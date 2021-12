Corona-Cluster in Tiroler Skilehrer-Gruppe

Im österreichischen Kirchberg sind in einer Gruppe von Skilehrern 19 Corona-Fälle aufgetreten. Die Behörden in Tirol starteten deshalb einen öffentlichen Aufruf: Personen, die sich seit dem ersten Weihnachtsfeiertag im Skigebiet in Almhütten oder Restaurants aufgehalten hätten, sollten vorsorglich einen PCR-Test durchführen. Außerdem sollten sie zwei Wochen lang ihren Gesundheitszustand beobachten, Menschenansammlungen meiden und FFP2-Masken tragen.

Waren in Almhütten und Restaurants in Kirchberg bei Kitzbühel

Die größtenteils niederländische Skilehrer-Gruppe hat sich laut Behörden in den vergangenen Tagen in mehreren Lokalen aufgehalten und konnte diese namentlich nicht benennen. Laut einem Sprecher des Landes wohnten die Skilehrer in einer gemeinsamen Unterkunft. Sowohl infizierte als auch nicht infizierte Mitglieder der Gruppe wurden nach Bekanntwerden der Corona-Fälle isoliert.

Tirol verzeichnet höchste Corona-Inzidenz in Österreich

Tirol ist aktuell das österreichische Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt bei knapp 340 pro 100.000 Einwohnern.