Delta-Variante in Deutschland: Warnung vor Alarmismus

Seit einer Woche steigt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz jeden Tag an, einige Länder wie Spanien verschärfen aufgrund steigender Fallzahlen durch die Delta-Variante wieder die Regeln, die Deutsche Krankenhausgesellschaft aber warnt vor Alarmismus. Der Chef der Gesellschaft, Gerald Gaß, sieht auch den Begriff der "vierten Welle" kritisch. "Das sorgt bei den Bürgern nur für die Angst, dass mit steigenden Fallzahlen die Intensivstationen wieder mit Covid-Patienten volllaufen - dank der Impfung wird das aber nicht der Fall sein", sagte Gaß der "Bild". Mit Blick auf den Herbst sagte er: "Wir erwarten bei gleicher Inzidenz viel weniger Corona-Patienten in den Kliniken."

40 Millionen Menschen in Deutschland noch nicht geimpft

Das sieht der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, ähnlich: "Wir haben in Deutschland aktuell mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung geimpft, was sich deutlich in der Belegung der Intensivstationen bemerkbar machen wird. Wir erwarten bei einem erneuten Anstieg der Inzidenzen deshalb eine deutlich flachere Kurve mit Blick auf die schwer erkrankten Patienten", so Marx zur "Rheinischen Post".

Zur Datenanalyse "Aktuelle Zahlen zur Impfung in Bayern"

Er betonte aber: "Sollten die Infektionsraten sprunghaft ansteigen und ungebremst anwachsen, werden wir auch wieder eine deutliche Zunahme an schwer kranken Patienten erleben, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen". 40 Millionen Menschen in Deutschland seien noch nicht geimpft.

Bundesärztekammer-Chef vermisst TV-Spots zum Impfen

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, forderte derweil eine intensivere Impfkampagne. "Ich vermisse den TV-Spot zum Impfen vor der Tagesschau. Und dann müssen wir direkt vor Ort informieren, und zwar genau da, wo die Impfbereitschaft bisher gering ist. Wir müssen auf die Menschen zugehen", sagte Reinhardt der "Rheinischen Post". Man müsse nicht nur Sportvereine, sondern auch Kulturvereine und Glaubenseinrichtungen für die Impfkampagne mit ins Boot holen.

Beim Impfen sieht Gaß von der Krankenhausgesellschaft nun eine Eigenverantwortung: "Wenn alle Impf-Willigen die Möglichkeit zur Impfung hatten, muss jeder wieder sein persönliches Risiko tragen. Unter denen, die sich nicht impfen lassen und auch nicht an Schutzmaßnahmen halten wollen, wird es sicher schwere Covid-Erkrankungen geben. Das gehört dann aber in das persönliche Risiko eines jeden Einzelnen wie etwa beim Rauchen", so Gaß.

Debatte über Impfpflicht für Schul- und Kitapersonal

Doch gerade jüngere Kinder können sich noch nicht gegen Corona impfen lassen und für Teenager gibt es bisher keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Deshalb wird weiter eine hitzige Debatte um eine mögliche Impfpflicht für Schul- und Kitapersonal geführt.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger argumentierte in der "Augsburger Allgemeinen": "Nach unserem Kenntnisstand ist die Impfbereitschaft bei Lehrkräften sehr hoch, so liegt die Quote der bereits erstgeimpften Lehrkräfte in einigen Bundesländern bei nahe 90 Prozent." Die Hauptinfektionsgefahr für die Kinder und Jugendlichen drohe also nicht von Erwachsenen und schon gar nicht von Lehrkräften, sondern von Gleichaltrigen.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bekräftigte gegenüber der "Rheinischen Post": "Eine Impfung gegen Covid-19 muss die freiwillige Entscheidung jedes Einzelnen sein. Hier muss und wird die Politik zu ihrem Wort stehen. Das gilt auch für Lehrer und Erzieher." Der Humangenetiker Wolfram Henn vom Deutschen Ethikrat hatte am Montag eine Impfpflicht für das Personal gefordert.