Corona: Bundesrat billigt neue Quarantäne-Regeln

Nach dem Bundestag hat jetzt auch der Bundesrat die neuen Quarantäneregeln gebilligt. Sie sehen unter anderem vor, dass sich dreifach geimpfte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nicht mehr in Quarantäne begeben müssen. Das gilt auch für zweifach Geimpfte, die ihre zweite Dosis in den vergangenen drei Monaten erhalten haben.

Außerdem werden künftig kürzere Quarantänezeiten ermöglicht. Damit soll sichergestellt werden, dass in wichtigen Bereichen wie etwa in Krankenhäusern oder bei Stromversorgern trotz hoher Infektionszahlen der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Ärztevertreter kritisieren die neuen Regeln zum Teil.

Bundesgesundheitsminister lobt Zusammenarbeit

Es war die erste Rede des neuen Bundesgesundheitsministers vor der Länderkammer. Karl Lauterbach (SPD) lobte dabei die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Pandemie. Die Umsetzung der gemeinsamen Beschlüsse habe im "Großen und Ganzen" gut funktioniert, Deutschland sei bislang besser durch die Pandemie gekommen als Länder mit vergleichbarer Altersstruktur.

Lauterbach stellt Ende der Pandemie in Aussicht

Im dritten Jahr der Pandemie stellt sich Lauterbach zufolge die Frage: Gelingt es, die Pandemie so zu entschärfen, dass man in eine sogenannte endemische Lage mit nur noch sporadischen Ausbrüchen und geringen Todeszahlen kommt. Oder lässt man diese Gelegenheit ungenutzt passieren.

"Wir müssen diese Gelegenheit ergreifen und wir haben die Mittel dafür. Wir haben die Mittel dafür, die Pandemie in Deutschland in diesem Jahr weitestgehend zu beenden." Bundesgesundheitsminister Lauterbach

Totimpfstoff soll Ende Februar verfügbar sein

Lauterbach appellierte erneut an alle noch nicht geschützten Bürger, sich jetzt impfen zu lassen und sprach sich erneut für eine allgemeine Impfpflicht aus. Der Gesundheitsminister betonte, niemand solle dazu gezwungen werden, einen bestimmten Impfstoff zu nehmen. Er habe auch den Totimpfstoff Novavax besorgt, teilte Lauterbach mit. Am 21. Februar werde Deutschland eine erste Lieferung von 1,75 Millionen Dosen bekommen.

Die jetzt auch im Bundesrat gebilligten Quarantäneregeln sollen am Samstag in Kraft treten, dann müssen sie noch in Verordnungen der Länder umgesetzt werden. Diese sollen aber schon in Vorbereitung sein.

Kritik kommt von Ärztevertretern

Die Ärzteorganisation Marburger Bund befürchtet, dass die neuen Ausnahmen von der Quarantäne zu mehr Corona-Infektionen führen werden, weil selbst enge Kontaktpersonen von Infizierten künftig nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn sie eine Booster-Impfung haben oder frisch – das heißt innerhalb des letzten Vierteljahrs – entweder ihre zweite Impfung bekommen haben oder genesen sind. Außerdem wird von mehreren Experten kritisiert, dass Infizierte sich nach den neuen Regeln nicht nur mit einem treffgenauen PCR-Test, sondern auch mit den unsicheren Schnelltests bereits nach sieben Tagen vorzeitig aus der Quarantäne freitesten können.

Unter Verwendung von Material der Agenturen dpa und AFP