Corona: Debatte um Lockerungen an den Grenzen

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sind Wortführer einer Debatte darüber, wie streng die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und den EU-Ländern in der anhaltenden Corona-Krise sein sollten.

Während Herrmann in der Sendung "ARD extra" am Freitagabend betonte, dass er die Kontrollen an den innereuropäischen Grenzen vorerst weiterhin für nötig halte, weil die Corona-Pandemie noch nicht genügend eingedämmt sei, fordert Laschet in Interviews mit Stuttgarter Zeitungen ein "Signal" mit Blick auf das Ende des Lockdowns. Es ginge um eine europäische Antwort bei der Pandemiebekämpfung.