundenlang um eine Einigung ringen, wenn dann doch jedes Bundesland mache, was es wolle, so Söder. Einen Flickenteppich brauche Deutschland nicht.