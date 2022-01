Corona-Daten: Auf welcher Grundlage die Politik entscheidet

In den vielen vergangenen Pandemie-Monaten haben sich die Corona-Regeln immer wieder geändert. Was für das Öffentliche Leben, Gastronomie, Kultur und private Zusammenkünfte gilt, entscheidet die Politik aufgrund unterschiedlicher Informationen. Doch welche Daten sind das und wie verlässlich sind diese? Das BR24 Thema des Tages hat nachgefragt.

Zu den aktuellen Regelungen: "Quarantäne und Isolation: Was jetzt in Bayern gilt"

Wichtigster Datenlieferant ist das Robert Koch-Institut

Das Robert Koch-Institut (RKI) ist eine eigenständige Bundesbehörde und untersteht dem Bundesgesundheitsministerium. Das Institut analysiert nach eigenen Angaben kontinuierlich verschiedene Datenquellen. Von den lokalen Gesundheitsämtern bekommt es zum Beispiel die Zahlen, wie viele Menschen sich infiziert haben, wie viele deshalb im Krankenhaus liegen und wie viele gestorben sind. Das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) erfasst in Echtzeit die Patienten auf Intensivstationen.

Außerdem liefern ausgewählte Arztpraxen, Labore und Kliniken Daten, wie zum Beispiel Atemwegserkrankungen verlaufen. Dazu kommen Umfragen zur Impfbereitschaft und die Auswertung von Mobilfunkdaten zur Wirkung von Kontaktbeschränkungen. Das RKI versucht sich aus all diesen Datenquellen einen Überblick zu verschaffen, um dann Empfehlungen an die Politik daraus zu entwickeln.

Corona-Expertenrat gibt Empfehlungen ab

Seit dem vergangenen Monat beraten etwa 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Bundesregierung. Sie bilden den Corona-Expertenrat. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte angekündigt, dessen Empfehlungen zur Grundlage seiner Politik zu machen. Im Expertenrat sitzen unter anderem die Virologen Christian Drosten, Hendrik Streeck und Melanie Brinkmann, die Physikerin Viola Priesemann, die Modelle zum Infektionsgeschehen entwickelt, und Alena Buyx vom Deutschen Ethikrat.

Der Expertenrat hat zum Beispiel davor gewarnt, dass in der Omikron-Welle kritische Infrastruktur wie Kraftwerke oder Feuerwehr zusammenbrechen könnte. Was genau dagegen zu tun ist, legen die Expertinnen und Experten nicht fest. Denn das ist Sache der Politik.

Nachholbedarf bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen

Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezieht sich gerne auf Daten und Studien aus Großbritannien und Israel. Von Daten aus Deutschland hingegen hört man eher selten. "Wir haben in Deutschland ein großes Problem mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen", sagt Jeanne Turczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. "Die Daten werden teilweise gefaxt." Außerdem komme uns das föderale System in die Quere, da alle Bundesländer Daten unterschiedlich übermitteln.

In Bayern kommen die ohnehin schon langen Meldewege hinzu: Krankenhäuser, die Infizierte aufnehmen, melden an das "IVENA-Register", das über die aktuelle Behandlungs- und Versorgungsmöglichkeiten der Krankenhäuser informiert, und an die lokalen Gesundheitsämter. Die Meldungen der Behörden sammelt das Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und gibt diese weiter an das Robert Koch-Institut.